Ödemeye çoklu çözüm

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Garanti BBVA ailesinin yeni üyesi Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş Tami markasıyla faaliyetlerine başladı, TAMI nedir, ne iş yapar?

Tami’nin kuruluş hikâyesi iki buçuk yıl öncesine dayanıyor. Uzun süren pazar araştırmaları ve müşteri beklentilerini de dinlediğimiz bir sürecin ardından teknik geliştirmelerimizi ve testlerimizi tamamladık. Ağustos 2024’te faaliyetlerimize başladık ama 2024’ün kasım ayında yaptığımız lansmanla beraber iletişim çalışmalarını genişlettik.

Tami, Garanti BBVA’nın yeni kurduğu ödeme ve elektronik para şirketi. Tami’yi ödemeler alanında müşterilerin ihtiyacı olan, sadece ödeme ve elektronik para kuruluşlarının sunabileceği çoklu banka POS’u, cüzdan, linkle ödeme ve pazaryeri gibi ürünleri sunabilmek için hayata geçirdik. Böylece,

Garanti BBVA’ya gelip bu hizmetleri almak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarına da cevap vermiş

olacağız.

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HIZLI PARA TRANSFERİ

Tami’nin ürünleri neler, bu ürünlere nasıl ulaşabiliriz?

Tami’nin temel ürünleri çoklu banka POS’u, ön ödemeli kart ve bu ürünlerin etrafında müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak katma değerli ödeme çözümleri. Ana katma değerli çözümlerimizden örnek vermem gerekirse; POS tarafında firmaların istediği koşullarda para dağıtımlarını yapabilmelerini sağlayan cüzdan ürünleri, pazaryeri ödeme altyapısı, sanal POS entegrasyon sürecini kolaylaştırmak için sunduğumuz Developper Portal-Sandbox ürünleri, kart tarafında ise ebeveyn kontrollü kartımız, Tamiliden Tamiliye 7/24 ücretsiz ve hızlı para transferi özelliğini sayabilirim.

Bu ürün setini sürekli geliştiriyoruz ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Örneğin aralık ayında fatura ödeme ürününü müşterilerimize sunmaya başladık, 2025’te hem POS hem de kart tarafına eklenecek birçok yeni ürün özelliğimiz olacak. Bu ürünleri kullanırken de her noktada müşterilerimize Garanti BBVA’nın teknolojisini ve güvencesini hissettireceğiz.

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Müşterilerimiz bu ürünlere Tami.com.tr, Tami mobil uygulaması ya da Garanti BBVA’nın dijital kanalları olan Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet ile Garanti BBVA şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek.

TEK POS ÇOK BANKA

Tami’nin çözümleri iş yerlerine, KOBİ’lere girişimcilere ne tür avantajlar sağlayacak?

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için çoklu banka POS’u, linkle ödeme, cüzdan ve pazaryeri gibi çözümler ödeme alım ve para dağıtım süreçlerini çok rahat ve kolay hale getirir. Çoklu banka POS’u işletmeler için önemli ve çok temel bir konu, dolayısıyla bunu en iyi şekilde çözebilmek onlara ciddi rekabet avantajı sağlar.

Tami çoklu banka POS alan işyerleri ayrı ayrı bankalara gidip POS alma operasyonuna, maliyetine ve yavaşlığına girmeye gerek olmadan Tami Çoklu Banka POS’uyla birçok bankanın POS’una sahip olabilirler. Bu sayede müşteriler bu bankaların taksitlerinden yararlanabilirler, tüm işlemlerini ve raporlarını tek yerden konsolide şekilde görebilirler.

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Linkle ödeme ürünümüzle web sitesi olmayan işyerleri de sadece link kullanarak online ya da yüz yüze ödeme alabiliyor. Cüzdan ve pazaryeri gibi ürünlerle de işyerleri para dağıtımlarını istediği koşullarda gerçekleştirme olanağına sahip oluyor.

Bugün mevzuatlar gereği sadece ödeme ve elektronik para kuruluşları çoklu banka POS’u, linkle ödeme, kapalı devre cüzdan ve raporlamasız pazaryeri hizmetlerini verebiliyor. Tabi bu hizmetleri hızlı, güvenilir ve kesintisiz bir teknoloji ve altyapıyla vermeleri çok önemli. Tami ile burada önemli farklar yaratıyoruz. Müşterilerimize bu süreçte tam istedikleri ürün-hizmet ve teknolojiyi sunma hedefimiz doğrultusunda hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz.

