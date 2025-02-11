Hedef 24 bin çocuğun eğitimine destek olmak

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6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti. Yaraları sarmak adına Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile “Eğitimle Daha İyiye” projesini hayata geçirmiştiniz. Proje ne aşamada?

MediaMarkt Türkiye olarak gerek çevresel gerekse toplumsal anlamda yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve bu sorumluluklarımızı işimizin her zaman hem özüne hem de önüne koyuyoruz. Ürün satmaktan çok daha fazlasını yapmak için elimizi taşın altına koyuyor ve ihtiyaç halinde tüm imkânlarımızı seferber etmeye çalışıyoruz. “Daha İyiye” programımız da bu vizyonla doğdu ve tüm sosyal sorumluluk projelerimizin çatısını oluşturuyor. “Eğitimle Daha İyiye” projesi de bu çatının altında hayata geçirdiğimiz bir proje. İki yıl önce yaşadığımız deprem hepimizi derinden üzdü. Depremlerin hemen ardından elimizden gelen desteği hızlıca sunmaya çalıştık. Ancak bu bölgelerde hayatın olağan akışına dönmesi ve yaraların sarılması için uzun soluklu desteğe ihtiyaç var. Biz de bu düşünceyle bölgedeki çocuklarımızı odağımıza alarak, onların yaşamlarına geleceğe yönelik, sürdürülebilir bir katkı sunmak istedik. Bu alanda 30 yıllık deneyimiyle binlerce çocuğa ulaşan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile güç birliği yaptık ve Ekim 2023’te projemizi başlattık. Öğrencilerin eğitim hayatının kesintiye uğramaması ve yeni beceriler kazanmaları hedefiyle dört adet Ateşböceği Öğrenim Birimini dört yıl boyunca bölgede aktif olacak şekilde konumlandırdık. TEGV ile birlikte Ekim 2023’ten 2024’ün ekim ayına kadar 5 bin çocuğumuza ulaştık. Projemizin 2028 yılına kadar devam etmesini ve bölgede en az 24 bin çocuğun eğitimine destek olmayı planlıyoruz.

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DÖRT İLDE 5 BİN ÇOCUK

Çocuklar bu projeden nasıl faydalanıyor, ne tür destekler veriliyor, projenin yeni hedefleri neler?

Şu anda Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya’da konumlanan Ateşböceği Öğrenim Birimleri’nde 5 bin çocuk, toplamda 20 bin saat eğitim aldı. Bilişim ve Tasarım, Bilim ve Sanat Ateşböceği olmak üzere 3 farklı temada 4 öğrenim birimimiz bölgede aktif olarak faaliyet gösteriyor. Dört ilde konteyner kentlerde ve okullarda konumlanan öğrenim TIR’larımızda birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan çocuklara bilgisayar, iletişim teknolojileri, kodlama, bilişim, tasarım ve sanat gibi farklı konularda kısa ve uzun dönemli eğitimler veriliyor. Eğitimler ve atölye çalışmaları sayesinde çocuklar hem yeni şeyler öğreniyor hem de birlikte yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Bu yüzden çok çeşitli eğitimlerimiz var. Örneğin, sanat eğitimlerimizde onlara terapi ortamı yaratmaya çalışıyoruz, bu alanda uzman isimlerle sık sık bir araya gelerek çocuklarımıza yeni bakış açıları kazandırmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda eğitimci, tasarımcı ve sanatçı Bager Akbay çocuklarla yapay zekâ atölyelerinde bir araya geldi. Çocukları erken yaşta bu teknolojilerle tanıştırarak geleceğe hazırlamak istiyoruz. Özellikle yeni nesillerin, geleceğin mesleklerine uyumlanabilecek donanıma kavuşabilmesi, teknolojik ve dijital dünyaya uyum sağlaması çok önemli. Bu amaçla TEGV işbirliğiyle uzun vadede yapay zekâ eğitimini tüm çocuklar için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Öğrenim birimlerimizde yaratıcı atölyeler de gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz ay Taş-Kâğıt-Makas Atölyesi tarafından düzenlenen yaratıcı drama atölyesinde kurucular Ceyda Düvenci ve Aslı Cüreklibatır, çocuklarla yaratıcı çalışmalar gerçekleştirdi ve onlara sanatsal terapi ortamı sağladı. Bu tür atölyelerle çocuklara duygularını tanıyabilme ve ifade edebilme fırsatını sunmak istiyoruz. Çünkü bu felaketten maalesef en çok onlar etkilendi ve bu etkileri elimizden geldiğince olumluya çevirmemiz gerekiyor.

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DAHA İYİYE VİZYONU

Diğer sosyal sorumluluk projelerinden de kısaca bahsedebilir misiniz?

“Daha İyiye” vizyonuyla çalışanlarımızdan tüketicilere, tüm ekosistemimizi sürdürülebilirlik yolculuğumuza dahil ediyoruz. Elektronik ürünlerin ömrünü uzatma, yenileme, geri dönüşüm ve onarım hizmetlerimizle hem döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor hem son teknolojiyi daha erişilebilir kılıyor hem de karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Yenilenmiş Cihaz projemiz ile bugüne kadar 200 binin üzerinde kullanılmış cihazı geri alarak 25 binin üzerinde yenilenmiş ürünü tüketicilerle buluşturduk. Proje ile altın, gümüş gibi metallere olan talebin ve madencilik faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkisinin azalmasına katkı sunuyoruz.

