Hem bankacılara hem yapay zekâya sorduk: Yapay zekâ döneminde bankacılık nasıl olacak

BBVA, bankacılık sektöründe OpenAI’nin stratejik ortak olarak seçtiği tek kurum. Dolayısıyla banka bunu ‘çalışan süreç verimliliği ve müşteri deneyimi tarafında işinin bir parçası haline getirdiği yapay zekâ kullanımını’, deneyimi iyileştirmek ya da sıkça yapılan işlemleri otomatikleştirmek için kullanılıyor. Şube dönemini noktalayıp yıllardır dijitalleşmeye çalışan bankacılık, şimdi yapay zekâ ile yeni bir döneme evrilmeye çalışıyor. Biz ekonomi gazetecileri de hazır bankacıları yakalamışken bunun nasıl olacağını anlamaya çalıştık.

BANKACILAR NE DİYOR?

BBVA CEO’su Onur Genç, bugün adım bazlı yaptığımız bankacılık işlemlerin yapay zekâ deneyimi ile değişeceğini söyledi. Genç, “Ekranlarda tıklayarak ilerleyen süreçler yerine, doğal dil ile konuşarak işlem yapılan bir modele geçiyoruz. Yapay zekâ sayesinde uygulamalar herkese aynı deneyimi sunan platformlar olmaktan çıkıp, her müşteriye özel dinamik deneyimlere dönüşecek. Sistem müşterinin davranışlarını, zamanlamasını ve ihtiyaçlarını anlayarak en ilgili işlemi öne çıkaracak. Örneğin düzenli olarak ayın 25’inde kira ödeyen bir müşteriye, uygulamaya giriş anında bunu hatırlatıp tek adımda işlemi tamamlama önerisi sunabilecek. Hedefimiz 81 milyon müşterimiz varsa, 81 milyon farklı deneyim sunabilmek” diye konuştu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ise bir sohbetimizde, “Bankacılık müşteriyi anlayan, bağlamı hatırlayan ve proaktif öneriler sunan bir finansal yol arkadaşına dönüşüyor. Hedefimiz bankacılığı yalnızca daha hızlı değil; daha sezgisel, daha anlamlı ve her müşteri için daha kişisel hale getirmek. Riskten fiyatlamaya, pazarlamadan dolandırıcılık önleme ve yönetimine kadar çok sayıda ileri analitik modeli ile çalışıyoruz. Bu modeller müşteriyi koruyan, riskleri yöneten ve deneyimi iyileştiren görünmez bir zekâ ağı gibi işliyor” dedi.

YAPAY ZEKÂ NE DİYOR?

Bankacıların yapay zekâlı döneme ilişkin görüşlerini aldıktan sonra dönüşte bu kez mikrofonu yapay zekâya tuttum ve sordum. Yapay zekâ döneminde nasıl bir bankacılık olacak. Gelin onun görüşlerini de aktarayım:

GÖRÜNMEZ BANKACILIK

Artık insanlar bankaya gitmeyecek, banka onların hayatına entegre olacak. Maaş gelmeden harcama planı hazır olacak. Fatura, kredi, yatırım kararları otomatik işleyecek. Banka uygulaması yerine arka planda çalışan bir finansal asistan olacak.

KİŞİYE ÖZEL BANKA

Bugün bankalar herkese aynı ürünü satıyor. Yapay zekâ ile her müşteriye farklı faiz oranı, farklı kredi limiti, farklı yatırım portföyü sunulacak.

KREDİ SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Kredi skoru (örneğin klasik puanlama) zayıflayacak. Yerine harcama davranışı, gelir istikrarı, dijital ayak izi, hatta psikolojik risk profili gelecek. Yani “geçmişine” değil, gelecekteki davranışına göre kredi verilecek.

KARARI ALGORİTMA VERECEK

Bugün kredi komitesi yarın yerini yapay zekâ modeline bırakacak. Bunun avantajı saniyeler içinde karar verilebilmesi. Bu daha düşük operasyon maliyet, daha az insan hatası demek. Ama risk de var. Algoritmik önyargı ve şeffaflık sorunu olabilir. Yeni regülasyonlar gelebilir.

DOLANDIRICILIK VE RİSKLER

Yapay zekâ anlık sahtekârlık tespiti yapabilecek. Sonradan müdahale yerine önceden engelleme rolü üstlenecek.

BANKA YERİNE PLATFORM

Bankalar tek başına hizmet veren kurumlar olmaktan çıkacak. E-ticaret ve finans birleşecek. Sosyal medya ve ödeme sistemleri entegre olacak.

İNSAN ROLÜ DEĞİŞECEK

Şube çalışanı azalacak ama veri bilimciler, yapay zekâ denetçileri ve finansal danışmanlar ön plana çıkacak. Yani ‘bankacı’ değil, finansal rehber dönemi geliyor.

“PARANIZI ALGORİTMAYA MI YOKSA BANKAYA MI EMANET EDERSİNİZ”

- EVET, yapay zekâ üzerinde çalışan bankacılar ile bizzat yapay zekânın ‘yapay zekâ döneminde bankacılık’ ile ilgili görüşleri böyle... Tüm bunlardan sonra ortaya kritik bir soru atmanın da tam zamanı: Paranızı bankaya mı yoksa algoritmaya mı emanet edersiniz? Sanırım, bu noktada kazanan en iyi teknolojiyi yapan değil, en çok güveni sağlayan kurumlar olacak. Güveni sağlamak ise her zamankinden daha zor hale gelecek.