Gıda devleri tam kapasite çalışıyor

KORANAVİRÜS nedeniyle toplumun büyük bölümü evine kapandı.
İşini evden takip edebilen, eğitimini uzaktan alabilen kesim evinde. Ancak evde olanlar dışında üretmek zorunda olan önemli bir kesim hala iş başında. Son 3 gündür Türkiye’nin dört bir tarafında üretmeye devam eden kesimlerle görüşmeye, bunu Hürriyet okurlarına aktarmaya çalışıyorum. Çiftçi toprağını ekiyor, ürününe gübresini suyunu veriyor, tavukçu, besici hayvanlarını yetiştirmeyi sürdürüyor. Gıda ile uğraşan sanayiciler işinin başında. Hiç sorun yaşamadan üretmeye devam ettiklerini, mallarını tüketiciye ulaştırmaya devam etiklerini söylüyor.
ÜRETMEK ZORUNDAYIZ
Önceki akşam Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Türkiye’nin her şart altında üretime devam etmesi gerektiğine, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olduğuna dikkat çekti. Ne kadar süreyle evlerde kalmak zorunda olduğumuz belli değil. Ama bazı şeyleri ıskalama şansımız yok. Mevsiminde pancarı ekmeli, domates fidesini dikmeliyiz ki temmuz ağustos ayında hasat edebilelim. Çeltik yerlerini şimdi hazırlamak zorundayız ki eylül ayında pirincimize kavuşabilelim. Gıda sanayicisi üretimi sürdürmeli ki Avrupa’daki ABD’dekine benzer şekilde market raflarının boş olduğu, halkın ‘aç kalırım’ korkusuyla hareket ettiği günleri görmeyelim. Özetle üretimi sürdürmek zorundayız.
ÇALIŞANLARI UNUTMADAN
Ama çalışanları ihmal etmeden. Açıklanan tüm sağlık kurallarına uyarak, onların ve ailelerinin sağlığını tehlikeye atmadan çarkları döndürmek zorundayız. Son üç gündür Hürriyet’te özellikle gıda için üretim yapanların işine gücüne devam ettiğini gündeme getirdik. Dün de kendi alanlarında Türkiye’nin en büyüklerinden iki önemli grubun açıklaması oldu. Yıldız Holding ve Tiryaki Agro da üretimlerinin sorunsuz devam ettiğini belirtti.
YILDIZ’DA ÇARKLAR DÖNÜYOR
ŞOK 5 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK
YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker de bir açıklama yaparak güvenilir gıdaya ulaşmanın böylesine olağanüstü dönemlerde daha da kritik hale geldiğini hatırlattı ve “Bizler, böyle bir ortamda işimizin başında olmayı, sorumlu ve bilinçli bir grup olarak üretmeyi, ürettiklerimizi dağıtmayı ve toplumumuza hizmet etmeyi sürdürüyoruz” dedi. Tüm gıda ve perakende sektörünün, insanların ihtiyaçlarını giderdikleri marketleri açık tutmak, ürünleri her sabah raflara ulaştırmak ve bu zor günlerde toplumun yanında olmak için özveri ve kararlılıkla çalıştığına vurgu yapan Ülker şunları söyledi.
“Bu süreçte çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlem ve tedbirleri aldığımızı da önemle vurgulamak isterim. Tüm grup şirketlerimizde, Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün yönlendirmelerini harfiyen uyguluyoruz. Şok Marketler, bu dönemde hem adrese teslimat uygulamasıyla hem de açmayı planladığı yeni mağazalarla birlikte 5 bin kişiyi istihdam etmeyi de hedefliyoruz.”
20 FABRİKADA ÜRETİP TÜRKİYE’YE DAĞITIYOR
TÜRKİYE’nin en büyük gıda ve tarım şirketi Tiryaki Agro Gıda CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgınından dolayı ‘gıda krizi yaşanır mı’ iddialarına karşılık şunları söyledi:
“Herhangi bir gıda krizi ile asla karşılaşmayacağız. Kendimize yetebileceğimiz, buna imkan sağlayan çok bereketli topraklarımız, olağanüstü gayret gösteren çiftçilerimiz ve bunu işleyip sofralara taşıyan dünya çapında tesislere sahibiz. 20 fabrikamız, 1500 çalışanımız ve anlaşmalı çiftçilerimizle hiçbir aksama olmaması adına ekstra önlemler aldık. Türkiye’nin dört bir yanında yer alan fabrikalarında üretime devam ederken, tedarik zincirinin de aynı şekilde işlemesi için de ekstra önlemler alıyoruz. İşbirliği yaptığımız, tedarik zincirimizin tüm unsurları ile koordineli bir çalışma ile vatandaşlarımıza en doğal ve en uygun gıdayı götürmeye devam edeceğiz.”
