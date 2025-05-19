Filtreli sahtekârlar

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Olay yeri Beylikdüzü. 2 Mayıs Cuma günü 80 yaşındaki G.A. cep telefonundan aranır. Arayan, Türkiye’nin en köklü küçük ev aletleri firmalarından birinin yetkilisi olduğunu aktarır. G.A. bir süre önce su arıtma cihazı almıştır. Telefondaki kişi filtrelerinin değişim zamanının geldiğini söyler. G.A. fiyatını öğrenip ve filtrelerinin değiştirilmesini kabul eder. Karşı taraf adres bilgilerini zaten bildiklerini belirtir, karşılıklı randevulaşırlar. Belirtilen saatte G.A.’nın evine giden iki kişi filtreleri değiştirir ve G.A.’dan 1500 TL tahsil ederek evinden ayrılırlar.









10 GÜN SONRA BİR DAHA

Aradan 10 gün geçer, 12 Mayıs Pazartesi günü G.A.’nın telefonu yine çalar. Arayan yine aynı firmadan aradığını söyler ve filtrelerin değişim zamanı geldiğini tekrarlar. G.A. 10 gün önce zaten söz konusu değişimin yapıldığını belirtir. Ancak karşı taraf ısrarla bu değişimin firmalarınca yapılmadığını söyler. G.A. firmanın kontrol için gelmesini kabul eder. Yine iki kişi gelir, yetki belgelerini ibraz edip cihazı kontrol ederler ve filtre değişimini kendileri yapmadıkları için cihazın garantisini sonlandırmak zorunda olduklarını söylerler. G.A. yaşına dikkat çekerek önce gelenleri gerçek yetkililerden nasıl ayırt edebileceğini sorar. Firma yetkilileri ellerindeki yetki belgelerini işaret eder. Uzatmayalım, karşılıklı tartışmadan sonra firma yetkilileri ‘bir kereye mahsus ihlale göz yumacaklarını, garantiye devam edeceklerini’ belirterek G.A.’nın evinden ayrılır.

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G.A.’nın torununun bana bizzat aktardıkları aynen böyle... Gelelim olayın perde arkasına...

KENDİ ELEMANLARI ÇALIYOR

Öncelikle belirteyim, G.A. ucuz atlatmış. Sözde yetkili servis elemanları daha da kötü niyetli olabilirdi. Hırsızlık tehlikesini bir tarafa bırakıyorum ‘filtre değiştireceğiz, ama cihazınız bozulmuş’ diyerek kendisine başka bir cihaz satmaya çalışabilirdi. Bu konuda o kadar çok şikayet var ki.









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G.A.’nın evine ilk gelenlerin yetkisiz olduğu çok açık. Küçük ev aletleri firmasının adını kullanarak evlere gidiyorlar. Peki bu sahtekârlar G.A.’ya nasıl ulaştı? Daha da önemlisi ev adresine kadar tüm bilgilerini nasıl öğrendiler? Bu şahıslar aslında o firmanın eski çalışanları. Kendi datalarını koruyamayan pek çok firma bugün aynı sorunla karşı karşıya. Eski elamanlar çalıştıkları sırada firmanın veri tabanından müşterilerinin tüm bilgilerini alıyor. Sonra şirket bile kurmadan sadece bu bilgilerle müşterilere ulaşıyorlar. Piyasadan topladıkları kalitesiz filtreleri o markanın ürünüymüş gibi değiştiriyorlar. Ya da örneğin buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ürünlerin parçalarını fahiş fiyatlara değiştiriyorlar. Hem de hiç gerek yokken! Paraları genelde peşin olarak tahsil edip faturaların da daha sonra gönderileceğini belirtip yok oluveriyorlar. Sürekli numara değiştirdikleri için ulaşın ulaşabilirseniz.

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YETKİLİ SERVİSİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

PEKİ ne yapacağız? Yetkisiz servisi yetkiliden nasıl ayırt edeceğiz. Öncelikle internet üzerinden ilgili firmanın adıyla dahi arama yapsanız karşınıza yetkisiz bayilerin çıktığı unutmayın. Arama motorlarına ilk sırada çıkmak ve o markanın yetkili servisi gibi gözükmek için ilan veren pek çok dolandırıcı firma var. Tavsiyem ne marka cihaz kullanıyorsanız o markanın resmi internet sitesine girin. Yetkili servis bölümünü tıklayın ve size en yakın yetkili servise ulaşın.

Telefonla aranırsanız da arayandan ayrıntılı firma bilgisi isteyip geri arama yapacağınızı belirtin. Gerçek yetkili servis ise kabul edecek yoksa direnecektir. Yine markanın resmi internet sitesinden arayan firmanın gerçekten yetkili olup olmadığını kontrol edin. Biliyorum işimiz zor, ama aradığımıza da arayana da şüpheyle bakmamız şart.

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FİRMA BİLGİLERİNİZİ KORUMAK ZORUNDA

GELENLER sahtekâr ancak firmanın ihmaline ne demeli. Firma müşterisinin kimlik bilgilerini, telefon numarasını, adresini, cihazın modeli, işlem tarihi tüm bilgilerini korumakla mükellef. Kurumsal firmalar bu konuyla ilgili güvenlik önlemi almak zorunda çünkü bilgilerin 3’üncü kişilere sızması sızdırılması suç. G.A. bu konuyla ilgili tutanak tutup tüketici mahkemesine gitse her durumda haklı çıkar. Firma yetkilileri suçları yokmuş gibi bir de cihazın garantisini sona erdirmekle tehdit etmişler. Buna asla hakları yok.