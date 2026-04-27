‘Formula 1 en zor müzakeremdi’

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca takvime dahil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki törenle ilan edilen İstanbul pistinin F1’e geri dönüşü, sadece Türkiye’de değil dünya medyasında da yankı uyandırdı. Peki, Formula 1 İstanbul’a nasıl geri döndü?

Süreci uzun zamandır takip eden bir gazeteci olarak belirtmeliyim ki, hiç de kolay olmadı... İşte, yaşananlar:

Aslında her şey 2023 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) İstanbul Park’a talip olmasıyla başladı. İstanbul Park pandemide düzenlenen 2 yarış haricinde 2011’den sonra atıl durumda kalmış, mevcut işletmeci Temmuz 2023’te süresi dolmasına rağmen pisti teslim etmemişti. İşletmeci pisti ancak Mayıs 2024’te boşalttı. Yeni ihaleyi kazanan firma yükümlülüklerini yerine getirmeyince İstanbul Park’ın kullanım hakkı 16 Haziran 2025’te TOSFED’e geçti. Böylece İstanbul Park’ın tekrar yarış takvimine girmesi için en kritik viraj dönülmüş oldu.

UZMANLIK ALANI SÖZLEŞMELER

TOSFED’in başında Eren Üçlertoprağı var. Kendisi başarılı bir avukat. Şirketlerin imzaladığı uluslararası sözleşmeler uzmanlık alanı. Yani sıkı bir müzakereci. Ülkelerin hatta pistlerin yarıştığı Formula 1’de takvime girmek hiç de kolay değil. Formula 1’in, sportif kuralları ve denetimi FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) tarafından düzenleniyor. Ticari hakları ve organizasyonun yönetimi ise Libertiy Media (Formula One Group) bünyesinde bulunan, Stefano Domenicali liderliğindeki yapı tarafından yürütülüyor. Taraf çok... Yıllık ödeyeceğiniz paranın yanında organizasyonu düzenleyen tüm taraflara yarışın düzenleneceği ülkede, şehirde ve pistte hiçbir aksaklığın olmayacağına dair tüm taahhütleri vermeniz, ikna etmeniz gerekiyor. Alıcısınız, ısrarlı gözükseniz karşı taraf el yükseltir; nazlansanız takvime girmeye çalışan rakipler var...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle İstanbul Park’ın tekrar yarış takvimine alınması için, Türkiye adına müzakereleri TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı yürüttü.

Müzakereler yaklaşık 15 ay sürdü. Bu süreçte zaman zaman Eren Üçlertoprağı ile konuşma fırsatı buldum. Gizlilik prensibiyle yürütülen görüşmelerin içeriğini hiçbir zaman açıklamadı. Ama bazı noktalarda güçlük yaşadıklarını da gizlemedi. Bir keresinde avukatlığına vurgu yaparak, “Formula 1 tarafı bu pazarlıklara alışkın. Benim ilk tecrübem ama avukat olmam ve uluslararası şirket sözleşmelerinde uzman olmamım çok faydasını gördüm. Yine de bu benim en zor müzakerem oldu” demişti.

Peki, neydi o zorluklar? Pandemi sırasında 2020 ve 2021’de düzenlenen yarışlarda seyirciler saatlerce kuyruklarda beklemiş, sportif süreç dışında organizasyonda yaşanan aksaklıklar pistin notunu düşürmüştü. Bu tür aksaklıkların Formula 1’in marka değerine zarar verdiğine inanan organizatörler pazarlık sürecine çok isteksiz başlamıştı.

PARADA SIKI PAZARLIK OLDU

Ayrıca pistin hukuki durumuna ilişkin bazı olumsuz haberler de karşı tarafta soru işaretleri yaratmıştı. En büyük anlaşmazlık konusu ise şüphesiz istenen paraydı. Zaman zaman masanın bile terk edildiği çok sıkı bir pazarlık süreci yaşandı. Yıllık anlaşma tutarı açıklanmadı ancak Türkiye’nin istediği seviyelere yakın sonuçlandığını tahmin ediyorum. Aksi olsa emin olun bu pazarlık 15 ay sürmezdi!

Eren Üçlertoprağı; yan haklar, güvenlik, seyirci vs diğer tüm konularda da Formula 1 tarafını ikna etmeyi başardı. Bunda devletin desteğini arkasına almasının çok büyük etkisi olduğunu belirtmem gerekir.

Sadece benim gibi Formula 1 tutkunları için değil, yarışların geri dönmesi aynı zamanda Türkiye ve İstanbul için çok iyi bir kazanım oldu. Yarışa gelecek yabancıları geçtim, televizyonlarda milyonlarca izleyici sadece Formula 1’i izlemekle kalmayacak aynı zamanda İstanbul’un ve Türkiye’nin de tanıtımını izleyecek. Eğer bu organizasyonu iyi bir karnavala çevirebilirsek ülkemize nitelikli turist kazandırma konusunda çok önemli bir adım atmış olacağız. Yani yarışı iyi bir turizm gelirine çevirmek elimizde. Yeter ki, iyi hazırlanalım.

EN ÜST SEVİYE DESTEK ETKİLEDİ

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, son görüşmemizde, Formula 1 yetkilileriyle tekrar tekrar bir araya gelmek için yarış takvimine göre ülkelere gittiğini, 100’e yakın toplantıya katıldığını belirtmiş; 15 aylık sürecin toplamda yaklaşık bir ayını ise Londra’da geçirdiğini söylemişti. Müzakerelerin nasıl geçtiğini sorduğumda ise “İyi gidiyor. Umarım yakında müjdeyi veririz. Formula 1 tarafı, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın bu işi en üst seviyede onaylamasından, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un bu işi çok istemeleri ve olağanüstü desteklerinden çok etkilendi. Müzakerelerde elimi en çok rahatlatan şey arkamda devletin olmasıydı” demişti.