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Ticarete yeni başlayan işyerlerinin ya da mevcuttaki POS’uyla ilgili teknik sıkıntılar yaşayan ama bunu değiştirmenin sistemsel zorluklarından çekinen, birçok banka POS’unu tek tek almanın operasyonundan, yavaşlığından kaçınan tüm işyerlerinin hayatlarını kolaylaştırmak, bu işyerlerine POS’un yanında ihtiyaçları olan tüm katma değerli çözümleri de sunmak da önemli hedeflerimizin başında geliyor.

Tami e-ticaret & ödemeler dünyasında hangi ihtiyaçlara cevap verecek, önemi ve farkı ne olacak?

TEMEL İHTİYAÇLARA CEVAP

Ürünlerimizi müşterilerimize sunmadan önce yaptığımız pazar araştırmalarında ödeme hizmetleri almak isteyen müşterilerin temel duygusal motivasyonlarını anlamaya çalıştık. Burada gördük ki müşterilerin temel ihtiyaçları rahatlık, kolaylık ve güven. Rahatlık ihtiyacına cevap vermek üzere, çok hızlı, uçtan uca dijital başvuru ve ürün süreçleri oluşturduk. Müşterilerimiz tek bir Tami çoklu banka POS’u alarak ayrı ayrı bankalara gidip POS almaya gerek kalmadan birçok bankanın taksit ve kampanyasına sahip olabilir durumdalar. Müşterilerimiz ayrı ayrı uygulamalar kullanmaya gerek kalmadan tüm işlemlerini ve raporlarını tek yerden takip edebiliyor. Bunun dışında sunduğumuz katma değerli ödeme çözümlerimizle de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Linkle ödeme ürünüyle işyerleri web sitesine gerek olmadan ödeme alabiliyor, cüzdan ve pazaryeri ürünleriyle para dağıtımlarını istenen koşullarda rahatlıkla sağlayabiliyor.

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Kolaylık ihtiyacı için kolay kullanılabilir, anlaşılabilir, önyüzler, akışlar, net bir fiyatlama yapısı hazırladık. Sektörden de farklı olarak müşterilerimiz hem kart hem de POS ürünlerine ulaşmak üzere tek bir mobil uygulama ya da web portal üzerinden ilerleyebilecek, ayrı ayrı uygulamalara giriş yapmaya gerek kalmadan ihtiyaçlarını tek platfom üzerinden karşılayabilecek.

Güven ihtiyacına cevap vermek üzere de Garanti BBVA’nın teknolojisini ve tecrübesini müşterilerimize her adımda hissettireceğiz. Amacımız, güvenilir, sürdürülebilir, dürüst ve kesintisiz bir hizmet vermek. Her zaman ulaşılabilir olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleyerek onların “tam istediği” ödeme şeklini sunmayı önceliklendiriyoruz.

EV KADININA ÖZEL SEÇENEK

Tami’nin ev kadınları ve gençlere yönelik özel çözümleri var mı?

Tami’nin ön ödemeli kart çözümü, hâlihazırda bankacılık sistemi dışında kalan, kredi kartı sahibi olamayan ya da kredi kartı kullanmak istemeyen ancak online alışveriş ihtiyacı duyan özellikle ev kadınlarının, öğrencilerin ve gençlerin hayatını kolaylaştıracak.

Ön ödemeli kart tarafında anında kart çıkarıp yatırdığı bakiye kadar internette ya da fiziksel olarak harcamak isteyen tüm müşteriler bu karttan yararlanabilir. Tami ön ödemeli kartı her yaştan birey herhangi bir doğrulama olmadan 2750 TL limitle kullanabilir. Ya da kimlik doğrulamayla bu limitin üzerinde kart sahibi olabilir. Ayrıca 18 yaş altındaki gençler ebeveynlerinin onayıyla bu limit üzerinde online ve fiziksel harcama yapabilirler, ebeveynleri isterlerse harcamalarını takip edebilir, sektör bazlı kontrolleri belirleyebilir. Tami ön ödemeli kartta müşterilerimize dönemin gündemine uygun sektör ve firmalarda kampanyalar düzenliyoruz ve nakit iade fırsatları sunuyoruz. Müşterilerimiz çok hızlı ve rahat bir şekilde İbana para transferi ya da İBAN’dan para transferi, Tamiliden Tamiliye 7/24 ücretsiz para transferi yapılabilir.