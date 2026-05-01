Fırlayan yakıt fiyatları sonrası şirket yeni bir gelir-gider stratejisi oluşturdu… THY rotasını belirledi

Haberin Devamı

İRAN’daki savaş sonrasında Hürmüz Boğazı’nın kapanması petrol fiyatlarının 120 dolara kadar yükselmesine neden oldu. Dünyada petrol üretiminin yaklaşık beşte birinin bu boğazdan geçmesi ileriye yönelik endişeleri artırdı. Bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri ise havacılık. Enerji maliyetlerinin artmasına bir de güvenlik endişeleriyle birlikte, duran seferler eklenince hava yolları pandemi dönemine benzer bir süreç yaşıyor.

Son gelişmelerin etkisini en aza indirmeye çalışan Türk Hava Yolları (THY) stratejisini belirlemiş durumda. THY hem gelirlerinde yaşayacağı olası kayıpları azaltmak hem de giderlerini alternatif yöntemlerle artırmak için düğmeye bastı.

Şirketin bu konudaki stratejisini dün düzenlenen basın toplantısıyla THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker açıkladı. THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ve üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantıda Şeker, 10 ülkede 21 noktaya uçuşların durduğunu hatırlattı; potansiyel görülen lokasyonlarda ise sefer sayısını artırmaya çalıştıklarını söyledi. Şeker’in verdiği bilgilere göre, uçuşların durduğu noktalar toplam kapasitenin yüzde 6’sını oluşturuyor.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Murat Şeker

Murat Şeker ve Ahmet Olmuştur’un verdiği bilgilere göre, şirket bu dönemde gelirlerini artırmak için düşük talepli pazarlarda kapasite azaltımına gidecek. Buna karşın istikrarlı pazarlarda frekans artışı hedeflenecek. Ayrıca, operasyonel giderler gözden geçirilecek, çalışan verimliliği artışı sağlanmaya çalışacak, dolaylı harcamalar yeniden planlanacak. Stratejik yatırımlar önceliklendirilecek, diğerleri ötelenecek, havalimanları ve tedarikçilerle indirim görüşmesi yapılacak. Özetle şirket, giderlerini de kısmaya çalışacak. Asıl amaç, uçak yakıtı fiyatlarındaki maliyet artışını minimum oranda bilet fiyatlarına yani yolcuya yansıtmak.

Haziran ayına kadar belirlenen noktalara uçuş yapılmayacağını belirten Şeker, “Ortadoğu’da uçuşlar durunca uçaklarımızı Afrika, Orta Asya, Uzakdoğu ve Avrupa’ya yönlendirdik. Fırsat olan kârlı gördüğümüz her yere uçacağız. Pandemide olduğu gibi kargo tarafına da ağırlık verdik. Kargo sürpriz yapıyor. Tahminleri güncelliyoruz” dedi.

Haberin Devamı

FATURA 3.4 MİLYAR DOLAR

Jet yakıtlarındaki fiyat artışına işaret eden Şeker, “Savaştan önce ton başına 650-700 dolar jet yakıtı öngörümüz vardı. Artan petrol fiyatlarıyla 1660 dolara kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Şu an 1.590 dolar. Brent petrol ile jet yakıtı arasında 11 katlık fark vardı. Bu fark 15 kata kadar çıktı. Jet yakıtı arzından temmuz ve ağustosa kadar risk görmüyoruz. Ana tedarikçimiz Socar ve Tüpraş. Fakat artan yakıt fiyatları nedeniyle ikinci çeyrek zorlu olacak, kârlılığı sınırlandıracak. Savaş öncesi yakıt için 6.1 milyar dolar bütçelemiştik. Baz senaryomuza göre bu, 9.5 milyar dolara çıkabilir” diye konuştu.

Şeker, “2025’in son çeyreğinden itibaren 2026’nın ocak ve şubat ayı tahminimizden çok iyi gidiyordu. 28 Şubat’ta ilk saldırı başlayınca mart ayının tamamını etkiledi. Bu süreci dikkatli bir şekilde yöneterek en az zararla atlatacağız” dedi.

Haberin Devamı

BU YAKIT FİYATI KÂRLARI ERİTİYOR

MURAT Şeker ve Ahmet Olmuştur yeni görevlerine bu ayın başında atandı. Dönemin zorluğuna dikkat çeken Şeker, jet yakıtının fiyatının 2 katına yakın artmasının havacılık sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi ve ekledi: “Yakıt, toplam maliyetin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. Sektörün kâr ortalaması, ucuz havayollarıyla birlikte yüzde 3.5 civarındaydı. Yani yakıt maliyeti 2 katına çıkınca kâr marjınız kalmıyor. Her şeyi silip süpüren bir etki yaratıyor. Aynen pandemide yaptığımız gibi hat hat operasyonları ve ileri rezervasyonları takip ediyoruz. Frekans ve yakıt harcı artırabileceğimiz rotalara bakıyoruz.”

Ahmet Olmuştur

Haberin Devamı

2.5 MİLYAR DOLARLIK OLUMSUZ ETKİYİ ÖNLEYECEK PLAN HAZIR

DÜNYANIN üçüncü büyük hava kargosu olduklarını belirten Murat Şeker, “Pandemide olduğu gibi kargoyu artırmaya çalışıyoruz. Pazarlarda 37 yolcu, 61 kargo frekansı artışı yapıldı” dedi. Bu dönemin etkilerini azaltmak için ek önlemler alacaklarını aktaran Şeker, “Düşük talepli pazarlarda geçici kapasite azaltacağız. Yakıt giderlerin telafisini azaltmak için biletlerde ayarlama olabilir. Operasyonel giderleri optimize edeceğiz. Zaruri olmayan yatırımlar ötelenecek. Alınan önlemlerle 2.5 milyar dolarlık olumsuz etki bertaraf edilecek” diye konuştu.

3 YILDA 10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

THY Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdülkerim Çay ise, “Son 3 yılda iştiraklerimiz hariç 10 bin yeni istihdam sağladık. Bu yıl istihdamı korumayı planlıyoruz” bilgisini paylaştı.