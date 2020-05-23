Kuaföre mesafeliyiz AVM’yi pas geçiyoruz

Bayram öncesinde Ipsos ile birlikte ekonomi cephesinden halkın nabzını tutmayı sürdürdük. Araştırmalardan ilginç sonuçlar çıktı. Normalleşme adımlarına rağmen halkın büyük bir bölümü tedbiri elden bırakmıyor. Kuaförlere yavaş yavaş ısınacak gibiyiz ama AVM’lere gitme oranı yüzde 3’te kalmış. Sokağa çıkma yasağı ile evde geçecek bayrama ise hazırız. Çocuklar büyük oranda internet siparişiyle alınan bayramlıklarını giyecek. Ziyaret kısıtlamasına rağmen evde bayrama özel tatlı ve yemekler yine de yapılacak. Virüse, hüzne, zorunlu yasaklara rağmen gelenekler sürüyor... İyi bayramlar Türkiye...
11 Mayıs koronavirüs sonrasında normalleşmenin ilk adımı olarak tarihe kaydedildi. İki aylık bir sürenin ardından gerekli temizlik koşullarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi koşuluyla, berber, kuaför, ve güzellik salonları açıldı. Açıldı açılmasına da araştırmalar gösteriyor ki vatandaşlar kuaförlere gitme konusunda pek de aceleci değil. Ipsos’un tespitine göre 11 Mayıs’ta açılan kuaförlere gitme oranı yüzde11’de kaldı. Yüzde 97’lik kesim henüz kuaföre gitmediğini beyan etti. Peki bundan sonraki süreçte vatandaş kuaföre gidecek mi? Henüz kuaföre gitmeyenlerin yüzde 18’i önümüzdeki 1 ay içinde kuaföre gideceğini açıklamış. Bu gösteriyor ki açılışın ilk haftasında tedbirli olma durumu ilerleyen dönemde yumuşayacak gibi.
AVM’DE İSTEKLİ DEĞİLİZ
Bildiğiniz gibi alışveriş merkezlerinin (AVM) bir bölümü de 11 Mayıs’taki normalleşme adımlarının ardından açılacağını açıklamıştı. Ipsos’un araştırması gösterdi ki vatandaş AVM’ye gitme konusunda çok isteksiz. AVM’lere gitme oranı yüzde 3’te kalmış. Önümüzdeki bir ayda AVM’ye gidebileceğini belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 7. Bu tablo alındığı açıklanan tüm tedbirlere rağmen vatandaşların AVM’leri henüz yeterince güvenli bulmadığını kısıtlamalardaki gevşemelere rağmen tercih etmediğini gösteriyor. Sanırım AVM’lerin virüs öncesindeki ilgiyi yakalamaları tahminlerden daha uzun bir zaman alacak.
BAYRAM ARAŞTIRMASINDAN SATIRBAŞLARI...
* Her iki evden birinde temizlik yapılacak. Bayram öncesinde evimi temizleyeceğim ya da temizleteceğim diyenlerin oranı yüzde 51 düzeyinde.
* Evlerin üçte birinde özel tatlılar hazırlanacak. Bizzat tatlı yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 36 oldu. Zaten öyle bir dönem yaşıyoruz ki ailedeki her birey neredeyse birer şef…
* Birbirimize bayram ziyareti yapamayacağız belki ama o gün yine de yaklaşık her üç evden birinde ev içinde de olsa bayramlıklarımızı giyeceğiz. Çocuklarına bayramlık kıyafet giydireceklerin oranı yüzde 32. Kendisi ve eşinin daha özenli giyineceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 31 düzeyinde.
* Bayram günlerini her zaman yaşadığımız gibi yaşamaya gayret edeceğiz. Bu aslında toplumumuzun tüm bu olumsuz şartlara rağmen yaşama sevincini gözlemlememiz açısından da önemli bir gösterge.
* Türkiye’de bayramlarda baklavalar açılır özel yemekler yapılırdı. Bu gelenekler bu dönemde de devam edecek ve Türkiye’de aileler hünerlerini sadece kendileri için de olsa yine de gösterecekler gibi görünüyor. Yemekleri daha özenli hazırlayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 31 oldu.
* Bayram için hiçbir hazırlık yapmayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 27 düzeyinde.
ALIŞVERİŞİMİZİ ONLINE YAPTIK
Bayram etkisi; online alışverişte de hissedildi. Hepimizin bildiği gibi bayram gibi özel günlerde yeni kıyafet almak, güzel giyinmek geleneklerimiz arasındadır. Salgının yarattığı belirsiz süreç; kıyafet alışverişlerinin çok önceden planlanmasına ve alışverişlerin online’a kaymasına neden olmuş. İpsos araştırmasına göre nisan ayının ilk haftası giyim ürünleri için harcanan parayı sabit tutarak haftalık gelişime baktığımız zaman; Nisan ayının tüm haftalarında harcamanın arttığını özellikle son haftata en yüksek seviyeye çıktığı görülüyor.
