Kiracılık mülakatına hazır mısınız?

Haberin Devamı

Kendi halinde sıradan, 15 yıllık bir binanın 4’üncü katı. 2+1 dairede sıra dışı bir gün yaşanıyor. Evi gezdiren emlakçının tabiri ile ‘kabul günü yaşanıyor.’ Allanan pullanan biraz parkeleri cilalanan biraz da duvarları boyanan konut yeni kiracısına kavuşacak.

Evi aynı anda 3 talip birden geziyor. Evet yanlış okumadınız 3’ü bir arada. Dahası 15 dakika sonrası için bir 3’lü grup daha var sırada. Hatta onlardan sonra da bir 3’lü grup daha...

Evi gezen taliplerden biri de yeni işe giren bir genç. Annesiyle birlikte orada. Dairenin özelliklerini dinliyorlar. Ev aramaktan usanmış, sürekli yükselen kirala bedellerinden bunalmış durumdalar. Bir an önce sonuç almak, kira işini gündemlerinden düşürmek istiyorlar. Emlakçı 2+1 evin gezilmesi bittiğinde kiracı adaylarını bire bir kabul edip küçük bir “mülakat” yapıyor.

Haberin Devamı

Sıra genç ve annesine geldiğinde soruyu patlatıyor:

“Nasıl öne çıkacaksınız.”

Anne “anlamadım” diye cevap veriyor, şaşırarak…

Emlakçı soruyu biraz daha açıyor:

“Eve sizden başka 8 talip daha var. Kira bedeli 7500 lira olarak belirlendi. Diğerlerinden farklı ne özellik sunabiliriz. İşiniz, mal varlığınız vs.”

Evde oturacak genç yeni işe girdiğini artık maaşlı bir işi olduğu söylüyor. Emlakçı dudak bükünce annesi devreye giriyor. Aile soyadlarını vererek, “Ev almak isterdik ama aradığımız özelliklerde bu semte şu anda bir ev bulamadık. Mal varlığımız iyi, hatta dilerseniz…. bankadaki portföy yöneticimin telefonunu referans olarak verebilirim. Oğluma kefil olacağım. 6 aylık da peşin kira da ödeyeceğim. Sanırım bunlar bizi öne çıkarabilir” diyor.

Emlakçı memnun bir şekilde not alıyor.

Genç ve annesi beklemeye geçiyor, ev sahibinin değerlendirme süreci de devam ediyor..

Özetle… Bugünlerde kiralık ev arayacaksanız önce sıkı bir dosya hazırlayın. İşiniz zor!

BU DÖNEMDE ARSA ALINIR MI?

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’u uzun yıllardır tanırım. Her buluşmamızda ayrı bir heyecanla karşımızdadır. Geçtiğimiz günlerde meslektaşlarımla birlikte bir araya geldiğimizde yine şapkadan tavşan çıkardı. Bir süre önce yola çıktıları arsa işinin nasıl büyütüp geliştirdiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Konuyu önemsedim. Çünkü bu dönemde konut almak birçok kişi için daha da güç hale geldi. Peki ama arsa fiyatları ulaşılabilir halde mi? Arsa almak mantıklı mı?



Erden Timur

‘Evet’ diyen Erden Timur nedenlerini şöyle sıraladı:

“Biz bundan 6-7 yıl önce bir yer için çalışma yapmıştık O zaman ev mi daha karlı arsa mı diye sorduk. Yüzde 90’dan daha fazla bir oran arsa daha karlı dedi. Ama kurumsal olarak arsa satan yoktu.

Nef olarak arsayı alıyoruz. Parselizasyonunu yapıyoruz, yolunu, altyapısını, elektrik ve suyunu yapmayı taahhüt ediyoruz. Projelerin büyüklüğüne göre İçine Nef projeleri de yapabiliyoruz. İçindeki Nef projelerinden belki zarar edilecek ama arsanın total değerini artırdığı için daha karlı olacak. Sözün özü aldığımız yerlere değer katarak, tüm paydaşların kazanmasını sağlıyoruz.”

Haberin Devamı

YENİ NEF YENİ MODELLE BÜYÜYOR

Biliyorsunuz arsalar ya üzerine bir gayrimenkul inşa etmek için alınıyor ya da yatırım için. En az 5-10 yıl bekleniyor. O süreçte de boş kalıyor. İşte bu atıl durum için de çözüm geliştiren Nef portföyündeki arsaların yatırım süresi boyunca çiftlik gibi kullanabilmesini sağlamış. Erden Timur, “Arsaların Nef’in patentli inovasyonu olan fold home kapsamında değerlendirmelerini sağlıyoruz. Arsanın üstüne çiftlikler yapıyoruz. İster çiftliği ile ister üzerindeki tiny house’uyla sosyal alanları tasarlanmış arsa teslim ediyoruz. Kimi arsalarda içine üniversite koyuyoruz. Arsaların değerinin artması için üzerine bir çok yatırım yapıyoruz. Bazı arsaların üzerine üniversite bazılarına ise farklı kurumlar getiriyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Konut fiyatları coştu, kira bedelleri havada uçuşuyor. Böyle bir dönemde arsa modeliyle arz-ı endam eden Nef bakalım beklediği ilgiyi görecek mi…

TİMUR HALKA ARZ PLANLARINI AÇIKLADI

-Bizim mali tablolarımızı diğerlerinden ayıran önemli fark, tüm değerlemeleri küresel kuruluşların yapıyor olması…

-2021 yılında Nef’in toplam varlıklarında yani aktif büyüklüğünde yüzde 80 artış gerçekleşti. Şirketin aktifleri 6 milyar TL’den 11 milyar TL’ye yükseldi.

-Nef’in özkaynağı 3.5 milyar TL. dev akaryakıt şirketlerini bile çok çok üzerinde.

-Bu değerlemeler TSKB tarafından yapıldı ve bağımsız denetim sırasında PwC tarafından denetlenerek mali tablolara dahil edildi.

Haberin Devamı

-Şirketin özkaynaklarıysa 3.5 milyar TL’ye yükseldi.

-Bu süreçte 560 milyon TL sermaye artırımı gerçekleştirdik.

-Endüstri ve teknoloji anlamında yeni yatırımların ardından 3 yıl sonra Londra ya da New York’ta halka arz planımız var.

ARSA BAYİLERİ GELİYOR!

Erden Timur, Nef Arsa’nın bayileşme çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Haziran ayının sonuna kadar Nef arsa bayilerinin ilk 10’u açılacakmış. Timur, “Temmuz-Ağustos’a da 20 tane daha açma hedefimiz var. Bu yılın sonuna kadar İstanbul’da 20, Anadolu’da ise 30 adet Nef Arsa bayisine ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

KONUT FİYATLARI BALON MU?

Erden Timur’a konut fiyatlarının son durumunun gerçekçi olup olmadığını da sorduk. Timur konut fiyatlarındaki yükselişin nedenlerini şöyle sıraladı:

-Konut maliyetlerinin yüzde 76’sı arsa ve vergiye gidiyor, kalanıyla da inşaat finanse ediliyor.

-Yıllarca konutta balon var dendi. Biz sektör olarak sürekli aksini söyledik ama ikna edemedik.

-Balon tartışmaları nedeniyle bankalar sektöre negatif baktı. Finansman azaldı, arz düştü.

-Her yıl 700 ila 800 bin arasında konut gerekiyor Türkiye’ye.

-Barınma sorununun hiçbir şekilde ikamesi yok. Talep devam ediyor.