Kayıp gecenin kazananı kimler?

Örneğin enflasyonun düşeceğine, faizlerin gerileyeceğine inanan yatırımcılar, ekstra bir gelişme yoksa borsanın buna yükselişle tepki vereceğini bilirler. Alım yaparlar. Beklenti gerçekleştiğinde ise özellikle büyük oyuncular kârı cebine koymak için ellerindekini satarlar. Normal işleyen bir piyasada rutindir bu. Ama piyasaya birileri çomak sokar da yalan yanlış haberlerle yanlış beklenti yaratırsa ne olur? Önceki akşam yaşadıklarımız olur.





Önceki akşam CHP’ye kayyum atanacağına yönelik yayınlanan bir sosyal medya mesajı ortalığı karıştırdı. Kayyum ile birlikte siyasi tarafın karışacağını, buna ekonominin tepki vereceğini düşünen yatırımcılar, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) hemen satışa geçti. Bilmeyenler için yazayım VIOP, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin Borsa İstanbul bünyesinde alım satımının gerçekleştirildiği bir piyasa. VIOP bünyesinde hisse senetleri, dövizler, endeksler gibi çeşitli finansal araçlar üzerine vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işlem görebiliyor.

AKŞAM SEANSI VAR

VİOP’un normal çalışma saatleri saat 09:20 ile akşam 18:10 arası. Saat 19.00 ile 23.00 arasında ise Akşam Seansı olarak adlandırılan bölüm var. Bu zaman diliminde endeks, vadeli ve kıymetli maden vadeli sözleşme işlemleri yapılabiliyor.

Kayyum haberleri sonrasında VIOP’ta kayıp bir ara yüzde 3’leri buldu. Bu tür manipülatif düşüşlerde birileri para kaybederken birilerinin de bir gecede yüzde 40-50 para kazanması mümkün. Haber yayılmadan önce açığa satış yapan bir yatırımcı, haberin etkisiyle düşük fiyattan o sözleşmeyi yerine koyar, kazanır. Üstüne düşük fiyattan alım sözleşmesi yapıp haber yalanlandığında fiyat tekrar yükselince bir kez daha kazanır. Kaldıraçlı işlemlerle birlikte bir gecede kazancı yüzde 40-50’lere ulaşabilir.

SPK YAKALAYABİLİR

Böyle mi oldu? Şu anda bizim bilmemize imkân yok. Varsa bu tür işlemleri, arkasında kimlerin olduğunu ancak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yapacağı bir araştırma ile yakalayabilir. Herhangi bir bulgu tespit edilirse, para trafiği de önceki gece yaşananların organize olup olmadığını gösterebilir.

Bu haber akşam saatlerinde yalanlanmayıp olaylar piyasaların açık olduğu saatlere sarksaydı, faturası çok daha ağır olacaktı. Yetkili mercilerden zaman kaybetmeden arka arkaya gelen açıklamalar zararı, kayıpları kısıtladı. Bu tür manipülatif haberler piyasaların açık olduğu saatlerde döviz, faiz, hisse senedi ve tüm piyasalarda çok daha fazla kayıp ve kazançlara neden olabiliyor.

BRAVO GOLDMAN SACHS VE JEFFERİES

MERKEZ Bankası dün sürpriz diyebileceğimiz bir oranda faizleri artırdı. Bankanın bu kararı öncesinde 14 kurum beklentilerini açıklamış ve sadece ikisi faiz artışı beklediğini belirtirken kalan 12 kurum faizin sabit kalacağını öngörmüştü. Amerikan yatırım bankaları Goldman Sachs ve Jefferies, Merkez Bankası kararını doğru yönde tahmin etmekle kalmadı artışın 3.5 puan olacağını ve yeni gecelik faizin yüzde 46 olacağını da tam isabetle bildi. Vallahi bravo!

DEVLER DERBİSİNE EMİRATES DAMGASI

İNGiLİZ futbol devi Arsenal, önceki gece müthiş bir başarıya imza atarak son kupa sahibi İspanyol Real Madrid’i Şampiyonlar Ligi’nden eledi. İki dev sahada tur atlamak için mücadele ederken asıl kazanan havayolu şirketi Emirates oldu. Her iki takımın da sponsoru olan Emirates tüm futbolcuların göğsünde ‘fly better’ sloganıyla yer alıp müthiş bir reklama imza attı. Yeri gelmişken hatırlatayım; Emirates Arsenal’in 2006’dan bu yana sponsoru. Geçen sene 2028 yılına kadar uzatılan anlaşma gereği Emirates, her sezon kulübe 50 milyon İngiliz sterlini (yaklaşık 58 milyon Euro) ödüyor. Emirates ayrıca Arsenal’in stadının isim sponsorluğunu da yapıyor. Real Madrid’in Emirates anlaşması ise 2026’ya kadar her sezon için 70 milyon Euro değerinde. Real Madrid’in forma sponsorluk anlaşmalarının toplam değeri ise 270 milyon doları aşıyor.