‘EVDE' BAYRAM HAVASI
Ah nerede o eski bayramlar… Çocukluğumuzdan itibaren her bayram duyduğumuz, klasikleşmiş, nesilden nesile aktarılan bir cümledir. Sanırım sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerimizde geçirmek zorunda olduğumuz bu bayramda manidar bir biçimde yine hepimizin diline yapışacak. Ancak araştırmalar gösteriyor ki ziyaretlerden mahrum olduğumuz bu bayramda evlerde yalnız olsak geleneklerimizi bir ölçüde yaşatmak konusunda
kararlıyız
ŞEKER-ÇİKOLATA ALDIK
Ipsos’un yaptığı araştırmaya göre geçen haftaya göre alımı artan kategorilerin çoğu içecek ürünleri ve bayramlık ürünler oldu. Bayram öncesi hafta hediyelik şeker ve çikolata satışlarının arttığı dönemdi. Korona döneminde de her ne kadar sokağa çıkma yasağı olsa da bu kategorilerin alımında artış olması her şeye rağmen bayrama hazırlık yapıldığını gösteriyor. Öyle ki ikramlık çikolata satışlarında bir önceki haftaya göre yüzde 94 artış yaşandı. İkramlık şeker de ise yüzde 19’luk bir artış gözlendi. Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, “Sokağa çıkma yasağı olmasaydı akraba ziyaretine gitme veya misafir ağırlama konusunu sorduğumuzda ise bu eylemleri gerçekleştireceğini belirtenlerin oranı düşük. Birbirimize bayram ziyareti yapamayacağız belki ama o gün yine de yaklaşık her üç evden birinde ev içinde de olsa bayramlıklarımızı giyeceğiz. Bayram günlerini her zaman yaşadığımız gibi yaşamaya gayret edeceğiz. Bu aslında toplumumuzun tüm bu olumsuz şartlara rağmen yaşama sevincini gözlem-lememiz açısın-dan da önemli bir gösterge” diyor.
Kuaföre mesafeliyiz AVM’yi pas geçiyoruz
Bayram öncesinde Ipsos ile birlikte ekonomi cephesinden halkın nabzını tutmayı sürdürdük. Araştırmalardan ilginç sonuçlar çıktı. Normalleşme adımlarına rağmen halkın büyük bir bölümü tedbiri elden bırakmıyor. Kuaförlere yavaş yavaş ısınacak gibiyiz ama AVM’lere gitme oranı yüzde 3’te kalmış. Sokağa çıkma yasağı ile evde geçecek bayrama ise hazırız. Çocuklar büyük oranda internet siparişiyle alınan bayramlıklarını giyecek. Ziyaret kısıtlamasına rağmen evde bayrama özel tatlı ve yemekler yine de yapılacak. Virüse, hüzne, zorunlu yasaklara rağmen gelenekler sürüyor... İyi bayramlar Türkiye...
11 Mayıs koronavirüs sonrasında normalleşmenin ilk adımı olarak tarihe kaydedildi. İki aylık bir sürenin ardından gerekli temizlik koşullarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi koşuluyla, berber, kuaför, ve güzellik salonları açıldı. Açıldı açılmasına da araştırmalar gösteriyor ki vatandaşlar kuaförlere gitme konusunda pek de aceleci değil. Ipsos’un tespitine göre 11 Mayıs’ta açılan kuaförlere gitme oranı yüzde11’de kaldı. Yüzde 97’lik kesim henüz kuaföre gitmediğini beyan etti. Peki bundan sonraki süreçte vatandaş kuaföre gidecek mi? Henüz kuaföre gitmeyenlerin yüzde 18’i önümüzdeki 1 ay içinde kuaföre gideceğini açıklamış. Bu gösteriyor ki açılışın ilk haftasında tedbirli olma durumu ilerleyen dönemde yumuşayacak gibi.
