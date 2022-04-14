O telekom bu telekom değil!

Hemen hemen her gün bıkmadan usanmadan arıyorlar. Bazen 0 850’li bir numara bazen 0 212 ile başlayan başka bir numaradan... Şirket adı söylemeden doğrudan lafa giriyorlar. “Sayın ... İnternet paketinizin süresi doldu. Cazip koşullarla yenileyebiliriz.” Ardından seri şekilde paket özellikleri fiyatlar veriliyor vs.
Siz telekom şirketinizden arandığınızı düşünüp, başlıyorsunuz fiyatları sorgulamaya. Karşı taraf kampanya süresinin dolmak üzere olduğunu da söylüyor ki hemen telefonda iş bitsin. Tarifeyi sözleşme taahhütlerini sözlü olarak onaylatıyorlar. Kabul ediyorsunuz ve yeni tarifeniz devreye giriyor. Hayırlı olsun... Daha doğrusu geçmiş olsun. Bilin ki kandırıldınız.
Evet arayanlar çoğunlukla telekom kuruluşu ama sizin düşündüğünüz müşterisi olduğunuz telekom kuruluşu değil. Aslında arayanlar aracı bir takım kuruluşlar. Amaçları sizlerin tarifesini kendi üzerlerinden yeniletip aradan komisyon kapmak. Öncelikle dürüst değiller. Sizi aradıkları kuruluşun gerçek adını vermiyorlar. Sonrasında sizi razı ettikleri kampanyalar da güncellikten uzak. Belki de çok daha ucuza cazip koşullarla alabileceğiniz paketleri daha pahalıya daha kısıtlı şartlarla kabul ediyorsunuz.
Bu tür aldatmacalara karşı telekom şirketlerinin çabaları da yetersiz kalıyor. Numara engelleme çabaları, açılan davalar sürerken her gün yeni bir telefon numarası ve yeni bir şirketle aldatma teşebbüsleri devam edip duruyor.
Tüm kurumların ilgili kendi kurumsal numaralarını dikkate alın. Bu numaralar dışında bir numaradan aranıyorsanız, kurum adını sorgulayın. Resmi numaradan aranmak istediğinizi söyleyin. Bilin ki size geri dönmeyecekler. Maalesef sizi aldatanlar her gün yeni bir yöntemle karşınıza çıkıyor. Uyanık olmakta fayda var!
TARIM GİRİŞİMCİLERİ ŞİMDİ TAM ZAMANI!
Ziraat Bankası’nın İstanbul Maslak’taki genel müdürlük binasındayız. Genel Müdür Alparslan Çakar tarım sektörü için büyük önem taşıyan tarım ekosistemini yeni stratejilerini anlatıyor. Konu neden önemli çünkü artık iyice anladık ki gıda ürünleri aslında ülkeler için hem büyük değer hem de önemli bir silah. Pandemi, Ukrayna işgali gösterdi ki dünyanın binbir türlü hali var. Kaderinizle baş başa kaldığınızda olmazsa olmazlarınızdan biri tarım ürünleri. Bırakın kendi kendinize yetmeyi tarım ürünleriyle dünyaya hükmetmeniz bile mümkün. Bu yüzden tarımın desteklenmesi, teşvik edilmesi şart. Bankacılık sektörünün bu alandaki en büyük oyuncusu Ziraat Bankası bu misyonun bilinciyle yeni bir strateji oluşturmuş. Öncelikle tarım ekosisteminin paydaşları tespit edilmiş.
TARIM EKO SİSTEMİ
-Çiftçiler ve çiftlikler
-Politika yapıcılar/üretici örgütleri/kooperatifler
-Tüccarlar/lisanslı depolar
-Tarımsal/ tarıma dayalı sanayi
-Toptancılar ve perakendeciler
-Enerji ve diğer sanayi dalları
-Veri, aygıt yazılım sistem sağlayıcılar
-Girdi üretenler/satanlar
Bu ekosistemde yer alan her bir alanın belli bir strateji ile desteklenmesi gerekiyor. Elbette tek başına Ziraat Bankası finansman sağlayarak bunu yapamaz. Umarım Tarım Bakanlığı da tarımı bütünsel bir çerçevede ele alıp bölgesel, milli stratejik ürünler belirleyip Türkiye’yi bu alanda çok daha güçlü hale getirecek bir stratejik plan açıklar. Bu anlamda önümüzdeki dönemde güncellenecek ürün teşvikleri, bölgesel teşvikler de tarıma ayrıca bir ivme kazandırır.
