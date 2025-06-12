Muvaffak Bey’e maaş hesabı tavsiyeleri

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Özetle şunları söylemiş:

“Bankalar kredi kartları kullanan esnaftan yüzde 3 komisyon alıyormuş? Şimdi yüzde 4’e çıkaracaklarmış. Haklılar alsınlar. Çünkü müşteriden parayı ortalama 20 gün sonra alıyorlar. Ama bir de banka kartı var. İşveren maaşınızı bankaya ayın 1’inde yatırıyor.

Bir harcama olunca banka anında hesaptan düşüyor. Ama harcama yine kabaca 30 günü buluyor. Ortalama paranın hesapta kalma süresi 15 gün. Yani banka, maaşı 15 gün hiç faiz vermeden kullanıyor. Eve mal getiren bakkala sordum. Banka kartları olunca komisyon veriyor musunuz diye “Evet hem kredi kartına hem banka kartına yüzde 3 komisyon veriyoruz” dedi. “Sefer Bey bu bir soygunculuktur. Halkı aldatmadır. Banka kartından hazır paradan faiz almak soygundur. Bankalar maaşın yüzde 50’sini faize vereceğine bir de yüzde 3 komisyon alıyor. Lütfen bu işe bir gazeteci olarak ‘dur’ deyin.”

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Muvaffak Bey’in dikkate getirdiği konu çok önemli. Ancak bu konularla ilgili kamuoyunda hem eksik hem de yanlış bilgiler var. Umarım yazacaklarım konunun hem daha iyi anlaşılmasını sağlar, hem de vatandaşın bankada parasını boşuna tutmasına engel olur.

KREDİ KARTI KOMİSYONU

Bankalar günümüzde kredi kartına yüzde 0 ila 4 arasında komisyon uyguluyor. Komisyon oranı satıcının banka ile anlaşmasının vadesine, niteliğine göre değişiyor. Esnaf kredi kartını POS makinesinden geçirdiği günün ertesinde parasını tahsil etmek isterse yüksek faiz ödüyor. Bankadan tahsilatı ne kadar geç sağlarsa o kadar düşük komisyon ödüyor. Tabii şirketlerle bankaların işlem hacminin büyüklüğüne göre yaptığı özel anlaşmalar da komisyon oranında etkili oluyor.

MÜŞTERİ KOMİSYON ÖDEMEZ

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 17. maddesinin 1. fıkrasında şöyle yazar:

“Üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz.”

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Özetle kredi kartı ve banka kartından yapılan alışverişte müşteri kesinlikle komisyon ödemez. Özellikle kuyumcuların böyle talepte bulunduğunu biliyorum. Bu, kanuna aykırıdır ve suçtur.

BANKA KARTINA KOMİSYON OLMAZ

Kredi kartı yerine banka kartından tahsilat yapan bir işyeri bankasına komisyon ödemez. Çünkü müşterisinin hesabındaki para kendi hesabına geçmiştir. Ortada kredilik bir durum olmadığına göre komisyon da yoktur. Ancak havale veya eft ücretlerine benzer bir ücretlendirme olabilir. Bu da işyeri ile banka arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

MAAŞ HESABINA PROMOSYON VAR

Muvaffak Bey’in gönderisindeki en önemli bölümlerden biri maaş hesabıyla ilgili. Biliyorsunuz bankalar bir süredir emekli maaşı hesabına promosyon veriyor. Dönem dönem bu konuda kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Bunun dışında özel şirketler de çalışanlarının maaşlarını yatırdığı bankalarla benzer promosyon anlaşmaları yapıyorlar. Yani maaş hesaplarına promosyon ödemesi yani belirli bir miktarda nakit ödeme yapılıyor. Bu yazıyı kaleme alırken baktım, SSK, Bağ-Kur emeklilerine ödenen maaş promosyonu en düşük 6 bin 250 TL, en yüksek 15 bin TL seviyesine çıkabiliyor.

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GÜNLÜK MEVDUAT KAZANDIRIYOR

Bunun dışında Muvaffak Bey ve diğer vatandaşlarımıza bir konuyu hatırlatmak isterim. İster maaş ister kira ister başka bir geliriniz olsun. Paranızı boşta tutmak yerine günlük getiri elde edebileceğiniz çözümler var. Bunlardan biri günlük mevduat. Bankalar son dönemde bu konuda da rekabet içinde. Paranızı bu hesaplara yatırıyorsunuz günlük ödeme vs. yapsanız bile vade bozulması olmuyor. Son bakiyenize göre faiz geliri ertesi gün anında hesabınıza geçiyor.

Son dönemde bankalar bu tür hesaplara yüzde 49-52 arasında faiz uygulanıyor. Ancak paranızın yüzde 10-15’lik bölümüne faiz çalıştırmıyorlar. Örnek vermem gerekirse bir banka 100 bin liralık mevduat için yüzde 10 yani 10 bin liraya faiz uygulamıyor kalan 85 bin liraya yıllık yüzde 50 üzerinden günlük faiz ödüyor. Böylece yüzde 50 yerine aslında yaklaşık yüzde 42 üzerinden faiz çalışmış oluyor.

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Para piyasası veya serbest fonlar tabii ki daha avantajlı ancak takibi vs zor olur diyen vatandaşların paralarını boşta tutmak yerine günlük mevduatta tutmalarında fayda var derim. Küçük kazançlar yıllık toplamda hiç olmazsa bir ihtiyacı görecek tutara ulaşabilir.