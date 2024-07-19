Otel gurusundan turizm tüyoları

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Onlarca ülkede lüks otel projesine danışmanlık yapan Servotel’in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan ve Başkan Yardımcısı Ayla Heyfegil ile birlikteydik. Dünyanın dört bir tarafında tamamlanmış veya süren projeler sayesinde turizmin nabzını daha iyi tutan biri var mıdır bilmiyorum ama Ömer İsvan’ın tespitlerini dikkate almakta sanırım fayda var. İşte o tespitler:

- Türkiye’de turizm gelirini turist sayısına bölünce 960 dolar civarlarında çıkıyor. Fransa’da bu rakam 640 dolarlarda. Rakamlar arasında fark var. Turizmde birinci Fransa. Çünkü bizdeki durum ters piramit. Mesela İtalya’da büyük otel yok, ağırlık butik otellerde. Bizde büyük büyük oteller var. Antalya plajı dünyada yok. Ama pazarlamamız farklı.

İYİ DESTİNASYON DÖNEMİ BİTTİ

- Eforsuz değer yaratma dönemi geride kaldı. Artık iyi destinasyon dönemi bitti. Oluşturduğunuz etkinliklerle Maldivler’e de bir otel yapsanız fark sağlarsınız Seyşeller’e de. Turistin seçtiği şey artık içinde yer almak istediği ‘event’ler. Örnek vereyim. Davos’a ben de pek çok kez gittim. Otellerin geceliği 300 Euro’larda ama Dünya Ekonomik Forumu (WEF) döneminde giderseniz üç yıldızlı bir otele geceliği 4 bin dolar verebilirsiniz. Bu iki hafta için rakama bakmadan ödeme yapılır. Dolayısıyla artık turizmde böyle işler içinde yer almak gerekiyor.

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LÜKS TURİZMİN ONARIMINA ÖNCÜ

- Pandemi sonrasında tüm istatistikler altüst oldu. Pandemi öncesine göre tüm dünyada turizm bakımından yüzde 1.5-2 kadar gelir eksikliğimiz var. Ama lükste tablo değişik. Lüks segment her zaman turizmde onarımın başlangıcı olmuştur. Pandemi öncesine göre turizmde başa baş gelemedik ama lükste artış gösterdik. Adetsel bazda dünya turizminde lüksün payı yüzde 8’lerder. Gelirde ise yüzde 20’nin üzerinde.

BODRUM’DA 1255 EURO’YA ÇOK İTİRAZ OLDU

- Türkiye değer yaratma konusunda şanslı. Bir dolu tarihi, doğal güzelliği var. Bunların markalaşması ise efor istiyor. Bodrum’daki Mandarin’i yaparken bu felsefeyle hareket ettik. O zamanlar Bodrum’da 5 yıldızlı otel fiyatları 255 Euro’ydu. Fiyatı 1255 Euro olarak belirlediğimde çok itiraz oldu. Ama Bodrum için bambaşka bir şey başlatmış olduk. Akdeniz havzasında çok lüks yer yok. Şimdi Bodrum ve Antalya’da dört proje yönetiyoruz. Sardunya’da içinde uçak pisti olan muhteşem bir yer yapıyoruz.

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TURİZMDE UNICORN ETKİSİ

- Lüksü tercih eden turistin yaş ortalaması 40’la 60 arasında. Ama trendler değişti. Hızla yükselen, unicorn olan teknoloji şirketlerinin sahipleri ilk defa bu alanda harcama yapmaya başlayan lüks turistin yaşını düşürdü. Dolayısıyla onların ihtiyaçlarına yönelik trendler de gelişiyor. Mesela aralarında .com sahibi iş insanı da var, Z kuşağı. Paylaşımlı bir seçenek tercih ediyor ve gerçekten daha çok para harcıyor. Bu nedenle biz de şirketimize genç ortakları dahil ettik.

BİZİ İSVEÇLİ BALIKÇILAR KEŞFETTİ!

- Londra merkezli bir şirketiz. 38 yıl önce kurulduk. Türkiye 32’nci ülke. Otelle ilgili bütün süreçleri aynı çatı altında sunan dünyada tekiz. İsveçli bir balıkçılık şirketi bizi keşfetti diyelim. Balıkçılık derken 400 gemileri var. Bulundukları bazı ülkelerde gelirin yüzde 10’unu çıkaramıyorlarmış. Otel yapmayı deniyorlar. Bizi buldular. Sonrasında çok güzel işlere imza attık. Önce Cebelitarık’ta kurduğumuz şirketimizi, sonra İrlanda’ya oradan Londra’ya taşıdık.