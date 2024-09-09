IFA 2024 izlenimi

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Ä°ngilizcesi Artificial Intelligence. KÄ±saltmasÄ± da AI... Neden AIâ€™ye geldim derseniz belli ki bu iki harf bundan sonraki dÃ¶nemde hayatÄ±mÄ±zda fazlasÄ±yla yer edinecek. GeÃ§tiÄŸimiz hafta Berlinâ€™de dÃ¼zenlenen IFA 2024 fuarÄ±na da AI Ã¶zellikli Ã¼rÃ¼nler damga vurdu. Neredeyse tÃ¼m firmalarÄ±n Ã¼rÃ¼nlerini simgeleyen harflerin rakamlarÄ±n yanÄ±nda AI harflerini gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼.Yapay zekanÄ±n ulaÅŸacaÄŸÄ± noktayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek bugÃ¼nden hayal etmek Ã§ok gÃ¼Ã§. Daha dÃ¼ne kadar bir biriyle konuÅŸan iki beyaz eÅŸyaya hayret ederken bugÃ¼n artÄ±k buzdolabÄ±ndaki kamera sayesinde biten Ã¼rÃ¼nlerden haberdar olup, sipariÅŸ verebiliyor, eldekilerle ne yemek yapabileceÄŸimize karar verebiliyoruz. Teknoloji korkunÃ§ bir hÄ±zla ilerlerken Ã§amaÅŸÄ±r makinemizin, buzdolabÄ±mÄ±zÄ±n, TVâ€™mizin artÄ±k en mahrem bilgilerimize sahip olduÄŸuna da ÅŸÃ¼phe yok. SanÄ±rÄ±m Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde bir taraftan yapay zekanÄ±n yapabildiklerine hayret ederken bir taraftan da bilgi gÃ¼venliÄŸimiz ile ilgili sÄ±nÄ±rlarÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yor olacaÄŸÄ±z. Yapay zeka henÃ¼z bu kÃ¶ÅŸeyi ele geÃ§irmemiÅŸken gelin ÅŸimdi Samsung yÃ¶neticilerinden IFA 2024 sÄ±rasÄ±nda dinlediÄŸimiz TÃ¼rkiye pazarÄ±na yÃ¶nelik son bilgileri paylaÅŸayÄ±m:

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-KompresÃ¶r ve motorlar iÃ§in garanti sÃ¼resi 20 yÄ±la kadar Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ.

-TÃ¼keticiler buzdolabÄ±nÄ± 8, Ã§amaÅŸÄ±r makinesini ise 7 yÄ±lda bir deÄŸiÅŸtiriyor.

-2024â€™Ã¼n ilk yarÄ±sÄ±nda beyaz eÅŸyada yÃ¼zde 24 bÃ¼yÃ¼me gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ, ancak ekonomi Ã¶nlemleri nedeniyle yavaÅŸlama kendisini hissettirmiÅŸ.

-2024 sene sonunda, beyaz eÅŸyada yÃ¼zde 2.5-5 arasÄ± cirosal daralma bekleniyor.

-Adet bazÄ±nda hem buzdolabÄ± hem Ã§amaÅŸÄ±r makinesi pazarÄ± ilk 6 ayda yÃ¼zde 8 civarÄ± bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ. temmuz ayÄ±nda da yaklaÅŸÄ±k 2 bÃ¼yÃ¼me olmuÅŸ.

-Televizyon deÄŸiÅŸtirme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± da yaklaÅŸÄ±k 7 yÄ±la Ã§Ä±karken tÃ¼keticilerin her seferinde daha bÃ¼yÃ¼k ekranlara yÃ¶neldiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

-Samsung, 2023 yÄ±lÄ±nda kÃ¼resel TV pazarÄ±nda yÃ¼zde 30,1â€™lik payÄ±yla sektÃ¶r lideri.

-TÃ¼keticilerin premium Ã¼rÃ¼nlere ilgisi artmaya devam ediyor.Â

-TÃ¼rkiyeâ€™deki TV pazarÄ±, 2022â€™den 2023â€™e geÃ§iÅŸte dolar bazÄ±nda yÃ¼zde 20â€™ye varan cirosal bÃ¼yÃ¼me ve adetsel anlamda yÃ¼zde 5â€™e varan pazar bÃ¼yÃ¼mesi yaÅŸadÄ±.Â

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-2024â€™Ã¼n ilk yarÄ±sÄ±nda TV pazarÄ±nda yÃ¼zde 17â€™lik cirosal bÃ¼yÃ¼me kaydedildi ancak adetsel bÃ¼yÃ¼me yÃ¼zde 0.5â€™te kaldÄ±. Ä°kinci yarÄ±da ekonomi Ã¶nlemleri nedeniyle yavaÅŸlama hissedildi.

