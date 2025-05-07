Kahve fincanınızı yemeye ne dersiniz

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Denizlerde yüzen kola şişeleri... Orman çeperlerine terk edilmiş plastik atıklar. Yıllardır ambalajların çevreye verdiği zararı tartışıp duruyoruz. Şu gerçeği de tartışmamızda fayda var; ambalajsız yapabilir miyiz? Kesinlikle hayır. Peki, çevre ile daha dost ambalajlar mümkün mü? Kesinlikle evet. Dünya öyle bir hale geldi ki, iklim değişikliği ile birlikte bir taraftan çevre bilinci yaygınlaşıyor bir taraftan da teknoloji olağanüstü hızla gelişiyor. Bu yüzden daha çevreci ambalajlar da her geçen gün daha çok hayatımıza giriyor. Ambalajı ne kadar çevreci yaparsak yapalım önce insanımızı daha bilinçlendirmemiz, çevre konusunda daha çok hassasiyet geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda cezaların artması yardımcı olur mu? Bence tartışılmalı ama biz konumuza dönelim.

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Geçtiğimiz günlerde ambalaj sektörünün önemli şirketlerinden İspak’ın Genel Müdürü Hakan Koçoğlu ile bir araya geldik. Konu döndü dolaştı geleceğin ambalaj ürünlerine geldi. Koçoğlu’ndan duyduğum yenebilir ambalaj konusu çok ilgimi çekti. Mısır nişastası, bitkisel yağlar, yosun, selüloz gibi yenilenebilir kaynaklardan yapılan ambalaj projeleri ve içindeki ile birlikte yiyebileceğiniz ambalajlara yönelik projeleri yakın takibe almışlar.





Konuyu araştırdım. Bu konuda dünya genelinde ciddi çalışmalar var.

Öncelikle ambalaj malzemelerinin yenilebilir olarak kabul edilebilmesi için temel sağlık standartlarına uymaları ve besin değeri sağlamaları gerekiyor.

Yenilebilir malzemelere örnek olarak şunlar veriliyor:

Sebzeler Meyveler Fırın ürünleri

Yenilebilir ambalajlar, gıda maddelerini tutmak veya kapsüllemek için kullanılabiliyor. Dondurma külahları, dondurmayı tutmak için kase yerine kullanıldıkları ve yiyebildiğiniz için yenilebilir ambalajların en iyi örnekleri. Ama daha ilginç örneklerde var:

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Yenilebilir pipetler Yenilebilir kahve fincanları Yenilebilir kaşıklar Nişasta bazlı kek ambalajları Pirinç kağıdından yapılmış şeker ambalajları

Bu gidişle yakında kahve fincanımızı, kaşığımızı yiyeceğiz. Plastik vs maddelerle çevreyi kirletmektense ben buna varım. Siz ne dersiniz?

ÜRÜN BOZULDUKÇA RENK DEĞİŞTİREN AMBALAJ

KİBAR Holding bünyesindeki İspak’ın Genel Müdürü Hakan Koçoğlu 2030 yılına kadar AB pazarındaki tüm ambalajların geri dönüştürülebilir hale getirilmesi hedefi doğrultusunda, bariyer gerektiren ürünler için kompostlanabilir ambalaj tasarımları için de çalıştıklarını söyledi. Koçoğlu, “Buna ek olarak yine bariyer gerektiren ürünler için geri dönüşüme uygun ambalaj tasarım projeleri yapmaktayız. Sektördeki en fazla Ar-Ge bütçesi olan üçüncü şirket olarak, bu bütçenin yarısını bu nitelikte, çevre dostu ambalaj geliştirmek için kullanıyoruz. Bunlar dışında gelecekte tüketiciler nezdinde popüler olacağını düşündüğümüz renk değiştirebilen akıllı ambalaj projesi de Ar-Ge merkezimiz tarafından geliştirildi. Hızlı bozulan gıdalarda tazeliği/bozulmayı gerçek zamanlı izlemek için renk değiştiren indikatör içeren bu ambalajın patentini almış durumdayız” dedi.

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40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Sohbetimiz sırasında Hakan Koçoğlu’ndan İspak’ın sadece ambalaj değil, klimalar ve ısı pompaları için kritik önemdeki teknik folyoları ürettiklerini de öğrendim. Koçoğlu şirketle ilgili şu bilgileri verdi:

-“1974 yılında kurulan İspak, otomatik depo, solvent geri kazanım sistemi ve Endüstri 4.0 teknolojisi ile kurulmuş İzmit Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesis ve Tuzla’daki tesisi ile yılda 30 bin ton üretim kapasitesine sahip.

-Esnek ambalaj üretiminde geniş bir uzmanlığı var. Çikolata, şekerleme, süt ürünleri, içecekler, kurutulmuş meyve ve atıştırmalıklar, tıbbi malzeme ve ilaç ambalajları, hijyen ürünleri ve evcil hayvan gıdaları gibi çeşitli ürünler için yüksek kaliteli ambalaj çözümleri üretiyor.

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-Ar-Ge çalışmalarımız sonrasında geliştirdiğimiz ve sektörde 30 yıldır öncü olduğumuz bardak su üst folyoları, su sektöründe hijyen ve güvenlik standartlarına uygun, dayanıklı ve kaliteli kapama sağlıyor.

-Ayrıca buzdolabı, iklimlendirme ve izolasyon gibi alanlarda kullanılan teknik folyolar konusunda da önemli bir üreticiyiz. Bu folyolar, enerji tasarrufu ve yalıtımda verimliliği artıran özelliklere sahip olup, farklı sektörlerdeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına geniş bir yelpazede cevap veriyor.

-Şirket yakın zamanda devreye aldığı fabrikasıyla iklimlendirme sektörünün artan taleplerine yanıt vermeyi amaçlıyor. Çünkü enerji verimliliği sağlayan ısı pompalarına yönelik küresel talep hızla artıyor. 10 bin ton üretim kapasitesine sahip ve yaklaşık 30 milyon Euro’luk yatırım bedeliyle hayata geçen yeni fabrika ile Avrupa ve Amerika pazarlarında daha güçlü bir üretici konumuna gelindi.

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-40 ülkeye ihracat yapan İspak, Türkiye’nin en büyük ambalaj ihracatçılarından biri konumunda. Yıllık üretimimizin önemli bir kısmını ihraç ederek, uluslararası pazarda Türk ambalaj sektörünü başarıyla temsil ediyoruz.”