Kordon kanı bankacılığında 20 yıl

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Bu sözlerin sahibi Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan. Onkim Kök Hücre Teknolojileri (ONKİM), Türkiye’de mevcut organ ve doku nakli yasası, kan ve kan ürünleri yasası ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikler uyarınca 2005 yılında kurulan bir sağlık şirketi. Önceki gün bir grup meslektaşım ile Demet Sabancı Çetindoğan’ın Onkim Merkez Sorumlusu Dr. Pınar Hüner Onay ile birlikte düzenlediği sohbet toplantısına katıldık ve Onkim’in son durumunu dinledik.

ONKİM, farklı dokulardan kök hücre elde etme, saklama, işleme ve gerektiğinde tedavide kullanıma hazır hale getirme konularında GMP (Good Manufacturing Practice-İyi Üretim Uygulamaları) koşullarında hizmet veren bir merkez.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlara Ar-Ge desteği verebilecek yetkinlikte bir saklama ve üretim hizmeti sağlıyor.

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Demet Sabancı Çetindoğan

‘KORDON KANINDA EN ESKİ BİZİZ’

Demet Sabancı Çetindoğan kök hücre konusunda gelecek sene 20’nci yıla ulaşacaklarını hatırlatarak girdi söze ve devam etti:

“Özellikle altı-yedi yıldır kök hücreyle ilgili dünyada çalışmalar oluyor. Tedaviler başladı. Hemen hemen her dalda doktorlar kök hücreyi inceliyor, kendi konusunda ne yapabilir bakıyor. Türkiye’ye baktığımızda sadece kordon kanı bankacılığı yapan firmalar ağırlıkta. Bizim gibi yeni tedavi yöntemleri geliştirip doktorlara ürün veren firma çok çok az ve bunların da en eskisi biziz. Bankamızda çoğu “kordon kanı” olmak üzere 45 bin ürün var. Doğal olarak da hem ülkemizde hem de Ortadoğu bölgesinde en fazla dataya ve ürüne sahip şirketiz.”

Demet Sabancı Çetindoğan –197 derecelik tanklarda sağlıklı şekilde saklanabilen kordon kanı örneklerinin lösemi, lenfoma, talasemi orak hücreli anemi, nöroblastoma gibi birçok hastalıkta uzman hekimler tarafından başarıyla kullanıldığını söyledi ve devam etti:

“Doğumda alınan “kordon kanı” öncelikle bebeğin kendisi için ihtiyaç halinde tedavide kullanılıyor. İhtiyaç durumunda da doku uyum durumuna göre aile bireyleri için kullanılabiliyor.”

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“Kordon kanı saklamanın maliyeti nedir” diye sorduk, sektör ortalaması üzerinden cevap verebileceğini belirtti ve devam etti:

“İlk aşamada 17-20 bin liralık bir ödeme söz konusu oluyor. Sonra yıllık saklama bedeli olarak 100 Euro karşılığında TL alınıyor.”

TAVUK KARASINA KÖK HÜCRE

ONKİM Merkez Sorumlusu Dr. Pınar Hüner Onay nörolojide geçmişte genellikle hastaların kendi dokularından alınan kök hücrelerin kullanıldığına dikkat çekerek “Şu an bankamızda saklamış olduğumuz kök hücreleri de başka hastalarda kullandırabiliyoruz. Omurilik hasarı, ALS gibi hastalıklarda veya beyin hasarında, birçok farklı alanda şu an kök hücreler klinik araştırmalar kapsamında uygulanmaya devam ediyor. Göz hastalıklarında, özellikle retinal hastalıklarında kök hücre kullanımı ilerledi. Halk arasında “tavuk karası”, “gece körlüğü” de denilen hastalığa karşı “kök hücre tedavisi” ile ciddi ilerlemeler kaydedilmesi söz konusu” diye konuştu.