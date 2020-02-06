Hindistan’a Koç imzası

Koç Topluluğu şirketi Arçelik, Tata Grubu’nun Voltas şirketi ile girdiği Hindistan pazarında üretime başladı. Adını Voltas ve Beko’dan alan “Voltbek” şirketinin Hindistan’ın sanayileşmiş Gujarat eyaletinde inşa ettiği beyaz eşya fabrikası açıldı. İlk etapta buzdolabı üretecek fabrikanın kapasitesinin 5 yılda 2.5 milyon adede ulaşması planlanırken, 10 yıl içinde yapılacak yatırım miktarının ise 180 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.
NÜFUSU 1.4 milyarı aşan devasa bir ülke Hindistan. Ama gelişmişlik derseniz, diplerde...
Ülkede buzdolabı penetrasyonu yüzde 36. Yani yüzde 64’lük kesimin evinde buzdolabı yok.
Çamaşır makinesinde ise durum daha da vahim. Sadece yüzde 14’lük kesimin çamaşırı makinede yıkanıyor.
Bu devasa ve bakir pazardaki fırsatı gören Koç Topluluğu ülkeye beyaz eşya hamlesi ile önemli adım attı.
100’den fazla ülkede 700 bin çalışanı bulunan Hindistan’ın en büyük şirketler grubu Tata ile Arçelik ortaklığının ürünü olan “Voltbek Home Appliances”ın Gujarat eyaletindeki beyaz eşya fabrikası geçitiğimiz hafta düzenlenen törenle açıldı.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ SIRADA
Arçelik’in Türkiye ve Asya Pasifik arasında bir ‘Beko Yolu’ oluşturma hedefinin önemli bir adımı olan fabrikada ilk etapta buzdolabı üretilecek. Fabrikada, ilerleyen dönemde çamaşır makinesi üretilmesi de planlanıyor. Bu kapsamda, fabrikanın üretim kapasitesinin 5 yıl içinde 2,5 milyon adede, toplam yatırım miktarının ise 10 yılda 180 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.
60.000 metrekare kapalı, 240.000 metre kare açık alana kurulu fabrikanın üretim kapasitesi şu anda yıllık 1 milyon adet.
Nihai kapasitesine ulaştığında 2000 kişiye istihdam sağlayacak. 1000 kadar da dolaylı istihdam ile yerel ekonomiye katkıda bulunacak.
Açılışa Koç Holding ve Arçelik Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Tata Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Noel Tata, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Voltas CEO’su Pradeep Bakshi ve Voltbek CEO’u Jayant Balan ve çalışanlar katıldı.
32 FARKLI PARA BİRİMİ YÖNETİYOR
Açılış töreninde konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Topluluğun 32 farklı para birimini yönettiğini, iş yerlerinde 48 farklı dil konuşulduğunu, 150 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, Türkiye dışında 62 üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunduğunu belirtti. Çakıroğlu, “Dünya genelindeki 12 markası ile şirketimiz Arçelik, İngiltere’den Rusya’ya, Güney Afrika’dan Tayland’a, Avustralya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar uzanan geniş etki alanıyla Topluluğumuzun küresel vizyonuna önemli katkı sağlıyor. Son yıllarda dünya ekonomisinde Asya’nın ağırlığının giderek artıyor. 1.4 milyar nüfusu ile Hindistan’ın 2024 yılında 5 trilyon dolarlık dev bir ekonomiye dönüşeceği, 2050 yılına kadar da dünyanın ikinci büyük ekonomisi olacağı öngörülüyor” dedi. Tata Grubu ile 2010’da tanıştıklarını belirten Levent Çakıroğlu, “3 yıl önce de güçlerimizi birleştirme kararı aldık ve ortaklık anlaşması imzaladık. Koç Topluluğu ve Tata Grubu’nun gerçekleştirdiği bu güç birliği dünya beyaz eşya pazarında yüzde 41 paya sahip olan Asya Pasifik bölgesinde önemli bir örnek teşkil ediyor. Fabrikamızın Hindistan için, önemli bir üretim merkezi olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.
