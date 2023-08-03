Günde 5.5 saatimiz telefonda geçiyor... Instagram’da 2023’te de dünya birincisiyiz

Haberin Devamı

Sonrasında BTK ve Datareportal’ın ocak ayında yayınladığı Digital 2023 verilerini de incelediğimde iyice ikna olmuş durumdayım. Biz Türkler tam bir cep telefonu ve sosyal medya çılgınıyız. Bakın şu verilere:

- Türkiye’de geçen yıl sonu itibarıyla tekil mobil abone sayısı 90 milyon adedi aştı.

- İnternet trafiğinin yüzde 84.92’sini mobil telefonlar oluşturuyor.

- Mobil internet kullanımı ortalama kişi başı aylık 16 GB’ı aştı.

- Türk halkı ayda 549 dakika telefonla konuşuyor. Avrupa birincisiyiz.

- Türkiye’de günlük olarak telefon kullanım süresi ise 5.5 saat.

- Günde 5 dakikada bir telefonumuza dokunuyoruz.

- Günde yaklaşık 150 defa telefona bakıyoruz.

Instagram kullanımın-da dünya birincisiyiz.

INSTAGRAM ÇILGINIYIZ

Instagram’daki dünya birinciliğimiz ise yeni değil. Türkiye 2021-2022 yıllarının ardından 2023’te de Instagram’da en çok zaman geçiren ülke oldu. Android kullanıcılarının verilerinden yapılan araştırmaya göre, Türkler ayda 21.4 saatini Instagram’da geçirdi. İkinci sırada yer alan Arjantin’in 17.6 saatte kalması farkın ne kadar büyük olduğu gösteriyor. Üçüncü sırada Brezilya ardından da Endonezya ve Hindistan geliyor. Bence Instagram çılgınlığımızın nedenleri iyi araştırılmalı. Kimin ne yaptığını mı daha çok merak ediyoruz, kendi yaptıklarımızı göstermeyi mi seviyoruz ayrıntılı incelemekte fayda var.

Haberin Devamı

Dünya geneliyle ayrışım noktalarımızdan biri de Twitter. Popülerliğini iyice yitiren Twitter, kullanımda 14’ncü sıraya kadar gerilemiş. Türkiye’de popülerlikte WhatsApp ve Facebook’un ardından 4’ncü sırada.





ESKİSİNİ GETİREN FARK VERİP YENİSİNİ ALIYOR

ELİMİZDEN düşmeyen telefonlar bizler için de çok kıymetli. Akıllı telefonlara ilgi malum. Son dönemdeki fiyat artışları ise özellikle üst kategoride fiyatları 90 bin TL’ye kadar tırmanan telefonlara erişimi iyice güçleştirdi. Bu yüzden tüketicilerin takasa ve yenilenmiş telefonlara ilgisi de her geçen gün artıyor. Takas edilen veya yenilenen telefonların güvenirliği ise çok önemli. Bu yüzden profesyonel şirketlerin kampanyaları yoğun takip ediliyor. Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, artık 2 üst düzey akıllı telefondan 1’inin takasla satıldığını söyledi. Azdemir, yenilenmiş telefon pazarının da hızla büyüdüğüne şu sözlerle dikkat çekti:

Haberin Devamı

Müşterimiz aldığı telefonu bir yıl sonra değiştirerek bir üst modelini almak isterse, almış olduğu o telefon için küçük bir fark ödeyerek son model telefonu takas yoluyla alabiliyor. Bunu yaparken yeni telefon bedelinin yüzde 20-25’i kadar bir fark ödüyor. Yenilenmiş telefonlar da revaçta. Bu konuda uzmanlaşmış iş ortaklarımızla çalışıyoruz.

Murat Azdemir

PAZAR HENÜZ DOYUMA ULAŞMADI

TÜRKİYE’de yılda 10 milyon telefon satıldığına dikkat çeken Murat Azdemir, bu rakamın 85 milyon nüfusa sahip diğer ülkelerde 20 milyon adedin üzerine çıktığını belirtti. Pazarın henüz doyuma ulaşmadığını ise şöyle açıkladı:

Türkiye pazarının henüz bir doygunluğa ulaştığını söyleyemiyoruz. Türkiye’de akıllı telefon pazarı her yıl yüzde 5 büyüme ortalamasına sahip. Türkiye’de şu anda aktif kullanılan cep telefonu sayısı 75 milyon civarında. Avrupa’da ortalama 4 yılda bir telefon yenileniyor. Türkiye’de ise bu süre 6-7 yıl. Yani Türkiye’de daha gidecek çok yer var.

Haberin Devamı

SON GÖZDE KATLANIR TELEFONLAR

TÜRKİYE’de cep telefonu pazarının yüzde 45’ine ve tablet pazarının yüzde 40’ına sahip olan Samsung, büyüme alanı olarak katlanabilir telefonları hedefliyor. Azdemir, nedenlerini sıraladı:

3 yılda katlanabilir telefon satışımız her yıl 2 katına çıktı. Tüm dünyada ortalama 1.4 milyar akıllı telefon satılırken, geçtiğimiz sene bunun 25 milyon adedi katlanabilir telefondu. Samsung’un globalde katlanabilir telefonda pazar payı yüzde 75. Türkiye’de yüzde 95’lere çıkıyor. Telefonların ekranları 400 bin kez açılıp kapanabilir. Bu da 15 yıl dayanması anlamına geliyor.