Gayrimenkulde alım fırsatı mı değil mi

Ortalama bileşik TL mevduat faizi dört ay sonra yeniden yüzde 60’a yaklaştı. Buna göre, 1-3 aylık ortalama bileşik TL mevduat faizi, 2 Mayıs haftası itibarıyla yüzde 57.90’a yükselerek son 4 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz artışında içeride ve dışarıda yaşanan siyasi ekonomik gelişmeler etkili oldu. Yeniden düşüş trendi başlar mı? Elbette... Siyasi ve ekonomik tansiyon normalleştikçe Merkez Bankası’nın olası faiz indirimleriyle birlikte mevduat faizleri de tekrar aşağıya inebilir. Ama bu düşüşün çok keskin ve hızlı olmayacağını tahmin etmek güç değil.

Şimdi başlıktaki soruya dönersek... Malum gayrimenkul piyasasında gözle görülür bir yavaşlama var. Satışlar azaldı, fiyatlar düşmese de belirgin bir şekilde yerinde saydı. İkinci elde yükseliş beklentileri bir miktar kırıldı. Piyasa tabiriyle, artık cebinde parası olanın alabileceği daha çok gayrimenkul var. O zaman şimdi gayrimenkulde alım fırsatı mı?

Bu soruyu geçtiğimiz günlerde bir grup gazeteci arkadaşım ile birlikte bir araya geldiğimiz gayrimenkul girişimcisi ve Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak’a sorduk.

FAİZ DÜŞER, FİYATLAR ARTAR

Sektörde yüksek faizlerden kaynaklı bir durgunluk olduğunu söyleyen Bucak, sahada alıcıların olduğunu da belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bana göre gayrimenkul şu anda alınır. Çünkü faizlerin düştüğü dönemde fiyatlar adım adım artmaya başlar. Daha önce gördük, faizler düşmeye başlayınca artan fiyatlar karşımıza çıktı. Bugün alıcı sayısının, görece düşük olduğu bir pazar var.”

Konut alımında bir erteleme var olduğuna ve bu ertelemenin getirdiği strese vurgu yaparak sözlerini sürdürdü:

“Çocuğunuzu evlendiriyorsunuz, deprem nedeniyle yeni konuta geçmeye çalışıyorsunuz ama fiyatların düşmediğini görüyorsunuz. Dolar bazlı ülke genelinde düşüş olabilir ama fiyatlarda büyük bir gerileme olacağını sanmıyoruz. Hatta faiz oranları dengelendiğinde, bugünkü fiyatları arıyor olacağız. 2026’ya kadar alıcının konut piyasasında güçlü olacağını düşünüyorum, 2026’da ise satıcı güçlü duruma geçer.”

MEVDUATA MI YATIRSAK, HEMEN Mİ ALSAK

PİYASADAKİ nabzı tutan isimlerden Hakan Bucak’ın görüşleri böyle... Kiracı olan ve ev alma imkânı olanlar elbette bu dönemi değerlendirmeli. Gelin biz yatırım amaçlı alım yapacaklar için olaya bir de basit bir hesapla bakalım. 100 liranız var, alacağınız konut da 100 TL. Bugünkü faizlerle bankaya yatırdınız kabaca elinize bir yılın sonunda 55 TL daha geçti paranız oldu 155 TL. Karar vermeniz gereken şu. Alacağınız evi veya benzerini bir yıl sonra 155 TL’den daha ucuza mı alırsınız, pahalıya mı? Bir yılı mevduatta geçirirseniz, kâr mı edersiniz zarar mı? Hesap basit ama karar vermesi güç değil mi?

‘LÜKS KONUT PAZARINDA SATIŞ STRESİ YOK’

ULTRA lüks projelerde satış probleminin olmadığını dile getiren Bucak, “Lüks ve ultra lüks segmentinde satış stresi yok. Metrekaresi 15 bin Euro’dan fiyatlarla satılıyor. Peşin fiyatına hem de gidiyor. Dünyada da bu trend devam ediyor. Sosyal konut ve erişilebilir konut ihtiyacı önemli bir gerçek ve kamu politikaları bu ihtiyaca göre şekillenmelidir. Ancak lüks konut konusunda yeterli stoğun olduğunu düşünüyorum. Lüks gayrimenkul tarafında, doğru tasarımla proje üreten geliştiricilerin satış stresi yaşamadığını gözlemliyoruz. Sadece İstanbul’da 500’ün üzerinde proje var” diye konuştu.

ZARA’NIN RUSYA UYANIKLIĞI

Ukrayna ile savaş öncesinde Rusya adeta batılı markaların istilasına uğramıştı. Başkent Moskova’nın caddelerinde lüks markalar bir bir boy gösteriyordu. 2022 yılında işler değişti. Putin’in Ukrayna’ya tam kapsamlı işgal planından sonra markalar arka arkaya Rusya’ya veda etti. Bunlardan biri de Zara’ydı. Zara’nın sahibi Inditex, işgal planından birkaç gün sonra İspanya dışındaki en büyük pazarı olan Rusya operasyonlarının “sonlandırıldığını” duyurdu. Financial Times’ta yer alan bir haber barışın gerçekleşmesi sonrasında Zara’nın çok rahat Rusya’ya dönebileceğini ortaya çıkardı. Buna göre Inditex 2023’ün başlarında, İspanyol grubun Ortadoğu’daki franchise’ını işleten Lübnanlı bir ailenin üyelerine “önemli olmayan” bir meblağ karşılığında sattı. Aynı zamanda artık New Fashion adını taşıyan Rusya işletmesine de nakit enjekte etti. Yedek markalarla eski personel de istihdam edildi. Bugün New Fashion Inditex’le neredeyse aynı ürünleri satıyor. Gazetenin ortaya çıkardığı anlaşmaya göre Zara’nın sahibi Inditex ne zaman isterse, hemen ve bedelsiz olarak kendi markalarıyla kendi mağazalarına dönme hakkına da sahip. Zara Rusya’ya bir gün geri dönmeyi ta 2022’de, ince bir planla nasıl kafasına koymuş değil mi?