5 YILDA YÜZDE 10 PAZAR PAYI HEDEFİ
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise “Hindistan dayanıklı tüketim pazarının büyüklüğünün de üç yıl içinde 36 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu yatırım Türkiye beyaz eşya sektörünün küresel rekabet gücü adına büyük önem taşıyor” dedi. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ise “Hindistan’a yaptığımız fabrika yatırımı İpek Yolu’nu Beko Yolu yapma stratejimiz doğrultusunda atılmış önemli bir adım. Burada 5 yıl içinde yüzde 10’nun üzerinde pazar payına ulaşarak lider bir marka olmayı hedefliyoruz. Pazarın buzdolabındaki büyüklüğü 12 – 13 milyon adet seviyelerinde. Çift haneli büyüme bekliyoruz. İlk etapta Hindistan pazarının ihtiyaçlarını karşılayacağımız fabrikadan ileri dönemde komşu ülkelere, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika başta olmak üzere benzer taleplerin olduğu tüm coğrafyalara ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
TATA’NIN BÜYÜME ARZUSUNA DESTEK
TATA Grubu’ndan Voltas Limited Yönetim Kurulu Başkanı Noel Tata yaptığı konuşmada, “Bu fabrikayı beyaz eşya sektöründeki büyüme arzumuzu desteklemek üzere dünya standartlarında hayata geçirdik. Arçelik’in teknoloji ve yenilikçi ürün geliştirme yeteneklerini, Voltas’ın marka ve dağıtım gücünü birleştiriyoruz” dedi.
BUZDOLAPLARI SALONUN BAŞ TACI
HİNDİSTAN’da buzdolabı evin en kıymetli mobilyası olarak görülüyor. Bu yüzden buzdolabı alabilen az sayıda aile bu çok değerli cihazı mutfak yerine evlerinin salonlarında sergilemeyi tercih ediyor. Bu nedenle Hindistan’da buzdolapları çok dekoratif halde üretiliyor. Beko da Hindistan’da 8 farklı çiçek desenli buzdolabı üretimini devreye aldı.
ZERDAÇALI ÇIKARAN ÇAMAŞIR MAKİNESİ
BEKO yetkilileri 7 bin 500 haneyi ziyaret ederek yaptıkları araştırmada aralarında zerdeçal gibi Hindistan’da sık kullanılan baharatların yol açtığı 26 zorlu lekeyi belirlediler. Bu lekelere uygun çamaşır makinesi programları geliştirildi.
MUSTAFA KOÇ’UN HAYALİYDİ
2010 yılında Mustafa Koç’un Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde Tata Grubu ile görüşmeler başladı. Vefatının ardından Koç Ailesi ve yöneticiler bu hayali gerçekleştirdi. Fabrikanın açılışına ise annesi Çiğdem Simavi ve aileyi temsilen halası Semahat Arsel katıldı.
Hindistan’a Koç imzası
Koç Topluluğu şirketi Arçelik, Tata Grubu’nun Voltas şirketi ile girdiği Hindistan pazarında üretime başladı. Adını Voltas ve Beko’dan alan “Voltbek” şirketinin Hindistan’ın sanayileşmiş Gujarat eyaletinde inşa ettiği beyaz eşya fabrikası açıldı. İlk etapta buzdolabı üretecek fabrikanın kapasitesinin 5 yılda 2.5 milyon adede ulaşması planlanırken, 10 yıl içinde yapılacak yatırım miktarının ise 180 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.
NÜFUSU 1.4 milyarı aşan devasa bir ülke Hindistan. Ama gelişmişlik derseniz, diplerde...
Ülkede buzdolabı penetrasyonu yüzde 36. Yani yüzde 64’lük kesimin evinde buzdolabı yok.
Çamaşır makinesinde ise durum daha da vahim. Sadece yüzde 14’lük kesimin çamaşırı makinede yıkanıyor.
Bu devasa ve bakir pazardaki fırsatı gören Koç Topluluğu ülkeye beyaz eşya hamlesi ile önemli adım attı.
100’den fazla ülkede 700 bin çalışanı bulunan Hindistan’ın en büyük şirketler grubu Tata ile Arçelik ortaklığının ürünü olan “Voltbek Home Appliances”ın Gujarat eyaletindeki beyaz eşya fabrikası geçitiğimiz hafta düzenlenen törenle açıldı.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ SIRADA
Arçelik’in Türkiye ve Asya Pasifik arasında bir ‘Beko Yolu’ oluşturma hedefinin önemli bir adımı olan fabrikada ilk etapta buzdolabı üretilecek. Fabrikada, ilerleyen dönemde çamaşır makinesi üretilmesi de planlanıyor. Bu kapsamda, fabrikanın üretim kapasitesinin 5 yıl içinde 2,5 milyon adede, toplam yatırım miktarının ise 10 yılda 180 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.
60.000 metrekare kapalı, 240.000 metre kare açık alana kurulu fabrikanın üretim kapasitesi şu anda yıllık 1 milyon adet.
Nihai kapasitesine ulaştığında 2000 kişiye istihdam sağlayacak. 1000 kadar da dolaylı istihdam ile yerel ekonomiye katkıda bulunacak.
