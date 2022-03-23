La casa de Samsun!

Önceki gün Musa Kesler’in tarihi haberi önümüze geldiğinde rakamlara inanamadık.
Nasıl inanalım. Haberde Samsun’daki iki kardeşin Türkiye’deki en büyük bankalardan birinin hesaplarını manipüle ederek 16 milyar TL’yi hesaplarına geçirdiği yazıyordu. Musa’nın elindeki tüm bilgiler, yaptığı görüşmeler olayı doğruluyordu. Olay ifade tutanaklarına da yansımış iki kardeş bankadaki hesaplarına 16 milyar TL aktarmayı başarmıştı.
Her ne kadar paranın küçük bir bölümünü harcayıp yakayı ele verseler de Samsunlu Emre ve Recep Gezek dünya çapında bir soyguna imza atmış durumda. 16 milyar TL neredeyse 1.1 milyar dolar yapıyor. Bu inanılmaz bir rakam... Gelin büyüklüğünü anlatmak için birkaç veri paylaşayım. Öncelikle habere konu bankanın 2021 yılı karına baktım. İki kafadar bir de bankadan parayı transfer edip kaçmayı başarsaydı bir kalemde bu bankanın 1.5 yıllık kârını buhar edeceklerdi.
BU PARAYI DİZİDE BİLE 6 GÜNDE BASABİLDİLER
GÖRDÜĞÜNÜZ gibi Samsun’daki soygun girişimi tüm zamanların rekorunu kırmış durumda.
Gezek kardeşlerin hesaplarına aktarmayı başardığı 16 milyar TL yani 1.1 milyar doların büyüklüğüne ancak Netflix’in ünlü dizisi La Casa De Papel yetişebiliyor. Dizinin ilk sezonunda 6 gün darphanede kalan hırsızlar bu kadar sürede ancak 984 milyon Euro basabildi. Yani 1.1 milyar dolar.
GEZEK KARDEŞLER BU İŞİ NASIL BAŞARDI?
GELELİM herkesin merak ettiği soruya. Samsun’da bir benzin istasyonunda çalışan Recep Gezek ve ağabeyi Emre Gezek 16 milyar TL gibi bir rakamı nasıl oldu da hesaplarına aktarabildi. Bu tarihi soygunu müthiş bir habere imza atarak ortaya çıkaran Musa Kesler ile yaptığım görüşmeden çıkardığım sonuçlar şöyle:
* Olay yaklaşık bir ay önce 26-28 Şubat arasında gerçekleşmiş.
* Eldeki veriler bankanın yatırım bölümü ile mevduat bölümü arasındaki yazılım hatasından kaynaklandığını düşündürüyor. Yani olayda bir hackleme ya da hacker girişimi yok. Varsa soruşturmanın başka safhalarında ortaya çıkar.
* Olay mahkemeye yansıdı. Ayrıntıların süreç içinde netleşeceğini belirtmemizde fayda var.
* Tarihi soygun girişimi hafta sonu olduğu için banka, hesaplarındaki korkunç mevduat patlamasını çok geç fark ediyor.
* İki kardeş iki günde 70’e yakın sözde transfer işlemi yapıp sonunda 16 milyar TL’yi yatırım bankacılığından mevduat hesaplarına aktarmayı başarıyor.
* Banka başta bir anormallik olduğunu anlıyor transferler devam ederken hesaba bloke uyguluyor ama yine de ne olduğunu kestiremiyor. Kardeşlerin uyarısıyla da blokeyi kaldırıyor. Sonradan tekrar bloke koyuyor ama transferler çoktan yapılmış...
* 2 Mart’ta ‘çok para taşıdıkları için’ silahla polise yakalanmasalar belki de iki kardeş şimdiye çoktan sırra kadem basmıştı. Yakalanırlar mıydı, paranın ne kadarı kurtarılırdı, bilemem.
SOYGUNDA DÜNYA REKORU KIRDILAR
TARİHTEKİ en büyük soygunlara baktım.
* 2003’te Irak Savaşı başlamadan önce yağmalanan Merkez Bankası’ndan çalınan para 920 milyon dolar.
* Bağdat’taki Es Salaam Bank’tan bizzat bankanın güvenlik birimlerinin de işbirliği ile çalınan miktar ise 282 milyon dolardı.
* 1987 yılında Knigtsbridge’e giren soyguncular banka görevlileri ve müşterilerini rehin alarak kiralık kasaları boşalttı. Bu soygunun değeri ise 98 milyon dolardı.
* Brezilya Merkez Bankası’na 78 metre tünel kazıp ulaşan soyguncular 71 milyon doları çaldılar.
* Bugüne kadarki en büyük kripto para soygunu ise geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşandı. Poly Network üzerinden 610 milyon dolarlık token çalındı. Şirket tüm parayı iade etmesi için hecker’a iş teklifinde bulundu. Böylece para geri alındı.
Özetle ne sanal alemde ne de gerçekte, ne kripto ne de banknot ister tünel kazarak ister merkez bankası yağmalayarak bu kadar parayı çalan ya da hesabına geçiren olmamış. Samsunlu kardeşler rekora imza atmış!
BANKANIN GÜVENLİK SİSTEMİNDE AÇIK MI VAR
SAMSUN’daki bu tarihi soygun girişimini soruşturmanın sadece adli makamlarla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Bankanın kendi güvenlik sistemlerini, yazılımlarını baştan aşağı elden geçirmesi ve soruşturmasının yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da ayrıca bir inceleme yapması muhtemel. Bugüne kadar bankanın yatırım bankacılığı biriminden mevduat hesaplarına aslında ‘olmayan’ başka paraların da aktarılıp aktarılmadığını bilmiyoruz. Bunları ancak resmi açıklamalar ile öğrenebiliriz.
