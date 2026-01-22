Geçmiş Davoslar ne kadar etkili oldu

Haberin Devamı

* Elitler için “ortak anlatı üreten” yer.”

* Medya, yatırımcı ve hükümet ajandalarını aynı hizaya sokan platform.”

Bu yıl daha sahneye çıkmadan Davos’ta bir Trump rüzgârı esti. Hatta Trump’ın söyleyecekleri, Davos’ta konuşulacakları şimdiden gölgeledi. Herkes Davos’un bugününü konuşuyorken, ben eksik olmasın yapay zekânın da yardımıyla geçmiş Davos’ların etkilerini bir araştırdım. Davos gündemi gerçekleri yakalayabilmiş mi ya da Davos’ta geleceğe dair yapılan konuşmalar ile gerçekleşmeler birbiriyle örtüş mü?

Geçmiş tarandığında özetle şunu söyleyebilirim.

Davos’ta konuşulan başlıkların bir bölümü küresel gündemi gerçekten şekillendirmiş. Ancak ekonomide dünyanın yaşadıklarının bir bölümünü Davos’takiler bile hayal edememiş. Şimdi gelin yakın tarihin Davos kronolojisini bir hatırlayalım.

Haberin Devamı

1. 2008–2009 | Küresel Finans Krizi

Konu: Finansal sistemin çöküşü, bankaların regülasyonu

Sonuç: YÜKSEK ETKİ

Davos’ta “kontrolsüz finansal kaldıraç” eleştirileri dile getirilmiş. Hatırlarsanız o dönemde devreye Basel III, banka sermaye yeterlilik kuralları ve stres testleri girmişti. Davos’un burada bir “erken uyarı + ortak akıl” platformu gibi çalıştığını söyleyebiliriz.

2. 2014–2016 | Popülizm, Eşitsizlik ve Küreselleşme Krizi

Konu: Gelir dağılımı, orta sınıfın erimesi

Sonuç: ORTA ETKİ

Bu süreçte sorun doğru teşhis edilmişti, gündem yaratmıştı ancak politika üretimine dönüşemediği için problem devam etti. Bu dönemde yaşanan Brexit, ilk Trump dönemi ve koruyucu ticaret politikaları küreselleşme krizine dönüştü.

3. 2018–2020 İklim Krizi

Konu: Karbon salımı, yeşil dönüşüm

Sonuç: GÖRÜNÜRLÜK YÜKSEK – UYGULAMA SINIRLI

“Bir yıl önce Davos’a gelip size evimizin yandığını söylemiştim. Panik yapmanızı istemiştim. Evimiz hâlâ yanıyor ve siz alevleri körüklüyorsunuz. Size, hile yapın ve sayılarla oynayarak “net sıfır emisyon” veya “karbon nötrlüğü”ne ulaşmaktan bahsedin demiyoruz. Çocuklarınızı her şeyden çok seviyormuş gibi davranmanızı istiyoruz.”

16 yaşındaki Greta Thunberg’in Davos’taki bu sert çıkışları dünya medyasını kilitlemişti.

Haberin Devamı

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) kavramı finans dünyasına girdi ama küresel emisyonlar düşmedi, enerji krizleriyle geri adımlar geldi. Özellikle ABD’nin gönülsüzlüğü iklim krizinin önemini gündemden düşürdü.

4. 2020 | Pandemi Öncesi “Küresel Riskler”

Konu: Salgınlar, tedarik zinciri kırılganlığı

Sonuç: DOĞRU AMA GEÇ GÜNDEM

Davos raporları, pandemiyi teorik risk olarak işledi. COVID sonrası tedarik zinciri çeşitlendirme “Near-shoring / friend-shoring” (yakın pazarlar) kavramları ortaya çıktı. Davos özellikle tedarik krizinde haklı çıktı ancak önlemler için geç kalınmıştı.

5. 2022 | Ukrayna Savaşı

Konu: Jeopolitik kırılma, enerji güvenliği

Sonuç: YÜKSEK SİYASİ GÜNDEM

Haberin Devamı

Avrupa enerji politikası tamamen değişti. LNG, savunma harcamaları, stratejik özerklik başlıca işlenen konulardı. Davos, savaşın ekonomik sonuçlarını çerçeveleyen ana platform oldu. Etkisi yeni uluslararası anlaşmalara yansıdı.

6. 2023–2025 Yapay Zekâ

Konu: AI, işgücü, etik, regülasyon

Sonuç: ÇOK YÜKSEK ETKİ

OpenAI, Big Tech CEO’ları ve regülatörler Davos gündemine damga vurdu. İlk yapay zekâ regülasyon taslakları konuşulmaya başlandı. Davos sonrası şirketlerde yaşanan yapay zekâ dönüşüm dalgası, Davos’un son 10 yıldaki en etkili gündemlerinden biri olarak anılıyor.

Bu yıl Davos gündemine damgasını Trump vurmuş gibi görünüyor. Davos ‘Diyaloğun Ruhu’ temasıyla toplandı. Trump’ın duruşu ile bu başlık çelişiyor gibi görülüyor ama bakalım dünya, gelecekte nasıl evrilecek.