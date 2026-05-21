İki bakanlık komisyon kuracak; denetim ve izinler silbaştan... Gıda takviyesinde hayati değişiklik

Grup şirketi İlko İlaç tüketici sağlığı alanındaki faaliyetlerini Wellcare markası ile yürütüyor. Öncel, Wellcare markasının kuruluşundan bu yana tüm aşamalara liderlik etmiş. Yenilikçi ürünler, güçlü organizasyonel yapı, katma değeri yüksek portföy ve sürdürülebilir büyüme ile finansal disiplin odaklı stratejilerle tüketici sağlığı alanında uzun vadeli değer üretmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerdeki sohbetimizde Öncel, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın eşgüdümünde hayata geçirilmesi planlanan ‘Takviye Edici Gıda Değerlendirme ve Belirleme Komisyonu’ düzenlemesine dikkat çekti. Konu çok önemli.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde halihazırda yürürlükte olan ve benzer isimli Takviye Edici Gıda Komisyonu faaliyette. Ancak gündemdeki bu yeni komisyon, Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’nı ortak bir çatı altında toplayan, çok daha geniş yetkilere ve yaptırım gücüne (onay iptali, 6 ay içinde piyasadan ürün toplatıp imha etme vb.) sahip yepyeni bir “üst kurul” niteliği taşıyor.

Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının işbirliğinde çalışacak yeni komisyon bir denetim ve karar mercii olacak ve bitkisel ya da kimyasal takviyelerin “gıda” maskesi altında kontrolsüzce birer ilaç gibi satılmasını önleyecek.

Yeni düzenlemenin 4 ana hedefi var:

1- DENETİM KARGAŞASINA SON

Komisyonun en önemli varlık sebebi, bir ürünün içindeki etken maddeleri ve bunların dozajlarını inceleyerek ürünün sınırını çizmek. Ürünün Sağlık Bakanlığı (ilaç/tedavi edici) bünyesinde mi yoksa Tarım ve Orman Bakanlığı (gıda takviyesi) yetkisinde mi değerlendirileceğine bu komisyon karar verecek. Böylece, ilaç gibi etki gösteren ama “takviye gıda” adı altında denetimsizce satılan ürünlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

2- TÜKETİCİ KORUNACAK

Ürünlerin içeriğindeki etken maddelerin insan sağlığı üzerindeki etkileri, güvenilirlikleri ve maksimum limitleri komisyon tarafından bilimsel olarak incelenecek. Yanıltıcı reklamlarla, “hastalıkları iyileştirir” iddiasıyla piyasaya sürülen ve halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin satışı engellenecek.

3- GEÇMİŞ İZİNLER İNCELENECK

Yeni yasal düzenlemeler kapsamında komisyon, piyasaya yeni çıkacak ürünlerin yanı sıra daha önce onay almış tüm takviye edici gıdaları da yeniden inceleme yetkisine sahip olacak. Belirlenen süreler içinde komisyona başvurmayan veya yapılan incelemede onay alamayan ürünlerin mevcut izinleri iptal edilecek, piyasadan toplatılacak ve imha edilecek.

4- USULSÜZLÜĞE HIZLI YAPTIRIM

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve ilgili bakanlıklarla koordineli çalışarak; kurallara uymayan, mevzuata aykırı etken madde kullanan veya izinsiz ürün satan işletmelere yönelik idari para cezaları ve kapatma gibi yaptırımların daha hızlı ve etkin uygulanmasını sağlayacak.

Tüm bunlar hem tüketici hem de işini düzgün yapan, doğru ürünü doğru tanımlamalarla satıp rekabet etmeye çalışan üreticiler için çok önemli. Umarım yeni düzenlemeler bir an önce çıkar ve iki bakanlığın oluşturacağı komisyon, hızla faaliyete geçer. Sağlıksız ürünler, sahte ürün simsarları da piyasadan yok olur.

SANAYİCİ MEMNUN: YÜK DEĞİL FIRSAT

TÜKETİCİ açısından çok önemli olan bu düzenleme henüz taslak aşamasında olduğu için öncelikle TBMM’ye sunulması, komisyonlardan geçmesi, yasalaşması ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Komisyon, bu yasal süreç tamamlandığında resmen kurulmuş ve faaliyete başlamış olacak.

Düzenlemeyi sektörün geleceği ve en önemlisi halk sağlığının korunması adına kıymetli bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Mustafa Cem Öncel’in altını çizdiği noktalar önemli:

“Bilimsel kriterlerden uzak, kalite standartları dışında içeriklerle toplum sağlığını riske atan ürünlerin ve sahteciliğin önüne geçecek, denetimleri sıkılaştıracak bir düzenleme. Uygulanacak mevzuat kurallarının belirlenmesi ve firmalara makul geçiş süresinin tanınması da diğer bir kritik konu. Bu açıdan da mevzuat belirleyicilerin gıda takviyesi alanında faaliyet gösteren firmalarla iletişim halinde olmasını, gelişmiş ülkelerdeki sistemlerin de örnek olarak bu süreçte değerlendirilmesini çok kıymetli buluyoruz. Ürünlerimizin; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) denetim süreçlerine dahil edilmesini bir yük olarak değil, kalitemizin tescillenmesi için bir fırsat olarak görüyoruz.”

1960’TAN GELEN TECRÜBEYLE FAALİYETTE

Selçuklu Holding bünyesindeki İlko İlaç’ın yolculuğu Türkiye’nin ikinci nesil eczacılarından olan Onursal Başkan Mustafa Öncel’in 1960’lı yıllarda majistral ilaç üretimi ile başlıyor. 1973’ten itibaren sektöre yapılan yatırımlar, Biofarma’nın 2006’da uluslararası ortaklıklara satışı ve 2012’de kurulan İlko ile devam ediyor. Selçuklu Holding’in ilaç dışında mutfak eşyaları, nitelikli alüminyum, ambalaj ve matbaa, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde faaliyeti var.

İlko biyoteknolojik ilaç geliştirme çalışmalarını İLKOGEN, high potent ürünleri de İLKOPOL ile yürütüyor. Konya’daki fabrika 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Aynı zamanda, Çerkezköy’de 2 bin 600 metrekarelik kapalı alanda kurulu bir fabrika daha var. Şirketin yıllık 120 milyon kutu üretim kapasitesi ve bin çalışanı bulunuyor.

HEDEF PAZARDA İLK 3

Wellcare 2025’te net ciroda yüzde 72, kutuda yüzde 23 büyüyerek OTC pazarının 15 puan üzerinde performans göstermiş. 2026’yı “lansman ve ölçek büyütme yılı” olarak kritik önemde gören şirket, net ciroda 1 milyar TL’yi aşmayı, beş yıl içinde OTC pazarında ilk üç oyuncudan biri olmalı hedefliyor.