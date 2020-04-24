Marketlerin virüs sınavı

Koronavirüs sürecinde insanlar evlerine kapandı. Birçok işyeri evden çalışma düzenine geçti.
Tüketiciler bu süreçte birçok harcamasını yavaşlatsa da gıda ve market alışverişinden vazgeçmedi. Markete gidişler hız kesmeden devam ederken, online kanallardan market alışverişinde de hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Marketler de virüs döneminde önlemlerini arttırıyor. Marketlerin aldıkları önlemler dışında İçişleri Bakanlığı kararlarıyla da markette alışveriş yapabilecek kişi sayısından maske takma zorunluluğuna kadar birçok karar devreye alındı. Ancak bazı marketlerde hala sorgulanması gereken uygulamalar var. Örneğin meyve sebzenin poşetlenerek satılması uygulaması korona tedbiri olarak devreye alındı. Peki bu poşetleme neye göre yapılıyor? İçine hangi ürünler, ne kadar koyuluyor? Markette maske takmayan vatandaşı kim kontrol ediyor? Maske takmamak için direnen vatandaş olursa marketçi ne yapacak? Peki ya vatandaş marketlerde neler yaşıyor? Fiyat artışı oldu mu? Sürekli alışveriş yapan vatandaşın ödemelerini rahat yapması için yapılabilecek bir şeyler var mı?
Bu soruların cevabını yetkililerin ve market sektöründeki temsilcilerin düşünmesi gerekiyor. Çünkü zor ve yorucu bir dönemden geçiyoruz. Vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşıladığı noktalarda daha fazla ne gibi önlemler alınabilir, alınan önlemler daha düzenli nasıl devam ettirilir diye bakmakta yarar var.
FAHİŞ FİYATTAN KİM SORUMLU
Geçtiğimiz günlerde perakendeciler federasyonu bir açıklama yaparak bazı ürünlerdeki fiyat yükselişinin kendilerinden kaynaklanmadığı belirtti. Benzer açıklamalar üreticiden de geliyor. İki taraf da “fiyatı ben yükseltmiyorum” dediğine göre şu sorunun cevabını bulmamız şart. “Bazı ürünlerdeki fiyat artışlarının faili kim.” Fazla uzağa gitmeye de gerek yok. İbre, bazı meyve ve sebzelere talebin artmasını fırsat bilen aracıları işaret ediyor.
MARKETTE MASKE ZORUNLULUĞUNA DİKKAT
Bilindiği üzere market ve pazaryerlerinde maske takmak zorunlu hale geldi. Bazı marketler bu konuda kuralları katı uyguluyor ve maske takmayanları içeriye almıyor. Ancak bazı zincir marketlerin bu konuda yeteri kadar titiz davranmadığı gözleniyor. Bu durum hem market çalışanlarını hem de müşterilerini riske atıyor.
POŞETTEKİ ÜRÜN İSRAFA YOL AÇMASIN
Bazı marketlerde meyve sebzelerin büyük bir bölümü önlemler kapsamında poşetlendi. Vatandaşı korumak için çok olumlu bir gelişme. Ancak marketlerin bu ürünleri 2-3 kg’lık poşetlere koymasını anlamak mümkün değil. Özellikle yalnız yaşayan vatandaşlar ya daha az ürün almak zorunda olan aileler çaresiz. Bu durum israfa da yol açıyor.
Aynı zamanda poşete giren bu ürünlerin içine bilinçli olmasa da çürük, yıpranmış ürün koyulduğuna yönelik de bazı mesajlar aldım. İyi bir düzenleme yanlış uygulamalar nedeniyle vatandaştan tepki görüyor. Marketlerin poşetli meyve sebze işini gözden geçirmesinde fayda var.
GIDAYA TAKSİT VATANDAŞI RAHATLATIR
Resmi olarak gıdaya taksit uygulanması yasak. Bu nedenle market alışverişini kredi kartları ile taksitlendiremiyoruz. Gıda alışverişini ekonomik koşulları gereği kısa vadeli yapmak zorunda olan vatandaşlar da sokağa çıkma yasağına rağmen toplu alışveriş yapamıyor. Kredilerin ertelendiği, taksitlerin ötelendiği dönemde gıdaya da belli ölçüde taksit uygulaması getirilirse vatandaşlarımızın da stoklu alışveriş yapma şansı olur. Vatandaş taksitli olduğu için ödemesini daha rahat yapar. En önemlisi böyle bir uygulama sokağa çıkma sıklığını azaltır.
CUMALARI ALIŞVERİŞE KOŞUYORUZ
TAHİN-PEKMEZE YOĞUN İLGİ!