-2024 sene sonu beklentileri TV tarafÄ±nda yÃ¼zde 2.5-5 arasÄ± cirosal daralma.

-Premium segmentte ise talep yÃ¼ksek kaldÄ±. 65 inÃ§ ve Ã¼zeri televizyonlarÄ±n cirosal payÄ± yÃ¼zde 35â€™ten yÃ¼zde 44â€™e Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¼yÃ¼k inÃ§ televizyonlar, toplam paydan yÃ¼zde 10 aldÄ±.





SAMSUNG NETLEÅžTÄ°RÄ°YOR: GeliÅŸmiÅŸ NQ8 3. Nesil AI Ä°ÅŸlemci ile donatÄ±lan Neo QLED 8K, AI TV teknolojilerinde Ã¶nemli bir sÄ±Ã§ramayÄ± temsil ederken, fuarda Samsungâ€™un en yeni TV serisi olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Yapay zeka destekli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ teknolojisi sayesinde Neo QLED 8Kâ€™da yÃ¼z ifadelerinden nÃ¼anslara kadar, tÃ¼m detaylar etkileyici bir netlik ve doÄŸallÄ±kla ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. AI 8K YÃ¼kseltme Pro (AI Upscaling Pro) Ã¶zelliÄŸiyle, kullanÄ±cÄ±larÄ±n en sevdiÄŸi programlar ve filmler, 8K ekrana yakÄ±n bir deÄŸerle eÅŸleÅŸen iÃ§eriklere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Bu sayede kullanÄ±cÄ±lar geleneksel 4K TVâ€™lere kÄ±yasla daha detaylÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin keyfini Ã§Ä±karabiliyor.

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VESTEL SESSÄ°Z YIKIYOR: Fuarda yer alan Vestel Ã§amaÅŸÄ±r makineleri 38 desibel, kurutma makineleri ise 57 desibel gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ seviyeleriyle sessiz Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶zelliÄŸini bir adÄ±m Ã¶teye taÅŸÄ±dÄ±. Vestelâ€™in yapay zeka kullanan Washwizard ve Intellicare AI teknolojileri, kullanÄ±cÄ±larÄ±n alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± ve isteklerini geliÅŸmiÅŸ arayÃ¼zlerle Ã¶ÄŸrenerek, her kullanÄ±cÄ± iÃ§in benzersiz programlar yaratarak tamamen kiÅŸiselleÅŸtirilmiÅŸ yÄ±kama deneyimi sunuyor. AyrÄ±ca Intellicare Ã¶zelliÄŸine sahip Ã§amaÅŸÄ±r ve kurutma makineleri Ã¼st Ã¼ste konumlandÄ±klarÄ±nda, kurutma makinesi, Ã§amaÅŸÄ±r makinesi Ã¼zerindeki geliÅŸmiÅŸ TFT ekranlÄ± knob ile kontrol edilebiliyor.

ROBOROCK YÃœKSELDÄ°: Temizlik robotunda Ã§Ä±tayÄ± yÃ¼selten Roborockâ€™un Qrevo Curv ve Qrevo Edge modellerinde AdaptiLift yapÄ±sÄ±nÄ± kullanmÄ±ÅŸ. Bu yapÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z olarak ayarlanabilen Ã¼Ã§ tekerlekli kontrol (sol ve saÄŸ ana tekerlekler ile omni-tekerlek) sistemi ile robot sÃ¼pÃ¼rgelerin temizlik sÄ±rasÄ±nda 10 mmâ€™ye yÃ¼kselmesine olanak tanÄ±yor. BÃ¶ylece, orta-uzun kÄ±llÄ± halÄ±larÄ± temizleyip, 4 cm yÃ¼ksekliÄŸindeki Ã§ift katmanlÄ± eÅŸikleri geÃ§ebiliyor.

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ANKERâ€™DEN ÃœÃ‡LÃœ ÅžARJ: TaÅŸÄ±nabilir projeksiyon cihazlarÄ± Nebula Capsule Air ve Nebula Cosmos 4K SEâ€™nin yanÄ± sÄ±ra MagGo serisi, kablosuz ÅŸarj alanÄ±nda Ã¼st seviyeye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. MagGo 3-in-1 Kablosuz Åžarj Ä°stasyonu, Apple Watch, iPhone ve AirPodsâ€™u aynÄ± anda ÅŸarj edebilen taÅŸÄ±nabilir bir istasyon olarak tasarlanmÄ±ÅŸ.