Ziraat Bankası Genel Müdür Alparslan Çakar’ın hafta başında bir basın toplantısıyla bizlere açıkladığı yeni finansman programının içeriği itibariyle bir çok girişimciye destek olacağına kuşku yok. Çakar toplantı sırasında Ziraat Bankası’nın bundan sonra proaktif bir yöntem izleyerek destek verilecek kesimlere bizzat teklifte bulunacağını söyledi. Bu hem verilecek kredilerin doğru yere gitmesi açısından hem de zaman açısından çok önemli.
Umarım Ziraat Bankası’nın bu yeni stratejisinden ve kredilerinden ilgili her kesim haberdar olur. Ben bu köşeden bir kere daha duyurmuş olayım.
YENİ KREDİ PAKETİNDE NELER VAR?
GENÇ ÇİFTÇİ KREDİSİ:
Genç çiftçi sayısını artırmayı amaçlayan paket, 18-41 yaş arasında, asgari lise mezunu olan ve ücretli olarak çalışmayan gençlere kullandırılacak. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vade yapılacak. İşletme kredisinde hayvancılıkta 18, bitkisel üretimde 12 ay vade uygulanacak. Yüzde 100’e varan faiz destekli kredide, komisyon da yarı yarıya indirimli.
KADIN ÇİFTÇİ KREDİSİ:
18 yaşını tamamlamış, 8 yıllık ilköğretim mezunu olan, ücretli olarak çalışmayan kadınlara verilecek. Kredinin limiti 500 bin TL. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vade yapılacak. İşletme kredisinde azami vade hayvancılıkta 18, bitkisel üretimde 12 ay. Yüzde 100’e varan faiz destekli kaynağı kullanan kadın çiftçiler, bankaya ücret-komisyon ödemeyecek.
ALTIN KOVAN KREDİ:
Geçen yıl yaşanan orman yangınlarından sonra sekteye uğrayan arıcılığı desteklemek için kolları sıvayan Ziraat Bankası, bu alanda da yeni bir ürün piyasaya çıkardı. Arıcılıkla uğşayan çiftçilere 150 bin TL’ye kadar yatırım ve/ veya işletme kredisi sağlanacak. Arıcılıkla uğraşanların kovan sayısını artırarak ölçeği büyütmeyi amaçlayan krediyle, arı kovanı sayısını asgari 50’ye çıkarma şartı istenecek.
GÜNEŞ ENERJİLİ TARIMSAL SULAMA KREDİSİ:
Tarımda modern basınçlı sulama ile güneş enerjisi sistemi kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlayan kredinin azami limiti 7.5 milyon TL olarak belirlendi. 7 yıl (84 ay) vadeyle kullandırılacak kredide özkaynak katkısı aranmayacak. Yerli makine kullananlara yüzde 100 faiz desteği sağlanacak. Diğer makinelerden yararlananlara yüzde 75 faiz desteği verilecek.
ÜRETEN KOOPERATİF KREDİSİ:
Tarım amaçlı kooperatiflere 15 milyon TL’ye kadar verilecek kredi, süt işleme-üretimi, meyve-sebze kurutma/dondurma ve ambalajlama, meyve suyu üretimi, salça, turşu, konserve üretimi gibi alanlarda kullandırılacak. Yatırım kredileri, 2 yıla kadar anapara ödemesiz toplam 10 yıla kadar vadeli olacak. İşletme kredisinde vade 3 yıl olarak belirlendi. Faiz de yüzde 50 sübvansiyonlu.
TARIM TRANSFER KREDİSİ:
Çiftçi başka bankadan kullandığı tarım kredilerini Ziraat Bankası’na aktarabilecek. Paket, üreticiye nefes aldıracak. 31 Mart 2022 tarihine kadar başka bankadan kullanılan, takibe intikal etmemiş krediler transfer edilebilecek. 500 bin TL’ye kadar limiti olacak kredide vade 60 ay. Kredinin faizi ise yüzde 14.5 olacak. Bu paketten bu yılsonuna kadar çiftçiler yararlanabilecek.
