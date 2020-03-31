Gıda üreticisi harıl harıl üretiyor

TÜRKİYE’nin büyük bölümünün evine kapandığı şu günlerde en büyük endişe ‘gıda ürünlerine ulaşım’dı.
Panikle koşulan marketlerde alışveriş sepetleri temel ihtiyaç maddeleri ile tıka basa dolduruldu. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet’te yayınladığımız İpsos araştırması gösterdi ki başta makarna, pirinç, un olmak üzere bazı ürünlerde talep normalin 5 katına ulaştı.
Dün Türkiye’nin dört bir tarafında üretim yapan gıda sanayicileri ile konuştuk. Gördük ki, üretimleri aynen devam ediyor. Tarlalarda çiftliklerden alınan ürünleri işleyip marketlerden evimize kadar ulaştıran tedarik zincirinin her bir halkası sorunsuz çalışıyor. Hijyen koşullarına daha da dikkat etmeye çalışan üreticiler özellikle işçi servislerinde ve çalışma alanlarında ekstra tedbirler aldıklarını söylüyor.
Özetle peynirden, yoğurda, salamdan sucuğa, balıktan yağa, makarnadan pirince gıda fabrikaları çalışmaya, Türk sanayicisi harıl harıl üretmeye devam ediyor.
Gıda üreticisi işinin başında Türkiye, hepimiz için...
Bu yüzden #senevdekal
UN-MAKARNA
Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, “Son iki haftayı çok yoğun geçirdik. Normal talebin 5 kat üzerinde bir taleple karşılaştık. Bu tüketicinin ciddi anlamda stok yaptığını gösteriyor. Şimdi normalleşti talepler. Bu baştaki paniğin azaldığını gösteriyor. Gaziantep ve Sakarya fabrikalarımız tam kapasite çalışıyor. Türkiye’nin yıllık makarna tüketimi 650 bin ton. Tek başımıza biz bile iç piyasadaki bu ihtiyacı karşılayabilecek durumdayız. 3 haftadır ihracatı durdurduk iç piyasaya yöneldik. Vatandaşın panik olmasını gerektiren bir durum yok. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) elinde yeterli miktarda un var. TMO bu işe çok erken uyandı ve gerekli hazırlığı yaptı. Talepteki bu kadar artışa rağmen sadece ekmeklik buğdayda bir yüzde 10’luk fiyat artışı yaşandı ama TMO burada fiyata gerekli müdahaleyi yapacak güce sahip. Türkiye’de ne makarnada ne de bine yakın üreticinin bulunduğu unda bir sıkıntı yaşanmaz. Vatandaşımız rahat olsun” dedi.
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
Şahin Sucukları ortaklarından İbrahim Şahin Fazlıoğlu, üretime ara vermeden devam ettiklerini açıkladı. Fazlıoğlu, “Şu anda ne üretimde ne de mal tedarikinde sıkıntı yaşanmıyor. İstikrarlı bir şekilde üretime devam ediyoruz. Et fiyatlarında bir miktar artış yaşansa da çok fazla bir sorun yaşandığını söyleyemeyiz. Şu anda ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Biz de bu zor dönemden çıkış için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Eğer yaşadığımız süreç devam ederse de üretim ve sevkiyat konusunda sorun yaşayacağımızı hiç düşünmüyorum. Biz işimizi yapmaya yani üretime devam edeceğiz. Müşterimizi memnun ettikçe ayakta kalabiliriz. Bir sorun yaşanması halinde zaten devletimiz hemen müdahele ederek sorunun çözümü için devreye giriyor” ifadelerini kullandı.
SÜT ÜRÜNLERİ
Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, tüm fabrikalarında üretimin sorunsuz devam ettiğini söyledi. Yılmaz, “Ev dışı tüketim restoranlar başta olmak üzere bazı satış noktalarımız kapalı olduğu için stoklanabilir ürünlerde kapasitemizi artırdık. Süt üreticisinde herhangi bir sorun yok. Biz de yem vererek üreticimize destek oluyoruz. Sütü sorunsuz alıp ürün haline getirip süt ürünlerimizi sorunsuz dağıtıyoruz. Tesislerimize giren çıkan araçlarla ilgili ekstra dezenfekte aşamaları uyguluyoruz. Üretim aşamalarımız zaten hijyenik olduğu için herhangi bir sorunumuz yok” diye konuştu.
Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık da üretimlerinin aynen devam ettiğini söyledi. Arınık, “Halkımızın endişe duyacağı, stok yapmasını gerektiren bir durum yok. Süt üreticisinden aynı şekilde hammadde teminini sürdürüyoruz. Sektörümüzde tesislerimiz zaten hijyenik olmak zorunda, ekstra önlemler de aldık. Dağıtımda da bir sorunumuz yok. Restoranlardaki tüketim evlere kaydı, satış noktalarımızdaki yoğunluk değişim gösterse de tüketiciye mal ulaştırmakta bir problem yaşamıyoruz” dedi.
