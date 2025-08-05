Hangi Coca-Cola; pancar şekerli mi, mısır şuruplu mu

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ABD’nin Atlanta kentinde 1886’da icat edilen Coca-Cola, o tarihten bu yana farklı konularla gündeme gelmeye devam ediyor. Formülü bir ticari sır olarak kabul ediliyor ve seçilmiş yöneticilerinin de içinde bulunduğu birkaç çalışan tarafından biliniyor. Yine de içeriğinin bir bölümünü biliyoruz. Mesela su, şeker (tatlandırıcı), kafein vs.

Peki Coca Cola’nın içeriği her ülkede aynı mı, cevabım ‘hayır’.

Örneğin şirket Meksika, Venezuela ve bazı diğer Latin Amerika ülkelerinde kamış şekeri; ABD’de mısır şurubu, Almanya gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde pancar şekeri kullanıyor.

Türkiye’de ise “üretim planlamaları dahilinde” pancar şekeri ve yine mısır nişastasından üretilen sıvı bir tatlandırıcı olan fruktoz-glikoz şurubunu kullandığı açıklanmıştı.

Şirket ABD’de yaklaşık 40 yıldır mısır şurubu kullanıyordu. Ta ki ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı paylaşıma kadar.

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Trump sosyal medyadan Coca-Cola’nın ABD’de satılan ürünlerinde artık pancar şekeri kullanacağını duyurdu. “Bu çok iyi bir adım olacak. Göreceksiniz, tadı daha güzel” demeyi de ihmal etmedi.

Euronews bu haberi duyururken mısır şurubunun, uzun süredir tartışmalı bir madde olduğuna dikkat çekti.“ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insan sağlığına zararlı katkı maddelerine karşı esnek olduğu için sıkça eleştirilerle muhatap oluyor” dedi.

Söz konusu haber sitesi bir hatırlatma da yaptı:

“ABD Başkanı Trump da, şeker yerine tatlandırıcı içeren Coca-Cola Light’ı aşırı miktarlarda tüketmesiyle gündem olmuştu. Hatta Beyaz Saray’daki başkanlık makamı Oval Ofis’te, Trump’ın bir “light kola düğmesi” olduğunu ortaya çıkmıştı.”

ÜLKE İKİYE BÖLÜNDÜ

Trump’ın gazlı içeceklerle ilgili attığı bu adım her zamanki gibi ABD’yi ikiye böldü.Bir kesim kararı sağlık açısından doğru bulurken diğer kesim alıştıkları tadı bozacağı gerekçesiyle eleştiriyor. Ortada cevabı merak edilen sorular var.

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Pancar şekerli Coca-Cola ile mısır şuruplu arasında bir tat farkı var mı? Hangisi daha az zararlı?

The New York Times bu soruların peşine düşmüş ve bir araştırma yapmış. Araştırmanın sonuçları şöyle:

- Rutgers Üniversitesi’nden Paul Breslin, yapılan son araştırmalara göre insanların ‘tat’ seviyeleri benzer olsa bile yüksek fruktozlu mısır şurubuna kıyasla şekeri tercih ettiklerini söylüyor.

- “Koku ve tat duyuları farkında olmadığımız bilgileri iletebilir. Beğeni sebebimiz, genetik uyumun kokusunu almakla ilgili olabilir. Kimya gerçektir” diyor.

- Araştırmalara Pepsi de dahil edilmiş. The New York Times’ın şarap eleştirmeni Eric Asimov değerlendirmesine dört ürün almış;

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1- Yüksek fruktozlu mısır şurubu ile tatlandırılmış Coca-Cola Classic,

2- Şeker kamışı ile tatlandırılmış Meksika Kolası,

3- Yüksek fruktozlu mısır şurubu ile tatlandırılmış Pepsi

4- Hem pancar hem de kamış şekeri içeren Pepsi-Cola.

İpi yüksek fruktozlu mısır şurubu ile yapılan Pepsi göğüslemiş. Asimov’un değerlendirmesi ise şöyle:

“Şekerli içeceklerden daha tatlı değildi. Daha fazla ve dengeli aromaya sahip gibiydi.”

Özetle araştırmadan net bir sonuç çıkmamış. Herkesin beğeni kriteri ve zevki farklı. Çok normal.

HANGİSİ DAHA ZARARLI

Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Hangi şeker zararlı tartışması ayrı bir konu. Yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi aşırı işlenmiş gıdaların, şeker kamışı şekeri gibi nispeten işlenmemiş gıdalardan her zaman daha az sağlıklı olduğu savunuluyor. Ancak bilimsel kanıtların büyük çoğunluğu, bir şeker türünün diğerinden daha iyi olmadığını gösteriyor.

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Yine ABD’de yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, şekerin ve yüksek fruktozlu mısır şurubunun sağlığa olumsuz etkileri bakımından temelde aynı olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre asıl sorun kalori alımındaki artış.