O telekom bu telekom değil!
Hemen hemen her gün bıkmadan usanmadan arıyorlar. Bazen 0 850’li bir numara bazen 0 212 ile başlayan başka bir numaradan... Şirket adı söylemeden doğrudan lafa giriyorlar. “Sayın ... İnternet paketinizin süresi doldu. Cazip koşullarla yenileyebiliriz.” Ardından seri şekilde paket özellikleri fiyatlar veriliyor vs.
Siz telekom şirketinizden arandığınızı düşünüp, başlıyorsunuz fiyatları sorgulamaya. Karşı taraf kampanya süresinin dolmak üzere olduğunu da söylüyor ki hemen telefonda iş bitsin. Tarifeyi sözleşme taahhütlerini sözlü olarak onaylatıyorlar. Kabul ediyorsunuz ve yeni tarifeniz devreye giriyor. Hayırlı olsun... Daha doğrusu geçmiş olsun. Bilin ki kandırıldınız.
Evet arayanlar çoğunlukla telekom kuruluşu ama sizin düşündüğünüz müşterisi olduğunuz telekom kuruluşu değil. Aslında arayanlar aracı bir takım kuruluşlar. Amaçları sizlerin tarifesini kendi üzerlerinden yeniletip aradan komisyon kapmak. Öncelikle dürüst değiller. Sizi aradıkları kuruluşun gerçek adını vermiyorlar. Sonrasında sizi razı ettikleri kampanyalar da güncellikten uzak. Belki de çok daha ucuza cazip koşullarla alabileceğiniz paketleri daha pahalıya daha kısıtlı şartlarla kabul ediyorsunuz.
Bu tür aldatmacalara karşı telekom şirketlerinin çabaları da yetersiz kalıyor. Numara engelleme çabaları, açılan davalar sürerken her gün yeni bir telefon numarası ve yeni bir şirketle aldatma teşebbüsleri devam edip duruyor.
Tüm kurumların ilgili kendi kurumsal numaralarını dikkate alın. Bu numaralar dışında bir numaradan aranıyorsanız, kurum adını sorgulayın. Resmi numaradan aranmak istediğinizi söyleyin. Bilin ki size geri dönmeyecekler. Maalesef sizi aldatanlar her gün yeni bir yöntemle karşınıza çıkıyor. Uyanık olmakta fayda var!
TARIM GİRİŞİMCİLERİ ŞİMDİ TAM ZAMANI!
Ziraat Bankası’nın İstanbul Maslak’taki genel müdürlük binasındayız. Genel Müdür Alparslan Çakar tarım sektörü için büyük önem taşıyan tarım ekosistemini yeni stratejilerini anlatıyor. Konu neden önemli çünkü artık iyice anladık ki gıda ürünleri aslında ülkeler için hem büyük değer hem de önemli bir silah. Pandemi, Ukrayna işgali gösterdi ki dünyanın binbir türlü hali var. Kaderinizle baş başa kaldığınızda olmazsa olmazlarınızdan biri tarım ürünleri. Bırakın kendi kendinize yetmeyi tarım ürünleriyle dünyaya hükmetmeniz bile mümkün. Bu yüzden tarımın desteklenmesi, teşvik edilmesi şart. Bankacılık sektörünün bu alandaki en büyük oyuncusu Ziraat Bankası bu misyonun bilinciyle yeni bir strateji oluşturmuş. Öncelikle tarım ekosisteminin paydaşları tespit edilmiş.
TARIM EKO SİSTEMİ
-Çiftçiler ve çiftlikler
-Politika yapıcılar/üretici örgütleri/kooperatifler
-Tüccarlar/lisanslı depolar
-Tarımsal/ tarıma dayalı sanayi
-Toptancılar ve perakendeciler
-Enerji ve diğer sanayi dalları
-Veri, aygıt yazılım sistem sağlayıcılar
-Girdi üretenler/satanlar
Bu ekosistemde yer alan her bir alanın belli bir strateji ile desteklenmesi gerekiyor. Elbette tek başına Ziraat Bankası finansman sağlayarak bunu yapamaz. Umarım Tarım Bakanlığı da tarımı bütünsel bir çerçevede ele alıp bölgesel, milli stratejik ürünler belirleyip Türkiye’yi bu alanda çok daha güçlü hale getirecek bir stratejik plan açıklar. Bu anlamda önümüzdeki dönemde güncellenecek ürün teşvikleri, bölgesel teşvikler de tarıma ayrıca bir ivme kazandırır.