BAKLİYAT
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak yeterli bakliyat ürününe sahip olduğnu söyledi. Mehmet Reis, “Panikle mal alındı. Raflar boş kalmasın panik artmasın diye yoğun çaba gösterdik. Görüldü ki herhangi bir sıkıntı yok. Hem mal üretimimiz hem de sevkiyatımız normal çalışır vaziyette. Ben bu işi yapan biri olarak halkımıza söylüyorum. Gereksiz bakliyat ürünü stoklamayın. Önümüz yaz. Bu ürünlerin böceklenme riski var. Elimizde yeteri kadar bakliyat var. Üstelik çiftçimiz bu bakliyatların hem ekimini hem hasatını sorunsuz sürdürüyor. Bu anlamda çiftiçiye destek verilmesinin daha fazla fidan, fide, tohum ekmesi için desteklenmesinin tam zamanı. Sadece bu yılı değil önümüzdeki yılları da düşünelim, ithalat bir tarafa ihracatçı ülke olalım. Bunun önemi sınırların kapandığı bu süreçte daha da iyi anlaşıldı” diye konuştu.
BALIK ÜRETİMİ
Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı Erbil Başruh balık çiftliklerinin tam kapasite ile çalışmayı sürdürdüğünü belirtti. Başruh, “Denizde üretimimiz devam ediyor. 3-5 Nisan’da Türkiye genelinde marketlerde bir kampanya bile planlıyoruz. Çalışanların balık çiftliklerine denizden sorunsuz ve sağlık açısından en güvenilir şekilde ulaşması için tedbirler alındı. Bir sıkıntımız yok” dedi.
Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, sezonluk ürünler ürettiklerine dikkat çekti ve, “Köylünün orman ya da göllerden topladığı ürünleri bize ulaştırmasında herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bir hafta sonra gümüş balığı sezonu başlıyor. Hazırlığımızı yaptık. Sezonda ürünleri almamız lazım ki işleyelim. Bu sistemin aksamaması lazım. Yoksa bir yılı pas geçmek zorunda kalırız. Üretim süreçlerimiz aynen devam ediyor. Servisleri iki katına çıkarıp sosyal mesafe kuralı ile üretimimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Gıda üreticisi harıl harıl üretiyor
TÜRKİYE’nin büyük bölümünün evine kapandığı şu günlerde en büyük endişe ‘gıda ürünlerine ulaşım’dı.
Panikle koşulan marketlerde alışveriş sepetleri temel ihtiyaç maddeleri ile tıka basa dolduruldu. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet’te yayınladığımız İpsos araştırması gösterdi ki başta makarna, pirinç, un olmak üzere bazı ürünlerde talep normalin 5 katına ulaştı.
Dün Türkiye’nin dört bir tarafında üretim yapan gıda sanayicileri ile konuştuk. Gördük ki, üretimleri aynen devam ediyor. Tarlalarda çiftliklerden alınan ürünleri işleyip marketlerden evimize kadar ulaştıran tedarik zincirinin her bir halkası sorunsuz çalışıyor. Hijyen koşullarına daha da dikkat etmeye çalışan üreticiler özellikle işçi servislerinde ve çalışma alanlarında ekstra tedbirler aldıklarını söylüyor.
Özetle peynirden, yoğurda, salamdan sucuğa, balıktan yağa, makarnadan pirince gıda fabrikaları çalışmaya, Türk sanayicisi harıl harıl üretmeye devam ediyor.
Gıda üreticisi işinin başında Türkiye, hepimiz için...
Bu yüzden #senevdekal
UN-MAKARNA
Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, “Son iki haftayı çok yoğun geçirdik. Normal talebin 5 kat üzerinde bir taleple karşılaştık. Bu tüketicinin ciddi anlamda stok yaptığını gösteriyor. Şimdi normalleşti talepler. Bu baştaki paniğin azaldığını gösteriyor. Gaziantep ve Sakarya fabrikalarımız tam kapasite çalışıyor. Türkiye’nin yıllık makarna tüketimi 650 bin ton. Tek başımıza biz bile iç piyasadaki bu ihtiyacı karşılayabilecek durumdayız. 3 haftadır ihracatı durdurduk iç piyasaya yöneldik. Vatandaşın panik olmasını gerektiren bir durum yok. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) elinde yeterli miktarda un var. TMO bu işe çok erken uyandı ve gerekli hazırlığı yaptı. Talepteki bu kadar artışa rağmen sadece ekmeklik buğdayda bir yüzde 10’luk fiyat artışı yaşandı ama TMO burada fiyata gerekli müdahaleyi yapacak güce sahip. Türkiye’de ne makarnada ne de bine yakın üreticinin bulunduğu unda bir sıkıntı yaşanmaz. Vatandaşımız rahat olsun” dedi.
