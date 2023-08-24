Kur korumalı mı vadeli mevduat mı

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Merkez Bankası bankalara vadesi dolan KKM hesaplarını TL mevduata dönüştürme için hedef getirdi, cazibe yaratmak için de TL mevduat faizini yükseltmelerinin önünü açtı. Hedefi tutturamayan banka düşük faizli tahvil alıp fatura ödemek zorunda kalacak. Atılan adımla mevduat faizlerinin yüzde 40-45’lere yükselmesi bekleniyor.

Peki bu adımlar vatandaşa nasıl yansıyacak? Parası olan ne yapacak? KKM hesapları yenilenmeyecek mi? KKM’deki para TL mevduata mı dövize mi gidecek? Doğrudan olmasa da aslında tüm bu ve benzeri soruların yanıtını önceki gün Bloomberg HT’ye konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran verdi. Bakın neler söyledi...

Hakan Aran’ın en önemli demeci şuydu:

“KKM’ye rakip bir ürün çıkararak yeni bir maceraya girmek doğru olmaz. Dövizden dönen KKM hesabı sahiplerine bu üründe devam etmelerini önereceğiz. Ancak müşteri devem etmek istemezse elimizde tutmaya yeterli faizi uygulayacağız.”

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MERKEZ İLE ÇELİŞMİYOR

İlk bakışta Hakan Aran’ın açıklaması hafta sonu Merkez Bankası’nın aldığı kararlarla çelişiyor gibi görünüyor. Son iki gündür bu yönde yorumlar okudum. Ancak unutmamak lazım ki Merkez Bankası’nın ilk hedefi KKM hesaplarındaki mevduatı azaltmak değil öncelikle yerinde saydırmak. Yani artışı durdurmak. Bu yüzden aslında Hakan Aran’ın açıklamalarının Merkez Bankası’nın hedefleriyle paralel olduğunu söyleyebilirim.

Hakan Aran

KKM CAZİBESİNİ KORUYOR

Hakan Aran KKM’nin cazibesini koruduğunu ve koruyacağını da şu sözlerle açıklıyor:

“Dövizden dönerek KKM yapmış müşterilere aynı şekilde döviz dönüşlü KKM önermeye devam edeceğiz. ‘TL vadeli mevduata geç’ demeyeceğiz. Ürün onun olduğu sürece ve müşterinin lehine olduğu sürece bizim ‘Gel şimdi TL vadeliye geç’ diye bir telkinimiz olmayacak. KKM tüm cazibesini barındırıyor ve müşterilerin ilk tercihi bu hesabı yenilemekten yana olmalıdır. Hedeflerin olması hiç önemli değil. Siz doğru olanı yaptığınızda, ekonomi için, sistem için doğru olanı yaptığınızda; yanlış bir şey yapmadığınızda banka olarak cezasını öder ve müşteriye yansıtmayız.”

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Daha ne desin... Özetle “Düne kadar KKM önerdiğimiz müşteriye şimdi nasıl TL mevduata geç diyelim” diyor ve ekliyor:

‘KKM ÖNERMEYE DEVAM edeceğiz’

“Merkez Bankası bir hedef verince, bir ürün önerip hedef değişince başka bir şeye geçmeniz kadar yanlış bir şey olamaz. Ben müşterilerime KKM önerdiysem, KKM’de devam etmesini yine önereceğim. Ancak KKM vadesi 3 ay; bunu istemeyene, 1 ay vadeli yapmak isteyene ise TL vadeli mevduat önereceğiz. Burada da kurdaki artışı karşılayacak bir faiz oranı olmalı. TL mevduattan KKM’ye geçenler içinse yine 3 ayda kur artışını karşılayacak faiz oranları ile sunulmalı. Bu hafta neden bu kararların etkisi olmadı diye tartışılıyor. Gelecek hafta pazartesi gününden itibaren etkileri görülecektir.”

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DOLARİZE OLMAYALIM

Aran, dönüşüm nedeniyle bankaların KKM önermemesi durumunda müşterinin dövize yönelebileceği uyarısı da yapıyor. “Liralaşacağız derken dolarize olabiliriz. KKM’nin yüzde 100 yenilenmesinin ekonomiye zarar getirmediği gibi bankanın da bu bedeli ödeyebileceğini düşünüyorum” diyor.

2021 yılı sonunda yükselen döviz kurunu dizginlemek için devreye sokulan ve Hazine’ye yıllık maliyeti 600 milyar lira olarak hesaplanan kur korumalı mevduatın (KKM) öyle hayatımızdan çok kolay bir şekilde, 2-3 ayda çıkması mümkün değil. Merkez Bankası fren için düğmeye bastı. Bunu yaparken de bundan sonraki maliyeti artık bankalar paylaşacağını gösterdi. Bakalım plan başarılı olacak mı... Aran ilk sinyallerin önümüzdeki hafta başında alınacağını söylüyor. Bekleyip göreceğiz...