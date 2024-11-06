‘İş’te gelecekte fırsat sunan 5 alan

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Zaman su gibi akıp gidiyor. Geçtiğimiz yıl coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına çoktan yelken açtı. Dünya bildik tartışma, çekişme ve savaşlarla uğraşa dursun teknoloji aldı başını gidiyor. İşte böyle bir ortamda Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) ilginç bir araştırma yapmış: GELECEK 10 YILDA TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN EN BÜYÜK GLOBAL İŞ FIRSATLARI... Geçtiğimiz hafta İndico İletişim’in kurucusu Şermin Topçu’nun daveti üzerine GYİAD Başkanı Mustafa Özer, GYİAD Genel Sekreteri Esra Ergüven ve GYİAD’ın iletişimden sorumlu üyesi Furkan Reis ile bir araya geldik.

1986 yılında kurulan ve bugün yaklaşık 300 üyesi bulunan GYİAD’ın yönetim kurulu başkanlığı görevini, Mayıs 2023’ten bu yana sürdüren Mustafa Özer neden böyle bir araştırma yaptıklarını şöyle özetledi:

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“Genç yönetici ve iş insanlarının sesi olarak, iş dünyasının bugününden çok geleceğine odaklanmış durumdayız. Bütün karar, inisiyatif ve faaliyetlerimizde bu temel ilkeyi esas alıyoruz. Bu çerçevede iş dünyasının geleceği hakkında ortaya bir vizyon koymayı özellikle önemsiyoruz.”

SONUÇLAR ANKETTEN

GYİAD üyelerinin global iş vizyonunu ortaya koymak amacıyla düzenlenen anket için kapalı uçlu bir soru formu hazırlanmış. Saygın iş yayınları taranarak, ‘gelecek’ deyince en çok akla gelen ve konu edilen iş alanlarını içeren 12 maddelik liste oluşturulmuş. Sonrasında GYİAD’ın 300’e yakın üyesine sunulan anket kapsamında, katılımcılardan en çok potansiyel gördükleri, büyük fırsatlar arz ettiklerini düşündükleri 5 alanı belirtmeleri istenmiş. Ankete teknolojiden tarıma, ağır sanayiden dış ticarete kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren 82 üye yanıt vermiş.

YAPAY ZEKÂ VE ROBOTİK

Anket sonucuna göre GYİAD üyeleri, en büyük global iş fırsatlarının ‘yapay zekâ, robotik ve makine öğrenimi’ alanında bulunduğunu düşünüyor. Bu alanları, ‘havacılık ve uzay teknolojileri’ ile ‘teknolojik tarım’ takip ediyor. ‘Yeşil/yenilenebilir enerji’ ile ‘sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çözümleri’ de ilk beş içinde yer almış.

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Gelecekte daha az fırsat görülen alanlar ise “nanoteknoloji, elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri, fintech, e-Ticaret ve lojistik hizmetleri, büyük veri işleme, biyoteknoloji ve sağlık, blockchain teknolojileri” olarak sıralanmış.

GÜMÜŞ YAKALILAR ARAŞTIRMASI GELİYOR

GYİAD’ın çalışmaları iş fırsatlarıyla sınırlı değil. Konda ile dijitalleşen dünyada bir gümüş yakalılar araştırması da yapmışlar. Önümüzdeki dönemde bir lansman ile duyuracaklar. Görüşmemizde GYİAD’ın geleceği kendine dert edinmesi ve geleceğe yönelik araştırma ve çalışmalarda yoğunlaşması dikkatimi çekti. “Zaman çok hızlı geçiyor, değişim çok hızlı geliyor” diyorlar. Umarım bu özverili çalışmalarının çıktıları doğru adreslere ulaşır ve günümüzde kayıp olarak gördüğümüz bazı fırsatlar Türkiye’nin geleceğinde kazanç olarak karşımıza çıkar.

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DİNAMİK, GENÇ VE FARKLI BAKIŞ

Aile şirketlerinin ikinci ve üçüncü nesil üyelerinin yanı sıra üst düzey yöneticiler ve girişimciler de GYİAD üyesi olabiliyor. Eskiden genç kuşak patronlar daha GYİAD üyesi olarak karşımıza çıkardı. Şimdi ağırlık biraz daha profesyonellere kaymış. Mustafa Özer’in verdiği bilgilere göre GYİAD komitelerinde dijitalleşme, girişimcilik, sürdürülebilirlik, akademi, ekonomi ve istihdam aktif çalışma alanları olarak belirlenmiş. Çalışma konularıyla ilgili GYİAD’ın zirveler, projeler, raporlar hazırladığını ve kamuyla bilgi paylaşımında bulunduğunu da öğrendim. Mustafa Özer’in de belirttiği gibi... Dinamik, genç, konuya standart dışı farklı bakan GYİAD üyelerinin görüşleri çalışma alanlarında farkındalık yaratacaktır.