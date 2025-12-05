Ne olacak bu ‘Bitcoin’in hali

Haberin Devamı

Bu çerçevede, stablecoin’lerin regüle edilmesi, kripto firmalarının bankacılık hizmetlerine erişiminin korunması ve devletin dijital varlık alanındaki netliğin artırılması gibi adımları öngörülüyordu. Trump ayrıca ABD’yi ‘kripto merkezi’ yapmak ve hatta devlet rezervine dijital varlık katmak gibi politikalar da açıklamıştı. Bazı yatırımcılar bu vaatleri ‘yeni boğa koşusuna hazırlık’ olarak yorumlamış; soluğu kripto piyasasında almıştı.

Ancak, evdeki hesap çarşıya uymadı. Bitcoin son aylarda yüzde 30’dan fazla, Ethereum ise yüzde 40 civarında değer kaybetti. Trump başkan olduğunda fezaya ulaşacağı öne sürülen kripto paralarda getiriler buharlaştı, zararlar ocak söndürüyor. Sadece bireyler değil şirketler de kâbus yaşıyor. 58 milyar dolardan fazla Bitcoin biriktiren yazılım şirketi Strategy’nin hisseleri son bir ayda yüzde 30’dan fazla değer kaybetti. Strategy, elindeki Bitcoin’lerin bir kısmını satarsa kriptoda çöküş hızlanacak. Endişe büyük.

Haberin Devamı

KRİPTOLAR NEDEN DÜŞÜYOR

Bazı uzmanlar “Trump desteği piyasayı kurtarır” beklentisine temkinli yaklaşıyor çünkü kripto piyasası sadece regülasyonlardan değil, küresel makro ve yatırımcı psikolojisinden de etkileniyor. Trump politikaları destek ve umut verse de kripto piyasasında başarının anahtarı değil. Sadece bir faktör.

Kripto piyasasındaki düşüşün ana nedenleri arasında riskten kaçış ve riskli varlıklardan çıkış ilk sırada yer alıyor. Dünyada bir türlü bitmeyen savaş tamtamları ve küresel gerginlik küresel yatırımcıyı hem hisse senetleri hem de kripto varlıklardan uzaklaştırıp altın, faiz gibi güvenli limanlara yöneltiyor.

Kripto piyasasında özellikle kaldıraçlı işlemler yoğun; fiyat düştüğünde teminat yetersizliği nedeniyle pozisyonların otomatik kapatmasına neden oluyor. Bu da düşüşlerde kartopu etkisi yaratıyor. Ayrıca büyük yatırımcıların kâr satışları, düşük fiyattan alma stratejisi de kayıpları artırıyor.

Özetle, şu anda kripto fiyatları küresel ekonomik konjonktür, faiz oranları, yatırımcı hissiyatı, likidite koşulları, kurumsal yatırımcı davranışları gibi makro-finansal faktörlerin etkisinde. Derin bir ‘piyasa düzeltmesi’ yaşanıyor. Düzeltmenin bitip bitmediğine yönelik büyük görüş ayrılıkları var.

Haberin Devamı

BUNDAN SONRA NE OLUR

Bazı analistler 2026 sonrası için umutlu. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kriptoların giderek geleneksel finans sistemine entegre olması bekleniyor. Piyasaya kurumsal yatırımcıların ilgisi artabilir.

Ayrıca mevcut düşüşü yeniden alım için fırsat görenlerin sayısı da hayli fazla. Bu cepheye göre, eğer makro koşullar (düşük faiz, iyileşen likidite vb.) uygun olursa, kripto piyasasında 2026 ortası sonuna doğru güçlü bir boğa dönemi görebiliriz. 2026 sonuna kadar Bitcoin’in 150 bin dolar- 200 bin dolar bandına kadar çıkabileceğini bile öne sürüyor.

Bu noktada hemen bir pencere açalım. Dijital varlıkların finansal sistem içindeki rolünün genişlemesine ilişkin de bir beklenti var. Kripto varlıklar artık finansal portföy çeşitlendirmesi, kurumsal hazinelere girme, ödeme aracı olma gibi roller üstleniyor. Yani kripto varlıklar artık hayatın içinde.

Haberin Devamı

TEMKİNLİ İYİMSERLİK ŞART

Madalyonun diğer yüzüne gelince... Küresel anlamda ekonomik belirsizlikler sürüyor. Yüksek faiz oranları ya da sıkı para politikaları; kripto gibi volatil varlıkların risk algısını artırıp yeni değer kayıplarına neden olabilir. Kripto ile ilgili yasal düzenlemeler, vergilendirme, ETF düzenlemeleri gibi konularda niyet var ama konular çok ağırdan alınıyor. Bu da yatırımcı güvenini etkiliyor.

Halihazırda likidite zayıflaması ve satış baskısı piyasayı kırılgan hâle getirmiş durumda. Eğer büyük bir satış dalgası ya da toplu realizasyon olursa, bu dalga yeni yatırımcıları da korkutur, piyasaya taze para girişini engelleyebilir.

Haberin Devamı

Tüm bu faktörleri göz önüne alıp bir analiz yapmamız gerekirse şunları söyleyebilirim:

Önümüzdeki dönemde kripto piyasası için ‘temkinli iyimserlik’te fayda var. Yani: Büyük yukarı sıçramalar olabilir ama yol engellerle dolu. Küresel ekonomideki iyileşme ya da kötüleşmeler, regülasyonların hızı piyasa üzerindeki etkisini sürdüreceğe benziyor. Kripto piyasası derya deniz. Piyasada alınıp satılan yüzlerce kripto varlık var. Bir kez daha hatırlatalım. Hikâyesi olan sağlamları seçmekte risk faktörünü de unutmamakta her zaman fayda var.