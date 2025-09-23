İsviçre çakısının başına gelenler

Haberin Devamı

Çakıların pikniklerde yemek dilimlemek veya çamurlu botlardaki düğümleri çözmek için kullanılmasıyla birlikte tüketiciler arasında popülerlikleri hızla arttı. Her yere yanında bir tane çakı taşıyan bir aksiyon kahramanını konu alan 1980’lerdeki televizyon dizisi “MacGyver” ile ününü katladı.

İsviçre çakısının üreticisi Victorinox bugün 120 ülkeye satış yapıyor. En önemli pazar ise ABD. Hafta sonu New York Times’ta yer alan ve biraz sonra aktaracağım hikaye hükümetlerin aldığı kararların köklü asırlık şirketlerin kaderini bile nasıl değiştirdiğini göstermesi açısından çok önemli.

ABD Başkanı Trump’ın geçen ay İsviçre’ye, Batı ülkeleri arasında en yüksek oran olan yüzde 39’luk bir ithalat vergisi uygulaması Victorinox’u derinden sarsmış.

İsviçreliler Avrupa Birliği gibi yüzde 15’lik bir gümrük vergisi müzakereleri veya İngiltere’ninki gibi yüzde 10’luk temel bir gümrük vergisiyle karşılaşmayı bekliyormuş ama Trump yüzde 39’luk vergiyi yapıştırınca bu şok etkisi yaratmış.

2 SEÇENEK VAR

Gümrük vergileri yürürlükte kalırsa, Victorinox gelecek yıl 13 milyon dolarlık bir ABD ithalat vergisi faturasıyla karşı karşıya kalacak. Şirketin önünde iki seçenek var. Ya fiyatları artıracak ya da ABD’de üretime başlayacak.

Fiyatları artırmak çok kolay değil. Victorinox bunu denemiş ve şirketin profesyonel mutfak bıçakları aniden Avrupalı rakiplerinden daha pahalı hale gelmiş. Daha önce basit gibi gözüken gümrük işlemlerinin karmaşık hale gelmesi de ayrıca bir külfet yaratmış.

ABD’de üretim işine gelince... Şirket yöneticileri şimdi zor bir sorunun cevabını arıyor:

“İsviçre çakısı ABD’de üretilirse, hala İsviçre çakısı mı olur?”

Türkiye gündemi çok hızlı değişiyor. Arada bir kafamızı kaldırıp dünyadaki gelişmeleri özellikle de global ekonomiyi gözlemlememizde fayda var. Biliyorum, dünya ticareti hiç olmadığı kadar zor hale geldi. Ancak birilerinin yaşadığı zorluklar bizim fırsatımız olabilir... Ne dersiniz...

ROLEX’TEN TRUMP’A LOCA DAVETİ

TRUMP yönetiminin İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39’luk ithalat vergisinin temel nedeni İsviçre’nin ABD ile ticaretindeki 39 milyar dolarlık dış ticaret fazlası. Vergi şoku yaşayan tek şirket ise Victorinox değil. Mesela basına sızan haberlere göre İsviçreli lüks saat üreticisi Rolex’in başkanı Jean-Frederic Dufour, lobi çalışmaları kapsamında Trump’ı New York’taki ABD Açık Erkekler finallerinde şirketin VIP locasına davet etmiş. Trump’ın bu tür davetleri bazen kabul ettiği biliniyor. Kabul etmesi halinde ABD başkanının bu tür görüşmelerden yatırım, hisse satışı vs kararlarla yani zaferlerle ayrıldığı da...

AVRUPALILAR ABD MALINDAN UZAKLAŞIYOR

AVRUPA Merkez Bankası’nın yayımladığı bir araştırmaya göre, Euro Bölgesi tüketicilerinin Amerikan ürünlerinden uzaklaştığı ve isteğe bağlı harcamalarını kıstığı ortaya çıkmış. Bunun en büyük nedeni ABD’nin gümrük vergilerine ilişkin beklentiler nedeniyle alışveriş alışkanlıklarının değişmesi olmuş. Trump’ın uyguladığı gümrük vergileri tek taraftan bakıldığında zafer gibi gözüküyor ama orta ve uzun vadede ABD’nin bu sarmaldan zarara uğrama potansiyeli de hayli yüksek.