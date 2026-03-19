Ev almanın zamanı mı

Gözler ABD Başkanı Trump’ın üzerinde. Dünya onun savaşın bitip bitmeyeceğine ilişkin sözlerine odaklanmış durumda. Oysa Trump o kadar çelişkili cümleler kuruyor ki ‘gözümle görmeden inanmam’ noktasına gelmiş durumdayız.

Artık ekonomide tüm hesapları bu belirsizlik gerçeğine göre kurgulamak zorundayız. Tıpkı Merkez Bankası gibi... Geçtiğimiz hafta banka faiz kararını açıkladığı metinde çok önemli bir cümle kullandı. Aynen aktarıyorum:

“Politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.”

Merkez Bankası çok net bir biçimde savaş ve enerji maliyetlerine bağlı olarak artık faiz indiriminlerinin yanı sıra faiz artırımı veya sabit tutma ihtimallerinin de masada olduğunu söylüyor. Yani gerektiğinde faiz artırmaktan da kaçınmam diyor. Örtülü biçimde gerçekleştirilen 3 puanlık artışın ardından Merkez Bankası’nın gecelik faizleri 3 puan daha artırabileceğine ilişkin yorumlar son günlerde dikkat çekiyor.

Böyle bir ortamda vatandaşın karar alması da her geçen gün daha da zorlaşıyor. Garantili, yüksek faiz seçeneği masada. Borsadaki düşüş fırsat mı, gerileyen altın fiyatları tekrar tırmanışa geçer mi, döviz fiyatları aniden hareketlenir mi... Bunlar parası olanın kafasındaki bazı sorular.

Bir de konut meselesi var. Parası olan da olmayan da konut piyasasını gözlemeyi sürdürüyor.

Önceki gün önemli bir veri açıklandı. Konut fiyatları şubat ayında aylık yüzde 1.8, yıllık nominalde yüzde 26.4 arttı, reelde ise yüzde 3.9 geriledi. Reel düşüş 11 ayın zirvesine çıkarken, yıllık artışta 68 ayın en düşük oranı görüldü. Yani fiyatlar artıyor artmasına ama enflasyonunun altında artıyor. O zaman bugün vatandaşın kafasındaki sorulardan birini masaya yatıralım:

Konut almanın zamanı mı değil mi?

Geçtiğimiz günlerde İş GYO Genel Müdürü Ömer Barlas Ülkü ile bir araya geldik. Şirketin portföy değeri 2025 yılı sonunda 57.2 milyar TL’ye ulaşmış. 2025 itibarıyla ağırlıklı olarak ofis, alışveriş merkezi, proje ve stoklardan oluşan dengeli bir portföy yapısına sahip olduklarını belirten Ülkü, “Ticari gayrimenkuller portföyümüzün ana omurgasını oluştururken, konut projeleri hem satış geliri hem de uzun vadeli değer artışı açısından tamamlayıcı bir rol üstleniyor. Mevcut konut projelerimiz nedeniyle yeni konut projelerine sıcak bakmıyoruz. Portföyümüzü çeşitlendirecek yeni yatırım alanlarını önceliklendiriyoruz” dedi.

İŞ GYO gibi devasa bir şirketin bu dönemde yeni konut projelerinden uzak durmasını önemsedim. Barlas Bey’e iki kritik soru sordum. Bu soruları ve Barlas Ülkü’nün cevaplarını aynen paylaşıyorum:

VATANDAŞIN OTURACAĞI EVİ ALMASININ ZAMANI MI

“Vatandaş oturacaksa yeni konut arzı çok yok. İstediği bir bölgede ise boş, temiz ve ihtiyacını karşılayacak bir gayrimenkul bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu yıl ortalama konut getirisi reel olarak yaklaşık enflasyonun 2 puan altında kaldı. Değer kazanç tarafından bakıldığında oturacak kişinin bu kayba çok takılmaması lazım.”

YATIRIMCININ EV ALMASININ ZAMANI MI

“Şu anda faizlerin getirisi, mevduatın getirisi net konut getirisinin 3-4 puan üzerinde kalıyor. Yatırımcı buna takılıyorsa yatırım için bekleyebilir. 2026 da 2025 gibi konut fiyat artışları enflasyonun biraz altında kalabilir. Mevcut faiz politikası çerçevesinde enflasyonun da biraz üzerinde net getiri imkânı mevcut. Dolayısıyla yatırımcının çok iştahlı olmayabileceği ama kaçırmayayım diyeceği lokasyonlarda iskontolu bir gayrimenkul bulabiliyorsa alım yapabilir. Kritik konu iskontosu. Çünkü faizler düşüp, konut kredileri açıldığında fiyatlar artacak. 2027 öncesinde biraz daha gevşek para politikasına geçilmesi ve faizlerin inmesi durumunda konut kredileriyle de desteklenirse fiyatlar enflasyonunun üzerinde artar.”

LOJİSTİK, DEPO VE VERİ MERKEZİNDE POTANSİYEL VAR

ÖMER Barlas Ülkü 2026 ve sonrasındaki dönemde İŞ GYO’nun yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde nakit yaratma potansiyeline ulaşacağını öngördüklerini söyledi ve yeni projeleriyle ilgili şu detayları paylaştı:

“Turizmdeki eski yatırımlarımızdan gelen deneyimimizi değerlendirerek İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ve İzmir’de şehir oteli yapmayı hedefliyoruz. Sağlık sektöründe kira geliri yaratma odaklı Ankara ve İstanbul’da hastane yatırımı yapmayı planlıyoruz. Lojistik, depo ve veri merkezi tarafında önemli bir talep potansiyeli görüyoruz. Grup içi ve grup dışı ihtiyaçları değerlendirerek önümüzdeki 3–4 yıl içinde bu alanlara yatırım yapmayı düşünüyoruz.”