HAYATIN büyük oranda evde geçmesi için çağrıların yapıldığı, kısıtlamaların ve son olarak yasakların getirildiği 6 haftayı geride bıraktık. Bu süreçte araştırma kuruluşu Ipsos ile birlikte tüketim alışkanlıklarımızı izlemeye devam ediyoruz. Bu hafta sokağa çıkma yasağının alışveriş trafiğini nasıl etkilediğine baktık. Haftanın sürprizi ise tahin-pekmezden geldi!
2 haftadır hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması nedeni ile özellikle son gün olan cuma günlerinde satın alımların artması rakamlara da yansımış durumda. Yasağın ilk ilan edildiği 10 Nisan cuma günü bir önceki cumaya göre alışverişlerde yüzde 28 artış gözlendi. Bir sonraki cuma günü artış oranı yüzde 51’e ulaştı. Uzmanlar cuma günleri alışverişlerindeki artışı ihtiyacın yanı sıra psikolojik etkilere de bağlıyor.
Ipsos Hane Tüketim Paneli’ne gelen verilere göre Sağlık Bakanlığı’nın ‘Evde kalın’ açıklamasından sonraki 6. haftanın farklı bir özelliği daha var. Bu hafta ramazandan hemen önceki haftaydı. Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik’in değerlendirmeleri ışığında son hafta ile ilgili tespitler şöyle:
Stoklama haftası sonrasında hızlı tüketim ürünleri toplamında artış yoktu, bu hafta ilk defa büyüme oldu.
Çorba, et ürünleri, dondurma ve içecekler gibi ramazan döneminde tüketimi artan ürünler listeye girdi.
Geçen hafta satışı en çok artan ürün tahin-pekmez oldu. Daha önceki haftalarda satışı azalan tahin-pekmezdeki yüzde 76’lık artış dikkat çekiciydi.
Normalde evde yenen öğün sayısının arttığını söylüyorduk bu dönemde belki öğün sayısı azalacak ama sofradaki çeşitlilik artacak.
Bu hafta hazır çorbada yüzde 45, et ve et ürünlerinde yüzde12, tozşekerde yüzde 13 ve içeceklerde artış yaşandı.
Diş fırçası yüzde 29 ile şampuan ise yüzde 21 ile tekrar büyüdü.
İlk haftaların en çok büyüyen kategorilerden olan mayada daralma görülmüyor sadece büyüme hızında yavaşlama var.
Makarna son hafta tekrar hafif büyüme gösterirken, kolonya ve sirke ise haftalardır daralıyor ilk tepki alımı devam etmiyor.
Marketlerin virüs sınavı
Koronavirüs sürecinde insanlar evlerine kapandı. Birçok işyeri evden çalışma düzenine geçti.
Tüketiciler bu süreçte birçok harcamasını yavaşlatsa da gıda ve market alışverişinden vazgeçmedi. Markete gidişler hız kesmeden devam ederken, online kanallardan market alışverişinde de hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Marketler de virüs döneminde önlemlerini arttırıyor. Marketlerin aldıkları önlemler dışında İçişleri Bakanlığı kararlarıyla da markette alışveriş yapabilecek kişi sayısından maske takma zorunluluğuna kadar birçok karar devreye alındı. Ancak bazı marketlerde hala sorgulanması gereken uygulamalar var. Örneğin meyve sebzenin poşetlenerek satılması uygulaması korona tedbiri olarak devreye alındı. Peki bu poşetleme neye göre yapılıyor? İçine hangi ürünler, ne kadar koyuluyor? Markette maske takmayan vatandaşı kim kontrol ediyor? Maske takmamak için direnen vatandaş olursa marketçi ne yapacak? Peki ya vatandaş marketlerde neler yaşıyor? Fiyat artışı oldu mu? Sürekli alışveriş yapan vatandaşın ödemelerini rahat yapması için yapılabilecek bir şeyler var mı?
Bu soruların cevabını yetkililerin ve market sektöründeki temsilcilerin düşünmesi gerekiyor. Çünkü zor ve yorucu bir dönemden geçiyoruz. Vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşıladığı noktalarda daha fazla ne gibi önlemler alınabilir, alınan önlemler daha düzenli nasıl devam ettirilir diye bakmakta yarar var.
FAHİŞ FİYATTAN KİM SORUMLU
Geçtiğimiz günlerde perakendeciler federasyonu bir açıklama yaparak bazı ürünlerdeki fiyat yükselişinin kendilerinden kaynaklanmadığı belirtti. Benzer açıklamalar üreticiden de geliyor. İki taraf da “fiyatı ben yükseltmiyorum” dediğine göre şu sorunun cevabını bulmamız şart. “Bazı ürünlerdeki fiyat artışlarının faili kim.” Fazla uzağa gitmeye de gerek yok. İbre, bazı meyve ve sebzelere talebin artmasını fırsat bilen aracıları işaret ediyor.
