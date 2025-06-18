İstanbul Park’ta neler olacak

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Formula 1’de 10 takım yer alıyor. Her takım aktif iki araç ve ikişer pilota sahip olduğundan yarışlarda toplam 20 pilot mücadele ediyor. İşin ucunda acayip bir ekonomi, milyonlarca dolar para var.

Yedi kez şampiyon olan Hamilton ile birlikte Mercedes’in yıllarca süren hegemonyasına Redbull, Verstappen ile birlikte son vermişti. Tam dört kez arka arkaya şampiyon olan Verstappen bu yıl da unvanını sürdürür diyorduk ki sahneye McLaren takımı çıktı. Piastri ve Norris, ilk iki sırada ve adeta kendi aralarında da yarışıyorlar. Tabii ki peşlerinde Verstappen var. Bu arada benim gözüm bu yıl Hamilton’un Ferrari’ye transferi sonrasında Mercedes adına yarışmaya başlayan 18 yaşındaki genç yetenek Kimi Antonelli’de. Çaylak pilot geçtiğimiz hafta ilk kez üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

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Tüm bunları size aktarmamın nedenine gelince... Pazartesi günü İstanbul Park’ta Formula 1 pistinde önemli bir basın toplantısı vardı. Toplantının ev sahipliğini yapan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nda (TOSFED) Başkan Eren Üçlertoprağı, Başkan Vekili Nisa Ersoy ile başkan yardımcıları Faruk Süren, Beyza Avcıoğlu ve C. Onur Sürmeli önemli açıklamalarda bulundu.

Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park Pisti’nin işletmesini devraldıklarını belirterek, önemli iyileştirme çalışmaları yapmaları gerektiğini kaydetti.

Aldıkları sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Üçlertoprağı, “Bu tarihi adım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a şükranlarımızı sunuyoruz. Çok büyük fedakârlıklar yaptık ama hiçbir zaman tek başımıza yapmadık. İstanbul Park’ı işletmenin sorumluluğunu almak çok kıymetli. Ancak bu süreç bir günde olmadı. Bu tesisin yönetimine talip olurken bunu ciddi çalışmalarla devlet büyüklerimizi ikna ederek sağladık" diye konuştu.

8 NUMARALI VİRAJ

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Toplam 2 milyon 215 bin m2’lik bir alanı kaplayan İstanbul Park, Formula 1 yarışçılarının da çok sevdiği, ikonik 8 numaralı virajıyla nam salmış dünya standartlarında bir yarış pisti. 2003 yılında temeli atılan pist, Formula 1’e 2005-2011 yılları arasında yedi kez üst üste, sonrasında 2020 ve 2021’de olmak üzere toplamda dokuz kez ev sahipliği yaptı.

Dönemin Başbakan’ı olan Erdoğan’ın liderliğinde inşa edilen İstanbul Park aslında bir vizyonun, öngörünün eseri. Düşünsenize daha ortada Katar, Abu Dabi, Azerbaycan pistleri, yarışları yokken Türkiye’ye Formula 1 yarışlarını getirmeyi düşünmek... Bunun turizme, tanıtıma, ülkeye katkısını düşünmek çok önemli.

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Pist kişilere değil sporculara, yarış konusundaki en önemli kuruma emanet edildi. Sahiplik tartışmaları son bulduğuna göre artık önümüze bakmamız gerekiyor. İlk hedef Formula 1 yarışlarını tekrar İstanbul’a getirmek. Bu konuda TOSFED’in çok ciddi girişimleri var. Formula 1 tarafının makul bir fiyat belirlemesi halinde yarışların İstanbul’a geri dönüşü mümkün olacak.

ALMANLAR YARIŞACAK

İstanbul Park’ı şenlendirecek tek yarış etkinliği elbette Formula 1 olmayacak. Dünyanın en prestijli otomobil şampiyonalarından DTM’yi İstanbul’a getirmek için çalışma yapıldığını öğrendim. Bu yarışta Mercedes, BMW, Lamborghini, Porsche gibi Alman binek otomobilleri piste çıkıyor. Bu arada anlaşma sağlanırsa, milli gururlarımızdan Ayhan Can Güven’in de Porsche takım pilotu olarak İstanbul Park’ta yarışacağını hatırlatayım.

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RALLİKROS İLE ANLAŞMA

2024’ün Dünya Rallikros Şampiyonu, İstanbul’da belli olmuştu. 2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası final yarışı, “World RX of Türkiye” TOSFED tarafından İstanbul yarış pistinde gerçekleştirilmişti. Bu konuda üç yıllık yeni bir anlaşma yapıldı. İstanbul Park bu yarışa ev sahipliği yapmayı sürdürecek.

Bu uluslararası yarışlara yenilerinin ekleneceğine, ulusal yarışların ilgi çekeceğine kuşku yok. TOSFED Başkanı Üçlertoprağı İstanbul Park’ın kapılarının Türkiye Motosiklet Federasyonu’na da açık olduğunu belirtmiş. Yani bu alanda da ciddi uluslararası ve ulusal yarışları izleme fırsatı bulacağız.

Pist test, eğitim, toplantı, yarışma vs etkinlikler için de kullanılacak. Bunun için başta otomobil markaları olmak üzere firmalardan gelir elde edilecek.

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KARTİNG PİSTİ İNŞA EDİLECEK

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı basın toplantısında İstanbul Park’a uluslararası karting pisti inşa edeceklerini, bunun için çalışmalara başladıklarını söylemiş. İstanbul Park’ın ihale şartnamesinde bu pistin inşası da vardı. TOSFED’in bu açıklamasını çok önemsedim çünkü başarılı bir otomobil yarışçısı olmanın yolu mutlaka karting pistlerinden geçiyor. Şu anda Formula 1’de yarışan Hamilton, Verstappen başta olmak üzere tüm pilotlar için çocuk yaşta yarıştıkları karting pistleri aslında birer okuldu. Kim bilir belki de Türkiye’nin gelecekteki şampiyonları, inşa edilecek bu karting pistinden çıkacak.