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
Şahin Sucukları ortaklarından İbrahim Şahin Fazlıoğlu, üretime ara vermeden devam ettiklerini açıkladı. Fazlıoğlu, “Şu anda ne üretimde ne de mal tedarikinde sıkıntı yaşanmıyor. İstikrarlı bir şekilde üretime devam ediyoruz. Et fiyatlarında bir miktar artış yaşansa da çok fazla bir sorun yaşandığını söyleyemeyiz. Şu anda ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Biz de bu zor dönemden çıkış için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Eğer yaşadığımız süreç devam ederse de üretim ve sevkiyat konusunda sorun yaşayacağımızı hiç düşünmüyorum. Biz işimizi yapmaya yani üretime devam edeceğiz. Müşterimizi memnun ettikçe ayakta kalabiliriz. Bir sorun yaşanması halinde zaten devletimiz hemen müdahele ederek sorunun çözümü için devreye giriyor” ifadelerini kullandı.
SÜT ÜRÜNLERİ
Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, tüm fabrikalarında üretimin sorunsuz devam ettiğini söyledi. Yılmaz, “Ev dışı tüketim restoranlar başta olmak üzere bazı satış noktalarımız kapalı olduğu için stoklanabilir ürünlerde kapasitemizi artırdık. Süt üreticisinde herhangi bir sorun yok. Biz de yem vererek üreticimize destek oluyoruz. Sütü sorunsuz alıp ürün haline getirip süt ürünlerimizi sorunsuz dağıtıyoruz. Tesislerimize giren çıkan araçlarla ilgili ekstra dezenfekte aşamaları uyguluyoruz. Üretim aşamalarımız zaten hijyenik olduğu için herhangi bir sorunumuz yok” diye konuştu.
Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık da üretimlerinin aynen devam ettiğini söyledi. Arınık, “Halkımızın endişe duyacağı, stok yapmasını gerektiren bir durum yok. Süt üreticisinden aynı şekilde hammadde teminini sürdürüyoruz. Sektörümüzde tesislerimiz zaten hijyenik olmak zorunda, ekstra önlemler de aldık. Dağıtımda da bir sorunumuz yok. Restoranlardaki tüketim evlere kaydı, satış noktalarımızdaki yoğunluk değişim gösterse de tüketiciye mal ulaştırmakta bir problem yaşamıyoruz” dedi.
BAKLİYAT
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak yeterli bakliyat ürününe sahip olduğnu söyledi. Mehmet Reis, “Panikle mal alındı. Raflar boş kalmasın panik artmasın diye yoğun çaba gösterdik. Görüldü ki herhangi bir sıkıntı yok. Hem mal üretimimiz hem de sevkiyatımız normal çalışır vaziyette. Ben bu işi yapan biri olarak halkımıza söylüyorum. Gereksiz bakliyat ürünü stoklamayın. Önümüz yaz. Bu ürünlerin böceklenme riski var. Elimizde yeteri kadar bakliyat var. Üstelik çiftçimiz bu bakliyatların hem ekimini hem hasatını sorunsuz sürdürüyor. Bu anlamda çiftiçiye destek verilmesinin daha fazla fidan, fide, tohum ekmesi için desteklenmesinin tam zamanı. Sadece bu yılı değil önümüzdeki yılları da düşünelim, ithalat bir tarafa ihracatçı ülke olalım. Bunun önemi sınırların kapandığı bu süreçte daha da iyi anlaşıldı” diye konuştu.
BALIK ÜRETİMİ
Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı Erbil Başruh balık çiftliklerinin tam kapasite ile çalışmayı sürdürdüğünü belirtti. Başruh, “Denizde üretimimiz devam ediyor. 3-5 Nisan’da Türkiye genelinde marketlerde bir kampanya bile planlıyoruz. Çalışanların balık çiftliklerine denizden sorunsuz ve sağlık açısından en güvenilir şekilde ulaşması için tedbirler alındı. Bir sıkıntımız yok” dedi.
Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, sezonluk ürünler ürettiklerine dikkat çekti ve, “Köylünün orman ya da göllerden topladığı ürünleri bize ulaştırmasında herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bir hafta sonra gümüş balığı sezonu başlıyor. Hazırlığımızı yaptık. Sezonda ürünleri almamız lazım ki işleyelim. Bu sistemin aksamaması lazım. Yoksa bir yılı pas geçmek zorunda kalırız. Üretim süreçlerimiz aynen devam ediyor. Servisleri iki katına çıkarıp sosyal mesafe kuralı ile üretimimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.