MARKETTE MASKE ZORUNLULUĞUNA DİKKAT
Bilindiği üzere market ve pazaryerlerinde maske takmak zorunlu hale geldi. Bazı marketler bu konuda kuralları katı uyguluyor ve maske takmayanları içeriye almıyor. Ancak bazı zincir marketlerin bu konuda yeteri kadar titiz davranmadığı gözleniyor. Bu durum hem market çalışanlarını hem de müşterilerini riske atıyor.
POŞETTEKİ ÜRÜN İSRAFA YOL AÇMASIN
Bazı marketlerde meyve sebzelerin büyük bir bölümü önlemler kapsamında poşetlendi. Vatandaşı korumak için çok olumlu bir gelişme. Ancak marketlerin bu ürünleri 2-3 kg’lık poşetlere koymasını anlamak mümkün değil. Özellikle yalnız yaşayan vatandaşlar ya daha az ürün almak zorunda olan aileler çaresiz. Bu durum israfa da yol açıyor.
Aynı zamanda poşete giren bu ürünlerin içine bilinçli olmasa da çürük, yıpranmış ürün koyulduğuna yönelik de bazı mesajlar aldım. İyi bir düzenleme yanlış uygulamalar nedeniyle vatandaştan tepki görüyor. Marketlerin poşetli meyve sebze işini gözden geçirmesinde fayda var.
GIDAYA TAKSİT VATANDAŞI RAHATLATIR
Resmi olarak gıdaya taksit uygulanması yasak. Bu nedenle market alışverişini kredi kartları ile taksitlendiremiyoruz. Gıda alışverişini ekonomik koşulları gereği kısa vadeli yapmak zorunda olan vatandaşlar da sokağa çıkma yasağına rağmen toplu alışveriş yapamıyor. Kredilerin ertelendiği, taksitlerin ötelendiği dönemde gıdaya da belli ölçüde taksit uygulaması getirilirse vatandaşlarımızın da stoklu alışveriş yapma şansı olur. Vatandaş taksitli olduğu için ödemesini daha rahat yapar. En önemlisi böyle bir uygulama sokağa çıkma sıklığını azaltır.
CUMALARI ALIŞVERİŞE KOŞUYORUZ
TAHİN-PEKMEZE YOĞUN İLGİ!
HAYATIN büyük oranda evde geçmesi için çağrıların yapıldığı, kısıtlamaların ve son olarak yasakların getirildiği 6 haftayı geride bıraktık. Bu süreçte araştırma kuruluşu Ipsos ile birlikte tüketim alışkanlıklarımızı izlemeye devam ediyoruz. Bu hafta sokağa çıkma yasağının alışveriş trafiğini nasıl etkilediğine baktık. Haftanın sürprizi ise tahin-pekmezden geldi!
2 haftadır hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması nedeni ile özellikle son gün olan cuma günlerinde satın alımların artması rakamlara da yansımış durumda. Yasağın ilk ilan edildiği 10 Nisan cuma günü bir önceki cumaya göre alışverişlerde yüzde 28 artış gözlendi. Bir sonraki cuma günü artış oranı yüzde 51’e ulaştı. Uzmanlar cuma günleri alışverişlerindeki artışı ihtiyacın yanı sıra psikolojik etkilere de bağlıyor.
Ipsos Hane Tüketim Paneli’ne gelen verilere göre Sağlık Bakanlığı’nın ‘Evde kalın’ açıklamasından sonraki 6. haftanın farklı bir özelliği daha var. Bu hafta ramazandan hemen önceki haftaydı. Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik’in değerlendirmeleri ışığında son hafta ile ilgili tespitler şöyle:
Stoklama haftası sonrasında hızlı tüketim ürünleri toplamında artış yoktu, bu hafta ilk defa büyüme oldu.
Çorba, et ürünleri, dondurma ve içecekler gibi ramazan döneminde tüketimi artan ürünler listeye girdi.
Geçen hafta satışı en çok artan ürün tahin-pekmez oldu. Daha önceki haftalarda satışı azalan tahin-pekmezdeki yüzde 76’lık artış dikkat çekiciydi.
Normalde evde yenen öğün sayısının arttığını söylüyorduk bu dönemde belki öğün sayısı azalacak ama sofradaki çeşitlilik artacak.
Bu hafta hazır çorbada yüzde 45, et ve et ürünlerinde yüzde12, tozşekerde yüzde 13 ve içeceklerde artış yaşandı.
Diş fırçası yüzde 29 ile şampuan ise yüzde 21 ile tekrar büyüdü.
İlk haftaların en çok büyüyen kategorilerden olan mayada daralma görülmüyor sadece büyüme hızında yavaşlama var.
Makarna son hafta tekrar hafif büyüme gösterirken, kolonya ve sirke ise haftalardır daralıyor ilk tepki alımı devam etmiyor.