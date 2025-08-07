‘Onay’lı dolandırıcılık

Haberin Devamı

Ataması yeni gerçekleşen bir şube müdürü, ilçenin önemli işinsanlarına ziyaretlerde bulunuyor. Bankasıyla daha yakın çalışmalarını talep ediyor, davet ediyor vs. Tüm şube müdürleri müşterilerine bu tür ziyaretler yaparlar. Yeni müdür de bu kapsamda bir otel sahibi ile bir araya geliyor. Otelde gerçekleşen ziyaret sırasında şube müdürü kendileriyle daha yakından çalışmak istediklerini söylüyor. Müşteri bunu düşüneceklerini belirtirken, bankaya ait kredi kartının 100 bin TL’lik limitinin çok düşük olduğunu, yükseltip yükseltemeyeceklerini soruyor. Şube müdürü hem kredi kartı limitlerini hem de ek hesap (kredili mevduat) limitlerini 1’er milyon TL’ye çıkarabileceklerini belirtiyor. Hemen müşterinin yanında banka memurunu arıyor, talebi iletiyor.

Haberin Devamı

BİR SAAT SONRA

Şube müdürünün otelden ayrılmasından yaklaşık bir saat sonra müşteri 0850’li bir numaradan aranıyor. Telefonun ucundaki ses, müşteriye ismiyle hitap ediyor ve X bankasından aradığını belirtiyor. Limit artış taleplerinin olumlu karşılandığını ancak resmi işlemler için banka aplikasyonu üzerinden kendilerinden birkaç onay almak zorunda olduklarını söylüyor. Banka müşterisi yoğun olduğunu sözlü onay verebileceğini söylese de telefondaki kişi aplikasyon onayında ısrar ediyor. Müşteri aceleyle aplikasyona giriyor. Banka aplikasyonundan gelen yeşil onay tuşuna arka arkaya basıyor. Telefondaki kişi sistem nedeniyle bazı onayların alınamadığını tekrar arayacağını söylüyor ve görüşme bitiyor.

757 BİN TL UÇTU

Bu arada banka müşterisi onay aşamasının ilk evrelerinde hesap bakiyesini kontrol ediyor ve herhangi bir değişiklik görmüyor. Aynı kişi kendisini birkaç saat sonra tekrar arıyor, aplikasyon üzerinden yeni onaylar talep ediyor. Müşteri yeşil onay tuşuna yine birkaç kez basıyor. En son kendisinden işlem masrafı olarak 10 bin TL talep edilince içine bir kurt düşüyor. Hesap hareketlerini kontrol ettiğinde ek hesap limitinin önce 1 milyon TL’ye çıkarıldığını sonra çeşitli transferlerle 750 bin TL’nin başka hesaplara uçurulduğunu anlıyor.

Haberin Devamı

ŞUBEDEYKEN DE ARADILAR

Banka müşterisi telefondaki kişiye internetinin kesik olduğunu söylüyor, kendisini yarım saat sonra aramasını istiyor. Bankaya koşuyor, soluğu şube müdürünün yanında alıyor. Kısaca olayı anlatıyor, hesap hareketlerini gösteriyor. Şube yetkilileri harekete geçip hesabını bloke ediyorlar. Şube müdürüyle görüşmesi sırasında yine aranıyor. Konuşmayı bizzat şube müdürüne dinletiyor. Telefondaki kişi işlem deneme sırasında hesaba bloke koyulduğu anlıyor ve görüşmeyi sonlandırıyor.

ONAYLI DOLANDIRICILIKTA AKLIMA TAKILAN SORULAR



UZUN zamandır bana ulaşan bu tür olayları yazmaya, halkımızı uyarmaya çalışıyorum. İlk kez bu kadar değişik bir hikâye ile karşılaştım. Bu nedenle bizzat banka müşterisi ile konuştum. İlk sorum dolandırıcıya internet ya da mobil bankacılığı şifresini verip vermediği oldu. Banka müşterisi kesinlikle şifre paylaşmadığını söyledi. Banka müşterisi şifre paylaşımında bulundu ya da bulunmadı... Bu durum şu soruları sormamızı engellemiyor...

Haberin Devamı

* Müşteri şifre paylaşmadığına göre, dolandırıcılar transfer işlemini nasıl gerçekleştirdi?

* Söz konusu bankanın çalışanları dışarıya bilgi mi sızdırdı?

* Transfer işlemleri bizzat bankacılık sisteminden mi gerçekleşti?

* Banka müdürü, bölge müdürü hatta genel müdürlük müşterinin şikâyeti sonrasında nasıl bir denetim süreci geçirdi, olay yeterince araştırıldı mı?

* Olay mart sonu gerçekleşti, neden hâlâ banka müşteriye resmi bir cevap vermedi?

* Bankaya benzer şikâyetler ulaştı mı, bu münferit bir olay mı yoksa organize bir dolandırıcılık ile mi karşı karşıyayız?

* 750 bin liralık ek hesap bakiyesine bir de kredi faizi işletildiği doğru mu?

* Bankanın aplikasyonunda ONAY aşaması yeterince bilgilendirici mi? Onayın ne için olduğu net anlaşılıyor mu?