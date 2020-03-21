İnterneti gereksiz meşgul etmeyin

Türkiye’nin internet altyapısı koronavirüs nedeniyle uzaktan çalışmaya da uzaktan eğitime de hazır. Yine de uzaktan çalışma ve eğitim hayatımızın haftalarca devam edebileceği olasılığına karşı, kaliteli internet kullanımımızın sürmesi için vatandaş olarak bizlerin de sorumlulukları var.
Dünya eve kapandı desek yanlış olmaz. Koronavirüs nedeniyle çalışma ve eğitim hayatı eve taşınınca internet trafiğinin rotası da değişti. İnternet başında geçirdiğimiz süre kaçınılmaz şekilde arttı. Peki ama sanal alemin yolları internet trafiğindeki bu beklenmedik yükü kaldırabilecek durumda mı?
Arkadaşımız Güven Özalp’ın haberinde ayrıntısıyla okuyacaksınız Avrupa Birliği Netflix ve YouTube’dan görüntü kalitelerini düşürmesini talep etti. Bu talebin başlıca nedeni aşırı yüklenme nedeni ile internetteki yavaşlama ve kesintiler. Avrupa Birliği’nde internet altyapısında sıkıntı olduğu aşikar. Türkiye’de ise şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Dün üç büyük mobil servis sağlayıcı ile de görüştüm. Şirketten şirkete değişiklik görülse de internet trafiğinde sabit hatlarda yüzde 50’ye, mobil hatlarda ise yüzde 30’a varan oranlarda artış olmuş. Çeşitli uygulamalar üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi 3 kat artmış. TV platformlarından dizi ve film izlenme sayısı 2 katına ulaşmış.
Buna rağmen Türk servis sağlayıcıların yıllardır devam eden yatırımları sayesinde altyapı olarak koronavirüs krizinden başarıyla çıkması sürpriz olmayacak.
PAZARTESİYE DİKKAT
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Evdeki öğrenciler TV’den yapılacak yayınların yanı sıra internet aracılığı ile eğitim süreçlerini sürdürecek. Bu yüzden internet trafiğinde yeni bir dalgalanma muhtemel. Ancak dün görüştüğüm şirket yetkilileri yine de bir sorun yaşanmasını beklemiyor. Öğrencilerin çok büyük bölümünün zaten boş zamanlarında çeşitli platformları kullandığına dikkat çeken yetkililer, “Öğrenciler eğitim zaman dilimlerinde bu platformlar yerine eğitim platformlarına yönelecek. Data kullanımında çok büyük bir aksilik yaşanmaz” diyor.
Özetle Türkiye’nin internet altyapısı koronavirüs nedeniyle uzaktan çalışmaya da uzaktan eğitime de hazır gözüküyor. Yine de çalışma ve eğitim hayatımızın haftalarca devam edeceği olasılığına karşı, kaliteli internet kullanımımızın sürmesi için vatandaş olarak bizlerin de sorumlu davranmayı sürdürmemiz kritik önemde.
İNTERNET TRAFİĞİNİ SIKIŞTIRMAMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!
* Sadece gerekli dokümanları indirin.
* Çok yüklü bekleyebilir dosyaları trafiğin daha az olduğu gece saatlerinde indirmeyi tercih edin.
* Belge göndermek yerine mümkünse link gönderin.
* Paylaşmanız gereken gönderileri daha düşük formatlı içeriklere dönüştürün.
* Sıkıştırılmış dosya göndermeyi tercih edin.
* Gereksiz görüntülü görüşmeden kaçının.
* Sürekli video içerik izlemek yerine kablolu sistem veya uydu yayınlarına da göz atın.
* Online oyun başında geçirdiğiniz süreye dikkat edin.
İnterneti gereksiz meşgul etmeyin
Türkiye’nin internet altyapısı koronavirüs nedeniyle uzaktan çalışmaya da uzaktan eğitime de hazır. Yine de uzaktan çalışma ve eğitim hayatımızın haftalarca devam edebileceği olasılığına karşı, kaliteli internet kullanımımızın sürmesi için vatandaş olarak bizlerin de sorumlulukları var.
Dünya eve kapandı desek yanlış olmaz. Koronavirüs nedeniyle çalışma ve eğitim hayatı eve taşınınca internet trafiğinin rotası da değişti. İnternet başında geçirdiğimiz süre kaçınılmaz şekilde arttı. Peki ama sanal alemin yolları internet trafiğindeki bu beklenmedik yükü kaldırabilecek durumda mı?
Arkadaşımız Güven Özalp’ın haberinde ayrıntısıyla okuyacaksınız Avrupa Birliği Netflix ve YouTube’dan görüntü kalitelerini düşürmesini talep etti. Bu talebin başlıca nedeni aşırı yüklenme nedeni ile internetteki yavaşlama ve kesintiler. Avrupa Birliği’nde internet altyapısında sıkıntı olduğu aşikar. Türkiye’de ise şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Dün üç büyük mobil servis sağlayıcı ile de görüştüm. Şirketten şirkete değişiklik görülse de internet trafiğinde sabit hatlarda yüzde 50’ye, mobil hatlarda ise yüzde 30’a varan oranlarda artış olmuş. Çeşitli uygulamalar üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi 3 kat artmış. TV platformlarından dizi ve film izlenme sayısı 2 katına ulaşmış.
Buna rağmen Türk servis sağlayıcıların yıllardır devam eden yatırımları sayesinde altyapı olarak koronavirüs krizinden başarıyla çıkması sürpriz olmayacak.
PAZARTESİYE DİKKAT
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Evdeki öğrenciler TV’den yapılacak yayınların yanı sıra internet aracılığı ile eğitim süreçlerini sürdürecek. Bu yüzden internet trafiğinde yeni bir dalgalanma muhtemel. Ancak dün görüştüğüm şirket yetkilileri yine de bir sorun yaşanmasını beklemiyor. Öğrencilerin çok büyük bölümünün zaten boş zamanlarında çeşitli platformları kullandığına dikkat çeken yetkililer, “Öğrenciler eğitim zaman dilimlerinde bu platformlar yerine eğitim platformlarına yönelecek. Data kullanımında çok büyük bir aksilik yaşanmaz” diyor.
Özetle Türkiye’nin internet altyapısı koronavirüs nedeniyle uzaktan çalışmaya da uzaktan eğitime de hazır gözüküyor. Yine de çalışma ve eğitim hayatımızın haftalarca devam edeceği olasılığına karşı, kaliteli internet kullanımımızın sürmesi için vatandaş olarak bizlerin de sorumlu davranmayı sürdürmemiz kritik önemde.
İNTERNET TRAFİĞİNİ SIKIŞTIRMAMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!
* Sadece gerekli dokümanları indirin.
* Çok yüklü bekleyebilir dosyaları trafiğin daha az olduğu gece saatlerinde indirmeyi tercih edin.
* Belge göndermek yerine mümkünse link gönderin.
* Paylaşmanız gereken gönderileri daha düşük formatlı içeriklere dönüştürün.
* Sıkıştırılmış dosya göndermeyi tercih edin.
* Gereksiz görüntülü görüşmeden kaçının.
* Sürekli video içerik izlemek yerine kablolu sistem veya uydu yayınlarına da göz atın.
* Online oyun başında geçirdiğiniz süreye dikkat edin.