Gaziantepspor’a PROFESYONEL başkan aranıyor

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Bunu laf olsun diye söylemiyorum, istatistikler de aynı fikirde. İngiltere merkezli spor araştırmaları şirketi Nielsen Sports’un araştırmasına göre nüfusa oranla futbola en fazla ilginin gösterildiği ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkede futbola ilgi duyduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 80. 5 yıl önce yapılan araştırmaya göre 30 ülkeyi kapsayan listede, Tayland yüzde 78’le ikinci. Türkiye’yle birlikte Şili ve Portekiz yüzde 75’le üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye futbolla çok ilgili ama bunu ne kadar profesyonelce yapıyoruz işte orası biraz tartışmalı. Süper Lig yıllardır ‘büyük’ olarak adlandırılan takımların hegemonyası altında. Büyük şirketlerin desteğini almayı başaran bazı takımlar zaman zaman üst sıralara tırmansa da destek çekildiği anda dibi boyluyor hatta alt liglere düşüyor. Şehir takımları da maalesef çoğunlukla aynı kaderi paylaşıyor. Kulüplere mali destek imkanı sağlayabilecek ilgili bir başkan ve yönetim geldiğinde başarı nasıl artıyorsa işler tersine dönüp derme çatma yönetimler işbaşı yaptığında çöküşler de yaşanıyor. Bakın bir dönem Süper Lig’de fırtınalar estiren Kocaelispor ve Bursaspor bugün 2’nci Lig’de mücadele ediyor. Sportif başarısızlığın temelinde yatan en büyük olgu ise şehir kulüplerinin işin ekonomi tarafını yönetmedeki zorlukları.

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ŞAHİN’DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Tüm bunları neden hatırlatma ihtiyacı duydum? Çünkü biraz sonra önemli bir ismin bu gidişata dur demek amacıyla bambaşka bir kulüp yönetme fikrini tartışmaya açmasına değineceğim.

İki gündür Hürriyet’ten çalışma arkadaşlarımla Gaziantep’teyim. Bu güzel şehir ile ilgili gözlemlerimi daha sonra ayrıntılı olarak paylaşacağım. Ancak önceki gün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldiğimizde gündeme getirdiği konuyu hemen kaleme alma ihtiyacı duydum.

Fatma Şahin

Malum Gaziantepspor Süper Lig’in önemli takımlarından. Şu anda orta sıralarda mücadele veriyor. Yıllık geliri 200 milyon TL’yi aşıyor. Ortalama seyircisi 5 bin, takım değeri ise 27 milyon Euro düzeyinde. Önceki başkan Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Ondan görevi devralan Cevdet Akınal ise hafta başında istifa etti. Akınal istifa açıklamasında özetle şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik. Beklentileri karşılamak, Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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BELEDİYE DESTEK OLUYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantepspor’un en önemli destekçilerinden biri. Bu yüzden Başkan Fatma Şahin kulüple hayli ilgili. Gaziantepspor bu hafta şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fatma Şahin başkansızlığın dezavantaj olmaması için de gördüğüm kadarıyla kulüpteki gelişmeleri bizzat takip etmeye çalışıyor.

Bu aşamada Fatma Şahin’in futbol ve kulüple ilgili söylediklerini aynen paylaşmamda fayda var:

- “Gaziantepspor’a başkan arıyoruz. Spor özellikle de futbol şehrimiz için çok önemli. Ancak Gaziantepspor’u yönetecek birini bulmakta çok zorlanıyoruz. Bugüne kadar çoğunlukla işinsanları bu sorumluluğu üstlendi. Ancak onların kendi işleri de var. Aklı fabrikasında, işinde gücünde olan bir insan aynı zamanda böyle önemli bir görevi nasıl sürdürür, ne kadar sürdürür? Türkiye’de profesyonel kulüp başkanlığını tartışmamız gerekiyor. Biz profesyonel kulüp başkanı arıyoruz. Önerilere açığız.”

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BAŞKANDA ARANAN ÖZELLİKLER

FATMA Şahin nasıl bir başkan aradıklarını da açıkladı. Buna göre Gaziantepspor’u yönetecek başkanda aranan özellikler özetle şöyle:

- Transfer piyasasına hâkim

- Finans piyasalarını bilen

- Finansal fair play ve diğer mevzuatları uygulayabilecek

- Futbol konusunda ilgili ve bilgili

Bakalım Gaziantepspor’u profesyonel olarak yönetecek bir başkan adayı çıkacak mı? Kim bilir belki de ilk kez denenecek bu yöntem başarılı olur, Türk futbolunda yepyeni bir dönem başlar. İş dünyası kulüp yönetme işinden elini çekerse belki de hesap verme ve hesap sorma da kolaylaşır. Kulübüne destek olmak isteyen işinsanlarının bunu maddi manevi yapabileceği sürüyle yöntem var. Haydi hayırlısı...