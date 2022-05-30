İşte firma mesajı veya çağrılarını engellemenin yolu

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Yargıtay 12. Ceza Dairesi bir konuyu ele almış ve emsal nitelikte şöyle bir karar açıklamıştı.

“Sanığın, aralarında husumet bulunan katılanın aranmasını sağlamak için katılana ait cep telefonu numarasını katılanın rızası ve bilgisi dışında tanığa vermesi şeklinde sanığın, sübutu kabul edilen eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.”



Özetle Yargıtay bir kişiyle bile izinsiz paylaşılan telefon numarası için “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu”nun işlendiğine dikkat çekmişti. Bunun cezası da hapisti. Veren kadar alan da suçluydu çünkü.

Dolayısıyla bu emsal karar çerçevesinde sizin de numaranızı izinsiz alan ya da veren kişilerle ilgili dava açma hakkınız var.

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ONAYINIZ VAR MI YOK MU?



Peki ama bir şirkete telefon etme ya da mesaj verme onayı verip vermediğinizi nasıl öğrenebilirsiniz? Hatırladığınız olur, unuttuğunuz olur ya da bir işlem sayesinde farkında bile olmadan onay vermiş olabilirsiniz.



Geçtiğimiz yıl başlayan bir uygulama sayesinde size araması ya da mesaj göndermesi için onay verdiğiniz tüm şirketleri görebilirsiniz. Üstelik bu onayları çok kolaylıkla reddetme hakkınız da var. Bu sayede o şirketlerden size artık mesaj gelmez, gelemez.



Ama dikkat edin! E-devlet üzerinden nasıl yapacağınızı ayrıntılı olarak paylaşacağım işlem sayesinde Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinleri alarak sizi arayan ya da mesaj gönderen şirketleri engellemiş olacaksınız.



Bu şirketlerden gerçekten bilgi almanız gerekebilir, o yüzden onayları redde çevirmeden önce iyi düşünün.



Bu firmalar yasal izinlerle arama ya da mesaj gönderdiği için işiniz kolay. Yasal hiçbir izin almadan bizleri telefon ya da mesajla taciz eden şirketler için ise şikâyet, numara engelleme veya dava süreci dışında yapabileceğimiz çok bir şey yok maalesef.

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MESAJ VE TELEFONLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL ENGELLEYEBİLİRSİNİZ?

* Herhangi bir arama motoruna “e devlet ticari elektronik ileti” yazın.

* Sonuçlarda turkiye.gov.tr uzantılı “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi - e-Devlet” gelecek.

Ona tıklayın.

* Doğrudan internet tarayıcınıza https://www.turkiye.gov.tr/ticari-elektronik-ileti-yonetim-sistemi de yazabilirsiniz.

* Daha sonra e-devlet adımında sizden TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz talep edilecek.

Onları da girin.

* Ekranınıza Ticaret Bakanlığı Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi menüsü gelecek.

* Bu ekranda sisteme tanımlanmış cep telefonu numaralarınız ve mail adreslerinizi göreceksiniz.

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* Eğer size ait olmayan veya eski telefon numarası veya mail adresi görüyorsanız öncelikle sil tuşuna tıklayıp silinmesini sağlayın.

* Size ait numara ya da mail adresinin sağ tarafında ‘onayları yönet’ sekmesini göreceksiniz. Bu sekmeye tıklayın.

* Ekrana bugüne kadar bilerek ya da bilmeyerek onay verdiğiniz tüm şirketlerin dökümü gelecek. Ayrıca bu bölümde dört ayrı istatistiği de görebileceksiniz.

1- Sesli Aramaya Onay Verilen Hizmet Sağlayıcı Sayısı

2- Sesli Aramaya Ret Verilen Hizmet Sağlayıcı Sayısı

3- Kısa Mesaj Gönderimine Onay Verilen Hizmet Sağlayıcı Sayısı

4- Kısa Mesaj Gönderimine Ret Verilen Hizmet Sağlayıcı Sayısı

* Ekranın altına doğru indiğinizde numaranıza ya da mail adresine tanımlanmış ticari işletmelere verdiğiniz onayları bulacaksınız.

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* Eğer bir işletmeye kısa mesaj onayı ve/veya sesli arama onayı verdiyseniz hemen sağ tarafta ‘yeşil bir düğme ve onay’ ibaresi göreceksiniz.

* Onay verdiğiniz bir işlemi kolaylıkla redde çevirebilirsiniz.

* Hangi ticari işletmeye ret verecekseniz o satırın en sonundaki ‘onay düzenleme’ sekmesine tıklayın.

* Gelen ekranda sesli arama ya da kısa mesaj gönderimi ibarelerinin altında onay ya da ret sekmeleri var. Üzerlerine tıklayarak onayları redde çevirin ve kaydet tuşuna basın.

* Bir önceki menüye döndüğünüzde ilgili şirketlere verdiğiniz onayların kırmızı düğme ve redde dönüştüğünü göreceksiniz.

* Bu işlemi tüm işletmeler için ayrı ayrı yapmak zorundasınız.

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* Telefon numaranızla ilgili onay/ret işlemlerini tamamladıktan sonra mailinizle ilgili işlemleri de bu kez ana ekrandaki mail adresine tıklayarak yapabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Verdiğiniz onayları redde çevirirken gerçekten çalıştığınız ve sizi bilgilendirmesi gereken kurumlara dikkat edin.