AVM’DE İSTEKLİ DEĞİLİZ
Bildiğiniz gibi alışveriş merkezlerinin (AVM) bir bölümü de 11 Mayıs’taki normalleşme adımlarının ardından açılacağını açıklamıştı. Ipsos’un araştırması gösterdi ki vatandaş AVM’ye gitme konusunda çok isteksiz. AVM’lere gitme oranı yüzde 3’te kalmış. Önümüzdeki bir ayda AVM’ye gidebileceğini belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 7. Bu tablo alındığı açıklanan tüm tedbirlere rağmen vatandaşların AVM’leri henüz yeterince güvenli bulmadığını kısıtlamalardaki gevşemelere rağmen tercih etmediğini gösteriyor. Sanırım AVM’lerin virüs öncesindeki ilgiyi yakalamaları tahminlerden daha uzun bir zaman alacak.
BAYRAM ARAŞTIRMASINDAN SATIRBAŞLARI...
* Her iki evden birinde temizlik yapılacak. Bayram öncesinde evimi temizleyeceğim ya da temizleteceğim diyenlerin oranı yüzde 51 düzeyinde.
* Evlerin üçte birinde özel tatlılar hazırlanacak. Bizzat tatlı yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 36 oldu. Zaten öyle bir dönem yaşıyoruz ki ailedeki her birey neredeyse birer şef…
* Birbirimize bayram ziyareti yapamayacağız belki ama o gün yine de yaklaşık her üç evden birinde ev içinde de olsa bayramlıklarımızı giyeceğiz. Çocuklarına bayramlık kıyafet giydireceklerin oranı yüzde 32. Kendisi ve eşinin daha özenli giyineceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 31 düzeyinde.
* Bayram günlerini her zaman yaşadığımız gibi yaşamaya gayret edeceğiz. Bu aslında toplumumuzun tüm bu olumsuz şartlara rağmen yaşama sevincini gözlemlememiz açısından da önemli bir gösterge.
* Türkiye’de bayramlarda baklavalar açılır özel yemekler yapılırdı. Bu gelenekler bu dönemde de devam edecek ve Türkiye’de aileler hünerlerini sadece kendileri için de olsa yine de gösterecekler gibi görünüyor. Yemekleri daha özenli hazırlayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 31 oldu.
* Bayram için hiçbir hazırlık yapmayacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 27 düzeyinde.
ALIŞVERİŞİMİZİ ONLINE YAPTIK
Bayram etkisi; online alışverişte de hissedildi. Hepimizin bildiği gibi bayram gibi özel günlerde yeni kıyafet almak, güzel giyinmek geleneklerimiz arasındadır. Salgının yarattığı belirsiz süreç; kıyafet alışverişlerinin çok önceden planlanmasına ve alışverişlerin online’a kaymasına neden olmuş. İpsos araştırmasına göre nisan ayının ilk haftası giyim ürünleri için harcanan parayı sabit tutarak haftalık gelişime baktığımız zaman; Nisan ayının tüm haftalarında harcamanın arttığını özellikle son haftata en yüksek seviyeye çıktığı görülüyor.
‘EVDE' BAYRAM HAVASI
Ah nerede o eski bayramlar… Çocukluğumuzdan itibaren her bayram duyduğumuz, klasikleşmiş, nesilden nesile aktarılan bir cümledir. Sanırım sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerimizde geçirmek zorunda olduğumuz bu bayramda manidar bir biçimde yine hepimizin diline yapışacak. Ancak araştırmalar gösteriyor ki ziyaretlerden mahrum olduğumuz bu bayramda evlerde yalnız olsak geleneklerimizi bir ölçüde yaşatmak konusunda
kararlıyız
ŞEKER-ÇİKOLATA ALDIK
Ipsos’un yaptığı araştırmaya göre geçen haftaya göre alımı artan kategorilerin çoğu içecek ürünleri ve bayramlık ürünler oldu. Bayram öncesi hafta hediyelik şeker ve çikolata satışlarının arttığı dönemdi. Korona döneminde de her ne kadar sokağa çıkma yasağı olsa da bu kategorilerin alımında artış olması her şeye rağmen bayrama hazırlık yapıldığını gösteriyor. Öyle ki ikramlık çikolata satışlarında bir önceki haftaya göre yüzde 94 artış yaşandı. İkramlık şeker de ise yüzde 19’luk bir artış gözlendi. Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, “Sokağa çıkma yasağı olmasaydı akraba ziyaretine gitme veya misafir ağırlama konusunu sorduğumuzda ise bu eylemleri gerçekleştireceğini belirtenlerin oranı düşük. Birbirimize bayram ziyareti yapamayacağız belki ama o gün yine de yaklaşık her üç evden birinde ev içinde de olsa bayramlıklarımızı giyeceğiz. Bayram günlerini her zaman yaşadığımız gibi yaşamaya gayret edeceğiz. Bu aslında toplumumuzun tüm bu olumsuz şartlara rağmen yaşama sevincini gözlem-lememiz açısın-dan da önemli bir gösterge” diyor.