İkinci yarıda ABD ekonomisi ne olur

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Piyasalar ve ekonomi dünyası için yılın ilk yarısı sürprizlerle doluydu. Deyim yerindeyse ‘duyan geldi.’ Global yorumlara bakılırsa sakin bir ikinci yarı bekleyenler hüsrana uğrayacaklar. Çünkü analistler ve büyük yatırımcılar yılın ikinci yarısında daha fazla dram bekliyorlar.





Türkiye’deki gelişmeler başta enflasyon verileri ve faiz kararları olmak üzere ekonomi üzerinde elbette etkili olacak. Ancak anlaşılan o ki ABD yönetimi ekonomiyi dalgalandırmaya devam edecek. İşte yılın ikinci yarısı için ABD merkezli senaryolar…

TİCARET SAVAŞLARI: Baltalar gömülmüş, başta Çin olmak üzere sıkıntılı ülkeler ile anlaşma sağlanmış olsa da Başkan Trump’ın ticaret savaşını ara sıra yeniden alevlendirmesi bekleniyor. Belirsizliklerin ekonomiye ve ticarete yansıması yılın ilk yarısında ABD üretimini zaafa uğratmıştı. İkinci yarısından da endişeler hayli fazla.

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TOPAL ÖRDEK POWELL: ABD Başkanı Trump kamuoyu önünde açıktan Fed Başkanı Jay Powell’a meydan okudu. Powell’ın topal ördek konumuna gelmesinin yanı sıra başkanın takındığı tavır, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına saldırı olarak yorumlanıyor. Nereden baksanız yılın ikinci yarısında piyasalarda Fed merkezli bir rüzgâr esecek. Bu rüzgâr kasırgaya dönerse şaşırmamak lazım.

BÜYÜME SIKINTISI: ABD’de birçok ekonomist tüketici harcamalarının düşmesini bekliyor. Cumhuriyetçi politika tasarısı geçerse ve haneler vergi kesintilerinden faydalanırsa büyümede artış olası gözüküyor. Ancak analistler bu kararı pahalı ve gerçekleşmesi zor bir karar olarak yorumluyor.

ENFLASYON KORKUTUYOR: Trump’ın tarifeleri şimdiye kadar fiyatları önemli ölçüde değiştirmedi. Ancak tarife savaşları nedeniyle ABD’li şirketlerin çektiği sıkıntıların yeni yeni etkisini gösterdiği belirtiliyor ve bu durumun hızla değişebileceği öne sürülüyor.

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NE OLACAK DOLARIN HALİ: Amerika Birleşik Devletleri’nin para birimi, ülkenin başlıca ticaret ortaklarından oluşan bir para sepetiyle karşılaştırıldığında son altı ayda yüzde 10’dan fazla değer kaybetti. Doların en son bu kadar değer kaybettiği yıl 1973’tü. Trump’ın ticaret gel-gitleri, enflasyon endişeleri ve artan devlet borçlarının birleşimi doları olumsuz etkilerken, küresel finans sisteminin merkezinde ABD’nin rolüne ilişkin güvenin yavaş yavaş azalması da negatif durumu artırıyor. İkinci yarı için de kaygılarda iyileşme yok.

YÜKSEK FAİZE DEVAM: Analistler, tarifelerin enflasyonist etkisinin faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceğinden ve zaten zayıflama belirtileri göstermeye başlayan ekonominin zor durumda kalmasına yol açabileceğinden endişe ediyor.

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BORSACILAR AVRUPA’YA: Zayıf dolar, yatırımcıları ABD dışına yöneltiyor. Bu durum ABD borsalarında yatırımcıları reel kayıplara uğratırken Avrupa hisse senetlerine ilgi artıyor. Avrupa borsalarında son dönemde görülen artışların ABD piyasalarından buralara yönlenen kaynaklar nedeniyle gerçekleştiği öne sürülüyor.