Günlük 1500 TL’ye park edilir mi?

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Evi olan, dükkânı olan dar sokaklarda bitişik nizam apartmanların arasında dolaşıp duruyor. Belediyelere ait otoparklar neredeyse sürekli dolu. İşte bu durum özel otoparklar için fırsata dönüşmüş durumda. Makul ücret alanlara bir diyeceğim yok. Ancak yukarıda gördüğünüz fotoğrafı Şişli’den bir okurum göndermiş. Otopark’ta otomobil için yarım saat 250 TL, bir saat ise 300 TL olarak ücretlendirilmiş. Yarım gün kalmanın bedeli 750 TL. Aracınız tüm gün o otoparkta kalacaksa tam 900 TL ödemek zorundasınız. Hemen 100 metre aşağısındaki bir otoparkın ücreti ise 350 TL. Sakın serbest piyasa falan demeyin. Makul fiyatlı otoparklarda yer bulamadığınız için fırsatçı otoparklara fahiş bedel ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu ve benzeri otoparklara günde 900 TL isteniyor. Aylık abone olursanız indirim uygulayıp 12 bin TL’ye düşüyorlarmış. Yani zorunlu girene günlüğü 900 TL, aboneye ise 400 TL.









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Cihangir bölgesinde durum daha da vahim. İki saatliğine 600 TL isteyen var. Günlük 1500 TL isteyen var. O bölgede yaşayanların beyanı... Otoparkların büyük bölümünde fiyat tabelası bile yok. Yoğunluğa göre, kime ne tuttururlarsa... Ticaret Bakanlığı son dönemde marketler başta olmak üzere pek çok alanda başarılı fahiş fiyat denetiminde bulunuyor. Kafaya göre bu kadar otopark ücreti, fahiş fiyata girmez mi? Otoparklara bir düzen, kontrol gerekmez mi?

TERÖRSÜZ SÜRECİN FIRSATLARI



TÜRKİYE’deki terör olayları özellikle rakip ülkeler için bugüne kadar adeta bir nimetti. Olası yabancı yatırımları engellediği gibi turizm için de sürekli negatif bir gündem oluşturdu. Geçmişte yaşanan terör olaylarının, yerli ve yabancı yatırımlar üzerinde olumsuz etkileri tabii ki oldu. Bu tür olayların yatırım ortamındaki risk algısını artırdığını, özellikle doğrudan yabancı yatırımcılar için caydırıcı olduğunu kabul etmemiz lazım. Son yıllarda güzel örnekler gördüysek de terör olaylarının yoğun yaşandığı bölgelerde yatırımlar diğer bölgelere göre daha düşük seviyede kaldı, terörün etkili olduğu bazı dönemlerde bölgesel kalkınmada farklılıklar oluştu.

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Şimdi önümüzde yeni bir fırsat var. Dün PKK, 40 yılı aşkın süredir devam eden silahlı mücadelesini sonlandırma ve örgütü feshetme kararı aldığını duyurdu. Bu gelişme hem turizm hem de yatırımlar açısından Türkiye için yeni bir fırsat yaratacak. Son dönemde Güneydoğu’da artmaya başlayan turizm yatırımları daha da ivmelenecek. Türk girişimcilerin olası yatırımlarının yanı sıra bazı sektörlere yönelik doğrudan yabancı yatırımlar için de bölge önemli bir alternatif oluşturacak.

Bölgede yatırım için, fırsatı için öne çıkan bazı sektörleri hatırlatmak isterim.

* Tarım ve tarıma dayalı sanayi

Verimli topraklar ve GAP sulama projeleri sayesinde pamuk, mercimek, buğday, fıstık ve zeytin gibi ürünlerde yüksek verim alınıyor. Tarım makineleri, soğuk hava deposu, gıda işleme tesisleri gibi alanlarda hala yatırım fırsatları var.

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* Hayvancılık ve süt ürünleri

Geniş meralar ve düşük maliyetli işgücü sayesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık için potansiyel büyük. Et ve süt ürünleri işleme tesisleri, organik üretim alanları cazip.

* Yenilenebilir enerji

Bölgenin güneş enerjisi potansiyeli çok yüksek; birçok şehirde yıllık güneşlenme süresi 2500 saatin üzerinde.

* Tekstil ve hazır giyim

İş gücü maliyetleri diğer bölgelere göre şu anda daha düşük. Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerde tekstil Organize Sanayi Bölgeleri var.

* Turizm ve kültür

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi şehirler tarihî ve kültürel turizm açısından çok zengin. Turizm yatırımları için hala çok fırsat var.

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* Lojistik ve ticaret

Suriye ve Irak’a yakınlıkla lojistik üs potansiyeli çok fazla. Yeni sınır kapıları, demiryolu projeleri ve otoyol yatırımları bu potansiyeli artırıyor.

* İnşaat ve kentsel dönüşüm

Kırsal kalkınma ve şehirleşme süreciyle birlikte altyapı, konut ve ticari yapı yatırımlarının artması bekleniyor.