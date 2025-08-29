Küresel ısınmanın ateşi harlandı

Haberin Devamı

Özel bir oturumda özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji piyasası ele alınmıştı. Oturum sonrasında verilen bir arada Fatih Birol’un, zamanın ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oldukça samimi olduğu anların fotoğrafını sanırım hatırlamışsınızdır. O dönemde dünya liderleri Fatih Birol’un etrafında tek bir amaç için birleşmişti: Dünyanın sıcaklığını düşürmek ve küresel ısınmanın önüne geçmek.

Paris İklim Anlaşması 2015’te devreye giren ve 197 ülkenin iklim krizinin önüne geçmek amacıyla ortak harekette mutabık kaldığı bir uluslararası anlaşma. Hedefi küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derece ile sınırlandırmak, mümkünse de 1.5 derecenin altında tutmak.

Karbon emisyonlarını düşürmek, dünya ticaretini yeniden kurgulamak da dahil bu uğurda bugüne kadar birçok düzenleme yapıldı. Hükümetler temiz enerji konusunda milyarca dolarlık teşvik verdi, milyarlarca dolarlık yatırımlar da devreye alındı.

Haberin Devamı

PARİS ANLAŞMASINA VEDA

‘Amerika’yı yeniden büyük yapmak’ söylemiyle önüne ne çıkarsa deviren yeni ABD yönetimi, maalesef temiz enerji masasını da yıktı. Yeniden başkan seçilir seçilmez Paris İklim Anlaşması’ndan ikinci kez çekilen ABD, aralarında İran ve Yemen gibi devletlerin olduğu anlaşmayı kabul etmeyen az sayıdaki ülke arasında yerini aldı.

ABD, küresel karbon salımının yaklaşık yüzde 20’sini tek başına yapıyor. Yani küresel ısınmanın baş aktörlerinden biri. Ancak Trump yönetimi dünyanın yarını yerine ticari çıkarların bugününü tercih etme konusunda ısrarlı. Başkan, en son salı günü gerçekleşen kabine toplantısında, ABD’nin kömür ve nükleer enerjide yükselişte olduğunu net bir şekilde belirtti ve temiz enerji kaynaklarının önüne adeta şu sözlerle set çekti:

“Nükleer enerji, güvenli ve ucuz. Rüzgâr türbinlerine izin vermiyoruz. Bunun yanında güneş panellerini de istemiyoruz. Güneş panelleri binlerce dönüm tarım arazisini işgal ediyor.”





Haberin Devamı

ÜÇ KAT ELEKTRİK LAZIM

Meta’nın (Facebook) Manhattan adasının yüzde 81’i büyüklüğünde bir veri merkezi kurmayı planladığını belirten Trump “Başkaları da benzer yerler inşa ediyor. Yapay zekâda Çin’i geride bıraktık. Bunu yapabiliyor olmalarının nedeni kendi enerji santrallarını inşa etmelerine izin vermemiz. Bunlar için şu anda ürettiğimizin iki katı elektriğe ihtiyacımız var. Hatta üç katı da olabilir. Çin şu anda 58 kömür santralı inşa ediyor. Bunu yapmalarının nedeni işe yaraması. Burada kömürden değil, temiz kömürden hatta çok temiz kömürden bahsediyoruz” dedi.

ABD’de de kömür ve nükleerin yükselişte olduğunu ifade eden Trump sözlerine şöyle devam etti:

Haberin Devamı

“Nükleer enerji şu anda çok moda, güvenli ve ucuz. Güneş enerjisinin bazı yönlerini seviyorum ama büyük tesisleri işletmek için yetersiz kalıyor. Ayrıca stabil değil. Bu yüzden çok taraftarı değiliz. Rüzgâr türbinlerine de izin vermiyoruz. Ülkemizi berbat ediyorlar. İngiltere’ye bakarsanız enerji fiyatlarının yükseldiğini görürsünüz. Bu rüzgâr enerjisi yüzünden. Ülkenin yüksek miktarda petrol olan kuzey kısımlarını kapattılar ve her yere rüzgâr türbinleri kuruyorlar. Onlara diyorum ki ‘yakında kötü bir şekilde uyanacaksınız.”

RÜZGÂR TÜRBİNÜ ÇİRKİN

Trump rüzgâr türbinlerinin çirkin olduğunu vurgulayarak “Ayrıca çalışmıyor ve kuşları öldürüyorlar. Çevre için kötü, bunun yanında evinizden rüzgâr türbini görüyorsanız evinizin değeri yüzde 50 düşüyor. İnsanlara rüzgârı öğretmeye çalışıyorum. Bazı ülkeler kendilerine zarar veriyor. Bu ülkeler umarım fosil yakıtlara geri döner. Sev ya da sevme fosil yakıtlar işe yarıyor. Buna nükleer enerjiyi de ekleyebilirsiniz. Fosil yakıtlar mega fabrikaların çalışması için bir ihtiyaç” dedi.

Haberin Devamı

Bunlar Trump’ın kendi görüşleri mi yoksa derin Amerika’nın yeni bir oyun planı mı bilmiyorum. Bildiğim tek şey dünyanın küresel ısınma nedeniyle hızla bir girdaba sürüklendiği.

Üç gündür kuzeyde Letonya’dayım. 15 yıl önce Letonya’ya gelen ve yerleşen Türk rehberimiz artık eylül ve ekim aylarında kar görmeleri bir tarafa denize girmeye başladıklarını söyledi.

Buzullar eriyor, yağmurlar iyice dindi, mevsimler hızla değişiyor. Dünya hızla ısınıyor ve anlaşılan ısınmaya devam edecek.

Fosil yakıtlarla ticarette avantaj sağlayacağını düşünen ülkeler yok olma tehdidi yaşayan bir gelecekte acaba kime, neyi, nasıl satacaklar... Anlamak çok ama çok zor...