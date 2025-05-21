McDonald’s’tan ‘kurtuluş menüsü’

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McDonald’s Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, günümüz tüketicilerinin “belirsizlikle boğuştuğunu” bu sözlerle belirtti. Ray Kroc’un, McDonald kardeşleri ikna ederek 1961 yılında, tamamını 2.7 milyon dolar karşılığında satın aldığı şirketin bugünkü piyasa değeri 230 milyar dolar. Ancak işler, özellikle anavatan ABD’de hiç iyi gitmiyor ve McDonald’s eski parlak günlerine dönmek için arka arkaya hamleler yapıyor. Restoran zincirinin ABD satışları ilk çeyrekte yüzde 3.6 azalarak pandeminin yaşandığı 2020’den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. 5.9 milyar dolarlık gelir piyasa beklentilerinin altında kaldı.

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SİYASİ FİGÜRE DÖNÜŞTÜ

Peki ama ABD’nin sembol markalarından biri olan McDonald’s’ın son dönemde kan kaybetmesinin nedenleri neler? Şirket son dönemde ekonominin yanı sıra siyaset sayfalarından da eksik olmuyor. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump, McDonald’s’ı siyasi bir figür haline dönüştürmüş durumda. Trump başkanlığa aday olduğu dönemde 20 Ekim 2024’te Pennsylvania, Feasterville-Trevose’daki McDonald’s restoranını ziyaret etmiş, tezgâhın arkasına geçip pozlar vermişti. Bu olay Trump’ın McDonald’s’a yıllardır süren hayranlığının doruk noktası olarak kabul edilmişti. Mesaj netti. Diğer başkan adayı Kamala Harris’in 1980’lerde McDonald’s’ta kısa bir süre çalıştığı iddiasına odaklanıldığı sırada, Trump Amerika’nın işçi sınıfının güçlü bir simgesi olan bu markayla daha güçlü bir bağ kurabileceğini göstermeye çalışmıştı. Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. da babasının “McDonald’s menüsünü Kamala Harris’ten çok daha iyi bildiğini” söylemişti.

TRUMP’A 1 MİLYON DOLAR

McDonald’s da seçimi kazanan Trump’ın başkanlık yemin törenine 1 milyon dolarlık bağış yaparak desteğini göstermişti. Trump’ın McDonald’s’la ilişkisi başkanlık döneminde de devam etti. Beyaz Saray’daki aşçıları, başkanın güne McDonald’s’tan Big Mac yemeden başlayamadığını dile getiriyordu. Nitekim Trump’ın basına sızan diyet listesinin akşamları iki Big Mac, iki Filet-O-Fish ve bir çikolatalı milkshake içerdiği ortaya çıkmıştı. Trump’ın McDonald’s ile bu sıcak ilişkisi sınır ötesine ulaştı. En son geçtiğimiz hafta Suudi Arabistanlı yetkililerinin, fast food bağımlılığı ile bilinen Donald Trump’ın ziyareti için Kraliyet Sarayı bahçesine mobil McDonald’s şubesi getirdikleri ortaya çıktı.

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EKONOMİ POLİTİKALARI VURDU

Verilen beyanlara bakarsak bunca siyasi reklama rağmen Trump, 70 yıllık bu köklü markaya iyi gelmek bir yana zarar verdi. Trump’ın vergi tarifeleri başta olmak üzere öngörülemeyen ekonomi politikalarının harcamaları sınırladığı, bunun da hızlı yemek zincirinin satışlarını düşürdüğü öne sürülüyor. Merkezi Chicago’da bulunan şirketin, yeni bir kampanya ile tüketicilerin Big Mac ve tavuklu McNuggets’a olan harcamalarını artırmaya çalıştığı görülüyor.

375 BİN YENİ İŞÇİ ALACAK

SATIŞLARI gerileyen McDonald’s kampanyaların yanı sıra işleri düzeltmek için bir başka stratejiyi de devreye soktu. McDonald’s, geçtiğimiz günlerde ABD Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer’in katılımıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, bu yaz 375 bin yeni işçi alacağını açıkladı. Açıklamanın bakan ile birlikte yapılması McDonald’s’ın, Trump yönetimiyle uyumlu kalmaya çalıştığı, ayrıca olası düzenlemelere karşı engelleri aşmak için ön aldığı şeklinde yorumlandı. McDonald’s, genellikle yaz aylarında artan talebi karşılamak amacıyla işe alımlar yapıyor. Ancak 375 bin kişilik yeni istihdam, şirketin son yıllarda koyduğu en büyük işe alım hedeflerinden biri. Amaç; 2027 yılına kadar 900 yeni restoran açarak satışların düşmesine engel olmak.

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COVID SONRASI İLK SİPARİŞ

BAŞKAN Trump’ın damadı Jared Kushner, 2022 tarihli anı kitabı Breaking History’de, kayınpederinin 2020’de COVID-19’a yakalandığında, fast food zincirinden sipariş vermesini iyileşme yolunda işaret olarak kabul ettiğini yazdı. Kushner, “En sevdiği yemeklerden birini istediğinde kendini daha iyi hissettiğini anladım: McDonald’s Big Mac, Filet-o-Fish, patates kızartması ve vanilyalı shake” demişti.