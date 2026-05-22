Musk’ın Mars hayali için Wall Street’te milyar dolarlar havada uçuşacak... Tarihin en büyük kumarı

Teknolojinin son icadı garip otomobilleri pazara süren, fezaya çıkıp geri dönebilen roketleriyle, tepemizde dolaşan uydularıyla, bazen sosyal medyada bazen siyasette ama hep radikal olmayı başaran biri o... Elon Musk...

Yaptıklarının yanı sıra garip tavırlarını da mercek altına alan bir arkadaşım, geçtiğimiz günlerde hoşuma giden şöyle bir tanımlama yaptı Musk için: “Eğer uzaylılar aramızdaysa, içlerinden biri kesin Elon Musk...”





Elon Musk uzaylıdır değildir bilemem ama kafasını uzaya taktığına şüphe yok. En büyük hayali ise Mars’a yolculuk. Elon Musk, Mars hayalini finanse etmek için kapalı kapılar ardında büyüttüğü imparatorluğunu Wall Street’e açmaya hazırlanıyor. SpaceX hissesini alacak yatırımcılar, sadece bir roket şirketine değil; küresel interneti elinde tutan ve xAI birleşmesiyle yörüngeyi veri merkezine çevirmek isteyen devasa bir yapay zekâ ve altyapı holdingine ortak olacaklar. Ama bir taraftan da büyük bir risk alacaklar. Çünkü SpaceX başarıları kadar başarısızlıklarıyla da anılan bir şirket. Bu yüzden halka arz, tarihin en büyük kumarı olarak anılıyor. Sosyal medya platformu X ve Grok chatbot’unun geliştiricisi xAI’nin de sahibi olan SpaceX, bugüne kadarki en büyük halka arzlarından birine hazırlanırken, mali durumunu ilk kez kamuoyuna açıkladı. Gelin dikkat çeken noktalara bir göz atalım...

EN BÜYÜK HALKA ARZ

SpaceX, 1.75 trilyon ila 2 trilyon dolar arasında bir değerleme ile halka açılmayı hedefliyor. Şirket bu halka arzla yaklaşık 75 milyar dolar nakit toplamayı planlıyor. Eğer bu gerçekleşirse, 2019’da 29 milyar dolar toplayan Suudi Aramco’yu geride bırakarak dünya tarihinin en büyük halka arzı unvanını alacak. Halka arz sürecinde yatırımcı turları (roadshow) 4 Haziran’da başlayacak, hisse fiyatlaması 11 Haziran’da yapılacak ve hisseler 12 Haziran 2026 civarında Nasdaq’ta işlem görmeye başlayacak.

BÜYÜME DE ZARAR DA MUAZZAM

SpaceX, 2025 yılında gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 33’ün üzerinde artırarak 18.67 milyar dolara ulaştırdı. Şirket, Starship yatırımları ve yapay zekâ altyapısı nedeniyle 2025 yılını 4.9 milyar dolarlık net zararla kapattı. Agresif harcamalar 2026’da da sürüyor. Şirket, 2026’nın ilk üç ayında 4.7 milyar dolar gelir elde etmesine karşın, tek bir çeyrekte 4.3 milyar dolarlık net zarar açıkladı. Şirketin borç yükü ise 29.1 milyar dolara ulaştı.

STARLINK SPACEX’İN STARI

SpaceX’in geleneksel roket fırlatma işi (Falcon) ve yeni odaklandığı yapay zekâ birimleri operasyonel olarak zarar ederken, şirketi sırtlayan tek birim Starlink oldu. Starlink, 164 ülkede 10.33 milyon aboneye ulaştı ve uzayda 9 bin 600’den fazla aktif uyduya sahip. 2025 yılındaki 18.7 milyar dolarlık toplam gelirin aslan payı, 11.4 milyar dolar ile Starlink’in içinde bulunduğu bağlantı (connectivity) segmentinden geldi. Roket fırlatma gelirleri 4.1 milyar dolarda kaldı.

YAPAY ZEKÂYA ÇILGIN YATIRIM

İzahname, SpaceX’in teknolojik rotasını nereye kırdığını net gösteriyor. Şirket, 2026’nın ilk çeyreğindeki 10.1 milyar dolarlık toplam sermaye harcamasının (CapEx) tam 7.72 milyar dolarını yapay zekâya (AI) ayırdı. Şubat 2026’da Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, tamamı hisse takası yöntemiyle SpaceX çatısı altına girdi. O artık sadece bir uzay şirketi değil; yörüngede yapay zekâ veri merkezleri kurmayı hedefleyen devasa bir teknoloji ve bulut altyapısı holdingine dönüşüyor.

MADALYONUN KARANLIK YÜZÜ

Korkunç bir nakit yakma (Cash Burn) hızı: Şirket büyüyor ama zararı da katlanıyor. Kasadaki nakit hızla erirken (24.7 milyardan 15.8 milyar dolara düştü), borç yükü 29.1 milyar dolara ulaştı.

Yapay zekâ kumarı: Starlink ve roket işinden kazanılan para, xAI birleşmesiyle birlikte yapay zekâya gömülüyor. 2026’nın ilk çeyreğinde 7.7 milyar doları yapay zekâya harcandı. Bu alandaki harcamalar devasa ama gelir büyümesi henüz sadece yüzde 22 seviyesinde.

“Tek Adam” rejimi: Elon Musk, hisselerin çoğuna sahip olmasa bile çift sınıflı hisse yapısıyla oy gücünün yüzde 85.1’ini elinde tutuyor. Daha da ilginci, izahnameye göre Musk’ın CEO’luktan alınması için kendi rızası gerekiyor. Yatırımcıya söz hakkı yok.

‘Dünyalık’ değil ‘Marslık’ hedefler: Şirketin yönetim kurulu, Ocak 2026’da Musk’a 200 milyon adet hisse içeren yeni bir ödül paketi tanımladı. Bu paketin geçerli olması için şirketin 7.5 trilyon dolar değerlemeye ulaşması ve Mars’ta 1 milyon kişilik koloni kurulması gerekiyor. Wall Street bu kadar uzun vadeli ve spekülatif hedeflere alışık değil.

MADALYONUN PARLAK YÜZÜ

Starlink darphane gibi çalışıyor: 2025 yılında tam 11.4 milyar dolar gelir üreten Starlink, 164 ülkede 10.3 milyon aboneye ulaştı. Wall Street’in en sevdiği model olan “düzenli abonelik geliri” burada kusursuz işliyor.

Fırlatma pazarında mutlak monopol: Ticari uydular, NASA ve Pentagon taşımacılığını yapan roket segmenti Falcon, dünyada rakibi olmayan bir pazar gücüne sahip.

Geleceğin bulut altyapısı yörüngede: xAI birleşmesiyle birlikte SpaceX, uzayda veri merkezleri kurma vizyonuna sahip tek şirket. Başarılı olursa yeni bir çağ başlayacak.

Hızlı endeks avantajı: Nasdaq kuralları gereği, halka arzdan sadece 15 gün sonra SpaceX otomatik olarak Nasdaq-100 endeksine girecek. Bu da dev fonların ve ETF’lerin milyarlarca dolarlık hisseyi “zorunlu olarak” satın almasını sağlayacak.