Gıda devleri tam kapasite çalışıyor
KORANAVİRÜS nedeniyle toplumun büyük bölümü evine kapandı.
İşini evden takip edebilen, eğitimini uzaktan alabilen kesim evinde. Ancak evde olanlar dışında üretmek zorunda olan önemli bir kesim hala iş başında. Son 3 gündür Türkiye’nin dört bir tarafında üretmeye devam eden kesimlerle görüşmeye, bunu Hürriyet okurlarına aktarmaya çalışıyorum. Çiftçi toprağını ekiyor, ürününe gübresini suyunu veriyor, tavukçu, besici hayvanlarını yetiştirmeyi sürdürüyor. Gıda ile uğraşan sanayiciler işinin başında. Hiç sorun yaşamadan üretmeye devam ettiklerini, mallarını tüketiciye ulaştırmaya devam etiklerini söylüyor.
ÜRETMEK ZORUNDAYIZ
Önceki akşam Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Türkiye’nin her şart altında üretime devam etmesi gerektiğine, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olduğuna dikkat çekti. Ne kadar süreyle evlerde kalmak zorunda olduğumuz belli değil. Ama bazı şeyleri ıskalama şansımız yok. Mevsiminde pancarı ekmeli, domates fidesini dikmeliyiz ki temmuz ağustos ayında hasat edebilelim. Çeltik yerlerini şimdi hazırlamak zorundayız ki eylül ayında pirincimize kavuşabilelim. Gıda sanayicisi üretimi sürdürmeli ki Avrupa’daki ABD’dekine benzer şekilde market raflarının boş olduğu, halkın ‘aç kalırım’ korkusuyla hareket ettiği günleri görmeyelim. Özetle üretimi sürdürmek zorundayız.
ÇALIŞANLARI UNUTMADAN
Ama çalışanları ihmal etmeden. Açıklanan tüm sağlık kurallarına uyarak, onların ve ailelerinin sağlığını tehlikeye atmadan çarkları döndürmek zorundayız. Son üç gündür Hürriyet’te özellikle gıda için üretim yapanların işine gücüne devam ettiğini gündeme getirdik. Dün de kendi alanlarında Türkiye’nin en büyüklerinden iki önemli grubun açıklaması oldu. Yıldız Holding ve Tiryaki Agro da üretimlerinin sorunsuz devam ettiğini belirtti.
YILDIZ’DA ÇARKLAR DÖNÜYOR
ŞOK 5 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK
YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker de bir açıklama yaparak güvenilir gıdaya ulaşmanın böylesine olağanüstü dönemlerde daha da kritik hale geldiğini hatırlattı ve “Bizler, böyle bir ortamda işimizin başında olmayı, sorumlu ve bilinçli bir grup olarak üretmeyi, ürettiklerimizi dağıtmayı ve toplumumuza hizmet etmeyi sürdürüyoruz” dedi. Tüm gıda ve perakende sektörünün, insanların ihtiyaçlarını giderdikleri marketleri açık tutmak, ürünleri her sabah raflara ulaştırmak ve bu zor günlerde toplumun yanında olmak için özveri ve kararlılıkla çalıştığına vurgu yapan Ülker şunları söyledi.
“Bu süreçte çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlem ve tedbirleri aldığımızı da önemle vurgulamak isterim. Tüm grup şirketlerimizde, Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün yönlendirmelerini harfiyen uyguluyoruz. Şok Marketler, bu dönemde hem adrese teslimat uygulamasıyla hem de açmayı planladığı yeni mağazalarla birlikte 5 bin kişiyi istihdam etmeyi de hedefliyoruz.”
20 FABRİKADA ÜRETİP TÜRKİYE’YE DAĞITIYOR
TÜRKİYE’nin en büyük gıda ve tarım şirketi Tiryaki Agro Gıda CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgınından dolayı ‘gıda krizi yaşanır mı’ iddialarına karşılık şunları söyledi:
“Herhangi bir gıda krizi ile asla karşılaşmayacağız. Kendimize yetebileceğimiz, buna imkan sağlayan çok bereketli topraklarımız, olağanüstü gayret gösteren çiftçilerimiz ve bunu işleyip sofralara taşıyan dünya çapında tesislere sahibiz. 20 fabrikamız, 1500 çalışanımız ve anlaşmalı çiftçilerimizle hiçbir aksama olmaması adına ekstra önlemler aldık. Türkiye’nin dört bir yanında yer alan fabrikalarında üretime devam ederken, tedarik zincirinin de aynı şekilde işlemesi için de ekstra önlemler alıyoruz. İşbirliği yaptığımız, tedarik zincirimizin tüm unsurları ile koordineli bir çalışma ile vatandaşlarımıza en doğal ve en uygun gıdayı götürmeye devam edeceğiz.”