La casa de Samsun!
Önceki gün Musa Kesler’in tarihi haberi önümüze geldiğinde rakamlara inanamadık.
Nasıl inanalım. Haberde Samsun’daki iki kardeşin Türkiye’deki en büyük bankalardan birinin hesaplarını manipüle ederek 16 milyar TL’yi hesaplarına geçirdiği yazıyordu. Musa’nın elindeki tüm bilgiler, yaptığı görüşmeler olayı doğruluyordu. Olay ifade tutanaklarına da yansımış iki kardeş bankadaki hesaplarına 16 milyar TL aktarmayı başarmıştı.
Her ne kadar paranın küçük bir bölümünü harcayıp yakayı ele verseler de Samsunlu Emre ve Recep Gezek dünya çapında bir soyguna imza atmış durumda. 16 milyar TL neredeyse 1.1 milyar dolar yapıyor. Bu inanılmaz bir rakam... Gelin büyüklüğünü anlatmak için birkaç veri paylaşayım. Öncelikle habere konu bankanın 2021 yılı karına baktım. İki kafadar bir de bankadan parayı transfer edip kaçmayı başarsaydı bir kalemde bu bankanın 1.5 yıllık kârını buhar edeceklerdi.
BU PARAYI DİZİDE BİLE 6 GÜNDE BASABİLDİLER
GÖRDÜĞÜNÜZ gibi Samsun’daki soygun girişimi tüm zamanların rekorunu kırmış durumda.
Gezek kardeşlerin hesaplarına aktarmayı başardığı 16 milyar TL yani 1.1 milyar doların büyüklüğüne ancak Netflix’in ünlü dizisi La Casa De Papel yetişebiliyor. Dizinin ilk sezonunda 6 gün darphanede kalan hırsızlar bu kadar sürede ancak 984 milyon Euro basabildi. Yani 1.1 milyar dolar.
GEZEK KARDEŞLER BU İŞİ NASIL BAŞARDI?
GELELİM herkesin merak ettiği soruya. Samsun’da bir benzin istasyonunda çalışan Recep Gezek ve ağabeyi Emre Gezek 16 milyar TL gibi bir rakamı nasıl oldu da hesaplarına aktarabildi. Bu tarihi soygunu müthiş bir habere imza atarak ortaya çıkaran Musa Kesler ile yaptığım görüşmeden çıkardığım sonuçlar şöyle:
* Olay yaklaşık bir ay önce 26-28 Şubat arasında gerçekleşmiş.
* Eldeki veriler bankanın yatırım bölümü ile mevduat bölümü arasındaki yazılım hatasından kaynaklandığını düşündürüyor. Yani olayda bir hackleme ya da hacker girişimi yok. Varsa soruşturmanın başka safhalarında ortaya çıkar.
* Olay mahkemeye yansıdı. Ayrıntıların süreç içinde netleşeceğini belirtmemizde fayda var.
* Tarihi soygun girişimi hafta sonu olduğu için banka, hesaplarındaki korkunç mevduat patlamasını çok geç fark ediyor.
* İki kardeş iki günde 70’e yakın sözde transfer işlemi yapıp sonunda 16 milyar TL’yi yatırım bankacılığından mevduat hesaplarına aktarmayı başarıyor.
* Banka başta bir anormallik olduğunu anlıyor transferler devam ederken hesaba bloke uyguluyor ama yine de ne olduğunu kestiremiyor. Kardeşlerin uyarısıyla da blokeyi kaldırıyor. Sonradan tekrar bloke koyuyor ama transferler çoktan yapılmış...
* 2 Mart’ta ‘çok para taşıdıkları için’ silahla polise yakalanmasalar belki de iki kardeş şimdiye çoktan sırra kadem basmıştı. Yakalanırlar mıydı, paranın ne kadarı kurtarılırdı, bilemem.
SOYGUNDA DÜNYA REKORU KIRDILAR
TARİHTEKİ en büyük soygunlara baktım.
* 2003’te Irak Savaşı başlamadan önce yağmalanan Merkez Bankası’ndan çalınan para 920 milyon dolar.
* Bağdat’taki Es Salaam Bank’tan bizzat bankanın güvenlik birimlerinin de işbirliği ile çalınan miktar ise 282 milyon dolardı.
* 1987 yılında Knigtsbridge’e giren soyguncular banka görevlileri ve müşterilerini rehin alarak kiralık kasaları boşalttı. Bu soygunun değeri ise 98 milyon dolardı.
* Brezilya Merkez Bankası’na 78 metre tünel kazıp ulaşan soyguncular 71 milyon doları çaldılar.
* Bugüne kadarki en büyük kripto para soygunu ise geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşandı. Poly Network üzerinden 610 milyon dolarlık token çalındı. Şirket tüm parayı iade etmesi için hecker’a iş teklifinde bulundu. Böylece para geri alındı.
Özetle ne sanal alemde ne de gerçekte, ne kripto ne de banknot ister tünel kazarak ister merkez bankası yağmalayarak bu kadar parayı çalan ya da hesabına geçiren olmamış. Samsunlu kardeşler rekora imza atmış!
BANKANIN GÜVENLİK SİSTEMİNDE AÇIK MI VAR
SAMSUN’daki bu tarihi soygun girişimini soruşturmanın sadece adli makamlarla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Bankanın kendi güvenlik sistemlerini, yazılımlarını baştan aşağı elden geçirmesi ve soruşturmasının yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da ayrıca bir inceleme yapması muhtemel. Bugüne kadar bankanın yatırım bankacılığı biriminden mevduat hesaplarına aslında ‘olmayan’ başka paraların da aktarılıp aktarılmadığını bilmiyoruz. Bunları ancak resmi açıklamalar ile öğrenebiliriz.