Açılışa Koç Holding ve Arçelik Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Tata Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Noel Tata, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Voltas CEO’su Pradeep Bakshi ve Voltbek CEO’u Jayant Balan ve çalışanlar katıldı.
32 FARKLI PARA BİRİMİ YÖNETİYOR
Açılış töreninde konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Topluluğun 32 farklı para birimini yönettiğini, iş yerlerinde 48 farklı dil konuşulduğunu, 150 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, Türkiye dışında 62 üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunduğunu belirtti. Çakıroğlu, “Dünya genelindeki 12 markası ile şirketimiz Arçelik, İngiltere’den Rusya’ya, Güney Afrika’dan Tayland’a, Avustralya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar uzanan geniş etki alanıyla Topluluğumuzun küresel vizyonuna önemli katkı sağlıyor. Son yıllarda dünya ekonomisinde Asya’nın ağırlığının giderek artıyor. 1.4 milyar nüfusu ile Hindistan’ın 2024 yılında 5 trilyon dolarlık dev bir ekonomiye dönüşeceği, 2050 yılına kadar da dünyanın ikinci büyük ekonomisi olacağı öngörülüyor” dedi. Tata Grubu ile 2010’da tanıştıklarını belirten Levent Çakıroğlu, “3 yıl önce de güçlerimizi birleştirme kararı aldık ve ortaklık anlaşması imzaladık. Koç Topluluğu ve Tata Grubu’nun gerçekleştirdiği bu güç birliği dünya beyaz eşya pazarında yüzde 41 paya sahip olan Asya Pasifik bölgesinde önemli bir örnek teşkil ediyor. Fabrikamızın Hindistan için, önemli bir üretim merkezi olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.
5 YILDA YÜZDE 10 PAZAR PAYI HEDEFİ
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise “Hindistan dayanıklı tüketim pazarının büyüklüğünün de üç yıl içinde 36 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu yatırım Türkiye beyaz eşya sektörünün küresel rekabet gücü adına büyük önem taşıyor” dedi. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ise “Hindistan’a yaptığımız fabrika yatırımı İpek Yolu’nu Beko Yolu yapma stratejimiz doğrultusunda atılmış önemli bir adım. Burada 5 yıl içinde yüzde 10’nun üzerinde pazar payına ulaşarak lider bir marka olmayı hedefliyoruz. Pazarın buzdolabındaki büyüklüğü 12 – 13 milyon adet seviyelerinde. Çift haneli büyüme bekliyoruz. İlk etapta Hindistan pazarının ihtiyaçlarını karşılayacağımız fabrikadan ileri dönemde komşu ülkelere, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika başta olmak üzere benzer taleplerin olduğu tüm coğrafyalara ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
TATA’NIN BÜYÜME ARZUSUNA DESTEK
TATA Grubu’ndan Voltas Limited Yönetim Kurulu Başkanı Noel Tata yaptığı konuşmada, “Bu fabrikayı beyaz eşya sektöründeki büyüme arzumuzu desteklemek üzere dünya standartlarında hayata geçirdik. Arçelik’in teknoloji ve yenilikçi ürün geliştirme yeteneklerini, Voltas’ın marka ve dağıtım gücünü birleştiriyoruz” dedi.
BUZDOLAPLARI SALONUN BAŞ TACI
HİNDİSTAN’da buzdolabı evin en kıymetli mobilyası olarak görülüyor. Bu yüzden buzdolabı alabilen az sayıda aile bu çok değerli cihazı mutfak yerine evlerinin salonlarında sergilemeyi tercih ediyor. Bu nedenle Hindistan’da buzdolapları çok dekoratif halde üretiliyor. Beko da Hindistan’da 8 farklı çiçek desenli buzdolabı üretimini devreye aldı.
ZERDAÇALI ÇIKARAN ÇAMAŞIR MAKİNESİ
BEKO yetkilileri 7 bin 500 haneyi ziyaret ederek yaptıkları araştırmada aralarında zerdeçal gibi Hindistan’da sık kullanılan baharatların yol açtığı 26 zorlu lekeyi belirlediler. Bu lekelere uygun çamaşır makinesi programları geliştirildi.
MUSTAFA KOÇ’UN HAYALİYDİ
2010 yılında Mustafa Koç’un Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde Tata Grubu ile görüşmeler başladı. Vefatının ardından Koç Ailesi ve yöneticiler bu hayali gerçekleştirdi. Fabrikanın açılışına ise annesi Çiğdem Simavi ve aileyi temsilen halası Semahat Arsel katıldı.