Ziraat Bankası Genel Müdür Alparslan Çakar’ın hafta başında bir basın toplantısıyla bizlere açıkladığı yeni finansman programının içeriği itibariyle bir çok girişimciye destek olacağına kuşku yok. Çakar toplantı sırasında Ziraat Bankası’nın bundan sonra proaktif bir yöntem izleyerek destek verilecek kesimlere bizzat teklifte bulunacağını söyledi. Bu hem verilecek kredilerin doğru yere gitmesi açısından hem de zaman açısından çok önemli.
Umarım Ziraat Bankası’nın bu yeni stratejisinden ve kredilerinden ilgili her kesim haberdar olur. Ben bu köşeden bir kere daha duyurmuş olayım.
YENİ KREDİ PAKETİNDE NELER VAR?
GENÇ ÇİFTÇİ KREDİSİ:
Genç çiftçi sayısını artırmayı amaçlayan paket, 18-41 yaş arasında, asgari lise mezunu olan ve ücretli olarak çalışmayan gençlere kullandırılacak. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vade yapılacak. İşletme kredisinde hayvancılıkta 18, bitkisel üretimde 12 ay vade uygulanacak. Yüzde 100’e varan faiz destekli kredide, komisyon da yarı yarıya indirimli.
KADIN ÇİFTÇİ KREDİSİ:
18 yaşını tamamlamış, 8 yıllık ilköğretim mezunu olan, ücretli olarak çalışmayan kadınlara verilecek. Kredinin limiti 500 bin TL. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vade yapılacak. İşletme kredisinde azami vade hayvancılıkta 18, bitkisel üretimde 12 ay. Yüzde 100’e varan faiz destekli kaynağı kullanan kadın çiftçiler, bankaya ücret-komisyon ödemeyecek.
ALTIN KOVAN KREDİ:
Geçen yıl yaşanan orman yangınlarından sonra sekteye uğrayan arıcılığı desteklemek için kolları sıvayan Ziraat Bankası, bu alanda da yeni bir ürün piyasaya çıkardı. Arıcılıkla uğşayan çiftçilere 150 bin TL’ye kadar yatırım ve/ veya işletme kredisi sağlanacak. Arıcılıkla uğraşanların kovan sayısını artırarak ölçeği büyütmeyi amaçlayan krediyle, arı kovanı sayısını asgari 50’ye çıkarma şartı istenecek.
GÜNEŞ ENERJİLİ TARIMSAL SULAMA KREDİSİ:
Tarımda modern basınçlı sulama ile güneş enerjisi sistemi kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlayan kredinin azami limiti 7.5 milyon TL olarak belirlendi. 7 yıl (84 ay) vadeyle kullandırılacak kredide özkaynak katkısı aranmayacak. Yerli makine kullananlara yüzde 100 faiz desteği sağlanacak. Diğer makinelerden yararlananlara yüzde 75 faiz desteği verilecek.
ÜRETEN KOOPERATİF KREDİSİ:
Tarım amaçlı kooperatiflere 15 milyon TL’ye kadar verilecek kredi, süt işleme-üretimi, meyve-sebze kurutma/dondurma ve ambalajlama, meyve suyu üretimi, salça, turşu, konserve üretimi gibi alanlarda kullandırılacak. Yatırım kredileri, 2 yıla kadar anapara ödemesiz toplam 10 yıla kadar vadeli olacak. İşletme kredisinde vade 3 yıl olarak belirlendi. Faiz de yüzde 50 sübvansiyonlu.
TARIM TRANSFER KREDİSİ:
Çiftçi başka bankadan kullandığı tarım kredilerini Ziraat Bankası’na aktarabilecek. Paket, üreticiye nefes aldıracak. 31 Mart 2022 tarihine kadar başka bankadan kullanılan, takibe intikal etmemiş krediler transfer edilebilecek. 500 bin TL’ye kadar limiti olacak kredide vade 60 ay. Kredinin faizi ise yüzde 14.5 olacak. Bu paketten bu yılsonuna kadar çiftçiler yararlanabilecek.