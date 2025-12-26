İçeride ve dışarıda tam gaz enerji üretimi

Haberin Devamı

SON yıllarda yaşadıklarımız enerjinin ne kadar kritik önemde olduğunu gösterdi. Dün, İstanbul Finans Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar söze; yapay zekâ, veri depolama ve elektrikli araçlarla birlikte enerjiye duyulan ihtiyacın her geçen gün artığına dikkat çekerek girdi. Bayraktar toplantıda hem enerji üretiminin 2026 ve sonrasında nasıl şekilleneceğini anlattı hem de Türkiye’nin enerjide birçok ülkede ortaklık yapan, şirket satın alan global bir oyuncu olacağını söyledi.

2028’e kadar Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 25’ini kendi üretiminden sağlayacağını belirten Bayraktar, “Günlük petrol ihtiyacımız 1.1 milyon varil. Doğalgazı da petrole eşit hale getirirsek o da 800-850 bin varil eder. Yani benim 2 milyon varile ihtiyacım var. 2028’de Türkiye 500 bin varillik petrol ve doğalgaz üretecek. Karadeniz’de, Diyarbakır’da kapasite artışı ve yeni keşifler dahil 2029-2030’a kadar 1 milyon varile ulaşabiliriz. Karadeniz’de 6 yeni sondaj yapacağız. Diyarbakır’ın günlük potansiyeli 250 bin varil” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

LİBYA, KAZAKİSTAN VE IRAK ROTADA

Bayraktar şöyle devam etti: “Yurtdışından uygun maliyetli finansman sağlayacağız. 4 milyar dolarlık sukuk ihracı konusunda yoğun bir çalışmamız var. Bu kaynakla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nı (TPAO) yurtdışında birleşme, devralma ve sahadaki ortaklıklarla büyütmeyi hedefliyoruz. Libya, Kazakistan ve Irak’la görüşmelerimiz devam ediyor. Bu üç ülkede çok somut projeler var. 2026’da neticelendireceğiz.”

FATURAYA 650 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki devlet desteğinin devam ettiğini söyleyen Bayraktar, “İmkân ve kabiliyetlerimiz ölçüsünde vatandaşlarımızı enerji fiyatlarına ezdirmeden yürümeyi hedefliyoruz. 2023-24’te yaklaşık 1 trilyon TL’yi bulan bir destek bütçesinden bahsediyorum. Bunu yüzde 40’la borçlanarak aldığınızı düşünün, 1.4 trilyon gibi devasa bir büyüklükten bahsediyoruz. 2025’te toplam destek bütçemiz 650 milyar civarında. 2026’da ise 400 milyarın üzerinde bir destek gözüküyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

OCAKTA ELEKTRİK ZAMMI YOK

Bayraktar, ocak ayında elektrik zammının yapılmayacağını söyledi. 2025’teki tüketimi 4 bin kilovatsaat olanların da 2026’da destek grubundan çıkacağını hatırlatan Bayraktar, “Ben o gruptayım. Dolayısıyla ben de bu yıl itibarıyla desteğe veda ediyorum” dedi. Türkiye’de ortalama aylık elektrik tüketiminin 200 kilovatsaat olduğunu söyleyen Bayraktar, “Yıllıkta 2 bin 400 kilovatsaat eder. Dolayısıyla 4 bin kilovatsaatlik dilimin düşmesi için biraz daha alan var” diye konuştu.

Bayraktar, gerçekten ihtiyacı olan kişilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurup, enerji desteği sınıfından yararlanmaya devam edebileceğini de hatırlattı ve ekledi: “Yani desteklerin gerçekten ihtiyaç sahibine gitmesini istiyoruz.”

Haberin Devamı

DOĞALGAZ FATURASINA İL AYARI

Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da ortalamanın üzerinde tüketimi olanların destek grubundan çıkarılacağını dile getiren Bakan Bayraktar şöyle devam etti: “Ankara, İstanbul veya Erzurum’da aylık ortalama tüketim aynı değil. Ankara’da ocak ayında ortalama 180 metreküp tüketiliyorsa Erzurum ortalaması 230 metreküp. Dolayısıyla 2026’da il bazlı düzenleme planımız var.”

2026’da nükleer elektrik devrede

Elektrik dağıtım şebekesi için 2026-30 arasında 1 trilyon liralık yatırım planlandığını belirten Bakan Bayraktar, “2026’da Akkuyu’nun birinci reaktörünün devreye girmesiyle elektrik üretimine başlamayı hedefliyoruz” dedi.

Haberin Devamı

‘RUSYA GAZI YÜZDE 35’E GERİLEDİ’

BAKAN Bayraktar, 2024’te kullanılan doğalgazın yüzde 40’nın Rusya’dan alındığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Rusya güvenilir bir tedarikçi. Bu yıl oran yüzde 35’lerin altına gelecek. Yıllık doğalgaz tüketimimiz 60 milyar metreküp. 2025’te 20 milyar metreküp olacak. Türkiye’nin kaynaklarını çeşitlendirmesi, daha rekabetçi, daha ucuz enerjiye erişmesiyle alakalı görevimiz var. İşte Amerika’dan LNG alımı bu anlamda önemli. Bunun etkisi 2027’den sonra görülmeye başlanacak. Daha rekabetçi fiyatlarla biz gazı alacağımız bir döneme doğru gidiyoruz.”

NADİR ELEMENTLER ABD’YE Mİ VERİLDİ?

NADİR toprak elementlerinin Amerika’ya verildiği iddialarının hatırlatılması üzerine Bayraktar şu yanıtı verdi: “Herhangi bir ülkeye verilmiş bir sözümüz, taahhüdümüz yok. Nadir toprak elementlerinde şu anda yüzde 92-93’lerde bir saflığa gelmiş durumdayız. Yani proseste öyle bir noktadayız. Biz farklı ülkelerle görüşüyoruz. Çin’le de görüşüyoruz. Avustralya, Güney Afrika ve Avrupa da var. 570 bin ton kapasiteli endüstriyel tesisin temelini 2026’da atacağız. 2-3 sene içinde üretim başlar.”

Haberin Devamı

ETİ MADEN’E YENİ GÖREV

MEDEN Tetkik ve Arama’nın (MTA) yurtdışında faaliyet yapmaya başladığına dikkat çeken Bakan Bayraktar, “90 yıllık milli maden şirketimiz Eti Maden’le MTA’yı yurtdışı operasyonlarında bir araya getirdik. Şirketlerimiz Afrika’da, Orta Asya’da, dünyanın farklı yerlerinde daha aktif olacak. Pakistan’da petrol ve doğalgaz alanında beş sahada anlaşma imzaladık. Pakistan’da madende de olmak istiyoruz. Nijer’de altın üretimine 2026’da başlıyoruz. Özbekistan, Kırgızistan’da çalışmalar sürüyor. Afganistan’a ekip gönderdik. İnşallah buralarda netice alacağız” diye konuştu.