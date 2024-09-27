Gaziantep çıtayı yükseltiyor

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Hemen girişte, duvarda yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in sözü daha önce dikkatimi çekmemişti: “Engelli kardeşlerimden çok şey öğrendim. Siz öğretmen oldunuz ben ise öğrenci. Siz benim yaşama bakışımı, çocuklarımdan beklentimi değiştirdiniz.” Fatma Şahin’in davetleri ile birlikte her yıl Gaziantep’teki değişime bizzat şahitlik ediyoruz. Bu değişiklikler içinde beni en çok sevindiren Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki kardeşlerimizin her yıl bir yenilikle karşımıza çıkması, hayata bağlılığı ve gerçekten günlük yaşama katılma arzuları. Antep’teki merkez bugüne kadar gördüklerim içinde en kapsamlısı, en iddialısı. Katılımcı kardeşlerimiz, merkez yetkilileri ve aileler bir bütün olmuş o merkezde onlarca yeni mucizeye imza atıyorlar.

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HAYDİ TARLADAN SOFRAYA

Gaziantep’in heyecanı Engelsiz Yaşam Merkezi ile sınırlı değil. Şehirde halka değen birçok proje var. Bunlardan biri de Haydi Tarladan Sofraya Projesi.

Üretici ile tüketiciler arasında doğrudan bir bağ kurularak, hem çiftçiye hak ettiği kazancı sağlamak hem de tüketiciye daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Haydi Tarladan Sofraya Projesi büyük ilgi görüyor. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin emeklerini doğrudan tüketiciye ulaştıran çalışmada, Kuzeyşehir’de kurulan pazar yerini bizzat ziyaret etme fırsatı bulduk. Üreticinin doğrudan pazarda tüketici ile buluşması ve ortadan aracıların kalkması fiyatları neredeyse 3’te 1 oranında aşağıya çekmiş. Üstelik tarladan toplanan ve hiç beklemeden tüketiciye sunulan ürünlerin tazeliğini sanırım tartışmaya bile gerek yok. Salçası, turşusu, bulguru, tarhanası derken Antepli kadınların eliyle lezzetlenen pek çok ürünü pazaryerlerinde uygun fiyatla bulmak mümkün.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan pazarlarda ayrıca, zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri sürekli denetimlerle herhangi bir olumsuzluğun önüne geçiyor. Haydi Tarladan Sofraya Projesi, her hafta pazartesi günleri Alaaddin Yavaşça Eğitim Merkezi, salı günleri Derekenarı Tur Otobüsleri Park Alanı (Kalealtı), çarşamba günleri Mehmet Akif Ersoy Pazar Yeri (Karataş), perşembe günleri Kırsal Terminal İçi ve cuma günleri ise Kuzeyşehir 1. Etap’ta kuruluyor.

DÜNYAYA TANITIM ZAMANI

Hani şu tarlada başka pazarda başka diye fiyatları sürekli tartışıp duruyoruz, ortadan aracılar kalkarsa ne olur deyip duruyoruz ya, Gaziantep’teki projeyi incelemekte bunun ülke geneline yayılması için çalışmakta fayda var. Hem enflasyonla mücadele, hem tüketicinin uygun fiyata alışveriş yapması hem de üreticinin hak ettiği kazancı sağlaması açısından çok önemli bir adım atılmış olur.

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Son yıllarda birçok şehir gastronomisi ile ön plana çıkmak için projeler, festivaller gerçekleştiriyor. Gaziantep mutfağının benzersizliğini, büyüklüğünü tartışmaz elbette çok yersiz olur. Ancak bu tür projelerin şehre, esnafa, nasıl yansıdığını incelemekte yerinde olur. Gaziantep’te hem bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e hem de esnafa GastroAntep’in hayata yansımasını sorduk. Sevindirici yanı projenin esnafın bilinçlenmesi yaptığı katkı. Dünyada yeme içme sektörü artık en tabi harikalar kadar ilgi çekiyor ve bir şehrin kaderini değiştirebiliyor. Gaziantep bu konuda çok şanslı çünkü lezzet yönünden altyapısı çok sağlam. Şimdi iş bunu markalaştırıp Türkiye sınırlarının ötesine taşımakta. Bu konuda atılan adımları görmek sevindirici. Gaziantep’in yıl yıl üzerine koyup başarıya ulaşacağına kuşkum yok.