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“Engelleri Teknolojiyle Aşıyoruz” fikriyle görme engelli tüketicilerin kolaylıkla alışveriş yapabileceği bir deneyim sunuyoruz. BlindLook işbirliği ile sesli simülasyon teknolojisi sayesinde bugüne dek 47 binin üzerinde tüketiciye ulaştık. Projeyi tüm mağazalarımıza ve online kanallarımıza entegre ederek elektronik perakendeciliği sektöründe de bir ilki gerçekleştirdik.

Wastespresso işbirliğiyle Kahve Posalarının İleri Dönüşümü projemizle, kahve atıklarının kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesine öncülük ederek yaklaşık 705.2 kg kahve posasını döngüsel ekonomiye geri kazandırdık, 803 kg CO2 sera gazının atmosfere salımının önüne geçilmesini sağladık.

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‘SOSYAL VE DUYGUSAL ETKİNLİKLERLE ÇOCUKLARI İYİLEŞTİRİYORUZ’

Projenin diğer ayağı hakkında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı da sorularımızı yanıtladı..

MediaMarkt ile gerçekleştirdiğiniz “Eğitimle Daha İyiye’’ projesinin deprem bölgesine katkıları ne oldu?

“Eğitimle Daha İyiye” projesiyle, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Hatay’da dört farklı Ateşböceği Öğrenim Birimi ile çocuklara ulaşıyoruz. Ateşböceklerimizde çocuklarımıza Bilişim ve Tasarım Mucitleri, Düş Gezgini ve Bilim teması ile çeşitli alanlarda eğitimler sunuyoruz. Verilen eğitimlerle çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine desteklemeyi amaçlıyoruz.

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Bilişim ve Tasarım Mucitleri Ateşböceği’mizde 3D yazıcılar, robotik kitler ve elektronik devre kartları gibi araçlarla çocukların yaratıcılıklarını destekliyoruz. Onları geleceğin teknolojileriyle tanıştırıyor, problem çözme becerilerini geliştiriyoruz. Bilim Ateşböceği’miz mikroskop, deney tüpleri ve bilimsel eğitim gereçleri ile çocukların bilimsel merakını destekliyor, bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı sunuyoruz. Sanat Ateşböceği’miz olan Düş Gezgini ise çocuklarımızın temel sanat becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim içerikleri ve materyaller sunuyor. Sanatın iyileştirici gücünü kullanarak onların duygusal gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Depremin hemen ardından bölgede çocuklarla gerçekleştirdiğimiz sosyal ve duygusal etkinliklerde, alanında uzman gönüllülerimiz travmanın etkisini en aza indirmek için çeşitli oyunlar, sanat terapileri ve psikolojik destek çalışmalarıyla çocukların normalleşmesine katkıda bulundular.

Ateşböceklerimizde etkinlik gerçekleştiren gönüllülerimiz, özellikle üniversiteliler ve farklı mesleklerden gelen bireylerden oluşuyor. Bu sayede çocuklarımız, farklı rol modellerle tanışma fırsatı buluyorlar. Gönüllülerimiz, çocuklarımızın ufkunu açıyor, geleceğe ilişkin hayallerini genişletiyor ve onlara ilham kaynağı oluyorlar.

YAPAY ZEKÂ ATÖLYESİ

Proje kapsamında bölgede düzenlenen atölye çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler alabilir miyiz?

“Eğitimle Daha İyiye” projesiyle, deprem bölgesindeki çocuklarımızın ücretsiz olarak nitelikli eğitimle buluşmasına katkı sağlıyoruz. TEGV’in özgün içeriklerinin yanı sıra MediaMarkt Türkiye’nin desteğiyle farklı konularda da atölye çalışmaları gerçekleştirdik.

Çalışmalar kapsamında eğitimci, tasarımcı ve sanatçı Bager Akbay ile; 25-26 Kasım ve 9-10 Aralık tarihlerinde Gaziantep, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’taki Yapay Zekâ Atölyesi’nde çocuklarımızla bir araya geldik. Yapay zekânın eğitime entegrasyonu, etik ve toplumsal etkileri üzerine keyifli tartışmalar yaparak eleştirel düşünme becerilerini destekledik.

18 Ocak 2024’te Gaziantep’te, 17 Ocak 2025’te ise Hataylı çocuklarımızla Taş Kağıt Makas Atölyesi’nde buluştuk. Taş Kağıt Makas Atölyesi’nin kurucuları Ceyda Düvenci ve Aslı Cüreklibatır rehberliğinde etkileşimli hikâyeler okuyarak başladığımız bu atölyelerde, eğlenceli ve öğretici drama çalışmaları gerçekleştirdik. Çocukların kendilerini ifade etmelerine, duygularını anlamalarına ve paylaşmalarına yardımcı olmayı hedefledik. Onlara sanatsal bir terapi ortamı sunarak güvenli bir alanda duygularını açığa çıkarmalarına destek olduk.

Sanatsal becerileri geliştirmeyi ve sanata yönelik olumlu tutum kazandırmayı amaçladığımız Düş Gezgini Ateşböceğimiz, Malatya’daki çocuklarımızla cam boyama atölyesinde buluştu. Bu atölyede, çocuklar hayal güçlerini kullanarak renkli tasarımlar ortaya çıkardı ve keyifli anlar yaşadı.