Market alışkanlıkları 10 yılda nasıl değişti

Sadece bu kadar da değil. Bulgular son 10 yılda alışveriş alışkanlıklarımızın nasıl değiştiğini de gözler önüne seriyor. Gelin şimdi Türkiye’yi temsil edecek şekilde seçilmiş 14 bin haneden oluşan bir örneklemden düzenli olarak toplanan verilerle yapılan bu araştırmanın ilginç sonuçlarına birlikte bakalım:

2015’te yıl içinde 232 kere yani haftada 4 kez market alışverişi yapıyorduk. 2025’te yıl içinde 248 kez marketin yolunu tuttuk. Yani artık haftada 5 kez markete uğruyoruz.

2015’te bir alışverişte ortalama 16 TL harcıyorduk. 2025’te bu rakam 265 TL’ye çıktı. 2015’te en küçük banknot ve metal paraları kullanırken şimdi ödemelerimizi kredi kartıyla yapıyoruz.

Son 10 yılda hane cüzdan payından en çok kazanan ürün kategorileri kuruyemiş, dondurulmuş ürünler ve bisküvi-kraker oldu. En çok kaybedenler ise süt, yoğurt ve sıvı yağ.

2015’te bakkallardan süpermarketlere uzanan alışveriş yolculuğumuz, 2025’te indirim marketleri ve yerel markaların zaferiyle sonuçlandı. 10 yıl önce temel gıda odaklı olan sepetlerimiz, bugün atıştırmalık ürünlerin istilası altında.

Tüketicinin alışveriş sıklığının artması, artık ‘stoklama’ yerine anlık ve ihtiyaca yönelik bir ‘mikro alışveriş’ modelinin benimsendiğini gösteriyor.

Global markalar kan kaybederken, yerel üreticiler ve market markaları altın çağını yaşıyor.

Son 10 yıllık veri seti, tüketicinin sadece fiyat hassasiyetiyle değil, aynı zamanda erişilebilirlik ve yerelleşme arzusuyla hareket ettiğini kanıtlıyor.

Bağımsız süpermarketlerin ve pazarların eridiği bu tabloda, 2026’ya girerken perakendenin kazananı; hızı ve yerel gücü elinde tutanlar oluyor.

PANDEMİ ÖNCESİNE GERİ DÖNÜLDÜ

Araştırma raporunda Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik’in görüşleri de paylaşılmış. Gedik, pandemi döneminde yavaşlayan alışveriş sıklığının, pandeminin çok öncesindeki dönemlere geri döndüğüne dikkat çekiyor.

Sıklık artarken hanelerin alışverişlerini daha fazla çeşitlendirerek 15 farklı mağazadan alışveriş yaptığını belirten Gedik, “Hanenin cüzdanında son 10 yılda en çok pay artıran kategori atıştırmalıklar oluyor. Taze sebze-meyve ve ekmek hariç, gıda maddelerine harcamalar, atıştırmalıklara ödediğimizin yalnızca yüzde 30 fazlası kadar! Oysa 2015 yılında bu, atıştırmalık harcamasının iki katından fazlaydı. Yani, atıştırmalık ürünlere cüzdandan ayırdığımız pay diğer temel gıda ürünlerine kıyasla orantısız bir artış gösteriyor” diyor.

Harcama eğilimleri ve harcamanın yapıldığı kanalların payları değişirken, market markalı ürünlere olan harcamada da artış gözlemlediğini söyleyen Gedik şöyle devam etmiş:

“Markalı ürünlere yapılan harcamanın payı değişmezken bunun içindeki kompozisyonda önemli bir farklılaşma var: Yerel markaların ağırlığı artıyor, bu markalar pazardaki etkilerini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Buna karşın global markalar pay artışında geride kalıyor ve daha çok küçülen markalara adını yazdırabiliyor. Tüm bu veriler bize tüketicilerin yalnızca alışveriş sıklıklarının değil, aynı zamanda tercih ettikleri markalar ve alışveriş yaptıkları yerler gibi birçok alandaki alışkanlıklarının da önemli ölçüde değişim gösterdiğini anlatıyor.”