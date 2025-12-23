Enflasyon muhasebesi ha kalktı ha kalkacak

Haberin Devamı

Bu çağrıyı neden yaptıklarını ayrıntıları ile yazacağım ama hemen baştan söyleyeyim. Dün konuyla ilgili etraflıca bir araştırma yaptım. İş dünyası enflasyon muhasebesinin kesinlikle kalkacağına inanıyor. Resmi kanallardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadan ‘kalktı’ diyemeyiz ama ben de 2026 yılında enflasyon muhasebesinin hayatımızdan çıkacağının tez zamanda açıklanacağını düşünüyorum. Bakalım hem iş dünyasına hem de muhasebecilere konuyla ilgili müjde ne zaman gelecek.

Peki enflasyon muhasebesi kalkınca ne olacak. Bu konuda 3 temel değişiklik olacağını söyleyebiliriz.

1- Enflasyon muhasebesinin kalkması gelir bakımdan devletin işine gelecek.

2- Uygulamada mükellefler ve muhasebeciler açısından pratiklik sağlanacak. Operasyonel yük ek maliyet ve uyum karmaşası kalmayacak.

3- Muhasebenin eski düzene dönmesiyle yükselecek rakamlar şirketlerin özellikle de KOBİ’lerin lehine olacak.

Bu temel değişiklilerle birlikte kartların yeniden karılacağını da söyleyebiliriz. Yenilenecek bilançolarla birlikte ortaya yeni rakamlar çıkacak. Bu rakamların reel sektör ile bankalar arasındaki dengeleri yeni bir zemine oturtacağına kuşku yok. Ayrıca enflasyon muhasebesi sonrasında halka açık şirket kârları da çok tartışılmış, bu durumun borsa performanslarını etkilediği de öne sürülmüştü.

Enflasyon muhasebesi yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların gerçeğe uygun sunulmasını sağlamak amacıyla varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin enflasyon etkilerine göre düzeltilmesini içeren bir uygulama olarak tekrar gündeme gelmiş ve 2023’te alınan kararla 2024’ten itibaren uygulanmaya başlanmıştı.

Enflasyon muhasebesinin nasıl kalkacağı, geçiş döneminin nasıl olacağı elbette resmi kanallardan gelecek açıklamalar ile netleşecek. İş dünyası temsilcileri ne zaman konusu açılsa enflasyon muhasebesinin yatırım isteğini azalttığını, istihdam kaybına neden olduğunu ve nakit akışını bozduğunu dile getiriyordu. Umarım enflasyon muhasebesinin resmen kalkması ile birlikte 2026’da tüm bu tablo tersine döner.

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ

Şimdi gelin Anadolu Ajansı’nın aralık ayı başında servis ettiği haberde iş dünyası temsilcileri enflasyon muhasebesinin kalkmasını neden istemişti, hatırlayalım:

“KOBİ’lerin enflasyon muhasebesi kaynaklı finansal raporlama süreçlerinde hata ihtimali yüksek. Mevcut koşullarda uygulamanın yürürlüğe konulmaması iş dünyası açısından bir rahatlama sağlar. Böylece işletmeler için operasyonel yük, ek maliyet ve uyum karmaşası ortadan kalkacak. Duran varlık (işletmenin uzun vadede sahip olduğu veya kullanmayı planladığı varlıklar) ağırlıklı çalışan, birikmiş amortismanı veya sermaye düzeltme farkı yüksek olan şirketlerde enflasyon düzeltmesi, bilançoda gerçekleşmemiş teknik kârlar oluşturuyor. Enflasyon muhasebesi uygulamasının yeniden değerlendirilmesi, işletmelerin daha öngörülebilir, sade ve yönetilebilir bir finansal raporlama süreciyle faaliyet göstermelerine katkı sağlayacaktır.”

MÜSİAD BAŞKANI BURHAN ÖZDEMİR

“Enflasyon muhasebesi şirketlerin hayatını kolaylaştırmak yerine, birçok sektörde maliyetleri artıran, belirsizlik doğuran ve vergi yükünü ağırlaştıran bir yapıya dönüştü. Enflasyon muhasebesi teoride şeffaflık sağlarken, uygulamada yatırım isteğini azalttı, istihdam kaybı riskini artırdı ve nakit akışını bozdu. Bu süreç yönetilemez değil fakat yönetilme biçimi değişmeye muhtaç. Uygulama, bu dönemde geçici olarak askıya alınabilir. KOBİ’ler için daha basit, ayrı bir model tasarlanabilir. Enflasyon muhasebesi bugünkü haliyle sürdürülmesi değil, ülkenin gerçeklerine ve reel sektörün yükünü taşıyabileceği bir yapıya göre yeniden tasarlanması veya tamamen kaldırılması gerekmektedir.”

ANGİAD BAŞKANI ERTUĞRUL ONAT

“Öz sermaye yapısı zayıf olan KOBİ’ler açısından uygulama ağır yük oluşturuyor. İşletmeler, reel bir gelir elde etmeden yalnızca enflasyonun muhasebe kalemlerindeki etkisi nedeniyle vergi ödemek zorunda kalıyor. Bu da hem yatırım iştahını azaltıyor hem de mali yapıyı zayıflatıyor. Firmalarımızın mali yapılarının güçlenmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak daha dengeli bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz. Enflasyon muhasebesinin kaldırılmasına yönelik alınacak bir karar, daha sağlıklı yatırım ortamının tesisine katkı sağlayacak, reel sektörün güçlenmesi ise ülkemizin ekonomik istikrarının temelini oluşturacaktır.”

TÜRMOB BAŞKANI İRFAN HÜSEYİN YILDIZ

“Enflasyon düzeltmesi uygulaması, işletmelerin mali tablolarının güncel değerlere getirilmesi amacından ziyade bazı işletmelerde daha fazla, bazı işletmelerde ise daha az vergi ödenmesine yol açtı. Bu uygulama geçici vergi dönemleri bazında olmamalı. Sadece yıllık dönem bazında ve vergi etkisi olmaksızın uygulanmalı ya da vergi mevzuatımızda yapılacak kanuni düzenlemeyle uygulama tamamen kaldırılarak bunun yerine zaten vergi mevzuatımızda yer alan sürekli yeniden değerleme uygulaması geçerli olmalı.”