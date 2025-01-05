En düşük emekli maaşına yasal düzenleme geliyor… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ocak ayında tamamlanacağını söyledi

Haberin Devamı

EN düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemelerin önümüzdeki günlerde yapılacağına yönelik çok önemli bir sinyal geldi. İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Genel Müdürlük binasında ekonomi basınıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığı ile ilgili çalışmanın ocak ayı içerisinde muhtemelen tamamlanmış olacağını söyledi.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının yüzde 15.75, memur ve emekli memur maaşlarının da enflasyon farkıyla yüzde 11.54 oranında artacağı ortaya çıkmıştı. Gözler bu kez 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşıyla ilgili bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağına çevrilmiş, zam oranlarına refah payının eklenip eklenmeyeceği tartışmaları başlamıştı.

Haberin Devamı

2019’DA DÜZENLEME YAPILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili olarak önemli bir bilgi verdi: “2019’da bir düzenleme yapıldı ve ilk defa orada ‘en düşük emekli aylığı’ diye bir tarif getirildi. Bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Bu konuda bir çalışma yapacağız, yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz, bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Grubumuzla bir çalışma yapıp bunu Meclis gündemine taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.”

TEMMUZDA ARTIŞ YENİLENECEK

Memur ve emekliye refah payı verilip verilmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine de Yılmaz, “Asgari ücret artış oranıyla emekliye artış oranını mukayese doğru olmaz. Çünkü biri bir yıllık bir süreçle ilgili, perspektifle ilgili bir artış; diğeri altı aylık, yani emekli ve memur artışı. Temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek” dedi.

Yılsonunda yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak açıklanan 2025 yılı asgari ücretine de değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Asgari ücret 2002’de 114 dolar, 2024 yılında ise 519 dolar idi, 2025’teki son güncel artış-la 627 doların üzerine çıkmış durumda. Şu anki asgari ücret seviyemiz Rusya, Romanya, Bulgaristan Meksika, Brezilya’nın, Güney Afrika’nın, Endonezya’nın, Çin, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin üzerinde. Cumhurbaşkanımız ‘Enflasyonda ciddi bir sapma olursa yeniden elbette bunları değerlendiririz’ dedi. Biz ciddi bir sapma olmayacağına inanıyoruz, politikalarımızı o çerçevede sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Asgari ücret kararıyla birlikte 700 lira olan asgari ücret desteğinin 1000 liraya çıktığını hatırlatan Yılmaz, emek yoğun işletmelere (tekstil, konfeksiyon, deri, mobilya gibi) çalışan başına 2 bin 5000 liraya kadar istihdam katkısı vereceklerini söyledi. Yılmaz, bu işletmelerdeki istihdamı korumayacaklarını desteklerin ise KOSGEB kanalıyla ulaşacağını açıkladı.

SOSYAL KONUT ÜRETİMİ ARTACAK

Cevdet Yılmaz, özellikle metropollerden başlamak üzere sosyal konut üretiminin artırılacağına dikkat çekti ve devam etti: “Deprem yükümüz azaldıkça bütün gücümüzle sosyal konut üretimini artıracağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız bu anlamda bazı hazırlıklar yapıyor. Hane başına düşen nüfus 3 küsur. Dolayısıyla daha uygun ölçeklerde, daha düşük maliyetle, enerjiyi verimli kullanan, afetle-re karşı dayanıklı, çok yönlü politikalarımızı da yansıtan, ama aynı zamanda fonksiyonel bir sosyal konut anlayışıyla kitlesel üretimi öngören yine bir hazırlığımız var. Dolayısıyla sosyal konut meselesine önümüzdeki dönemde çok daha büyük ağırlık vereceğiz.”

Haberin Devamı

SURİYE’NİN İMARI OLUMLU ETKİLEYECEK

Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’ye etkisini de değerlendiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Ekonomi boyutuna bakacak olursak, kısa vadede Türkiye’den oraya giden birtakım işgücü veya sermayesini alıp giden bazı Suriyeli vatandaşlar olabilir. Bunlar ekonomik etki bakımından farklı değerlendirilebilir ama orta vadeli bir perspektifle yine bakarsanız, Suriye yeniden imar edilecek. Altyapısıyla, üst yapısıyla, tarımıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle yeni bir Suriye oluşacak. Burada da en yakın komşu olarak Türkiye bu sürece mutlaka müdahil olacak, bu sürece katkı sunacak. Ben buradan dış ticaretimizin de, lojistiğimizin de çok çok olumlu etkileneceğini düşünüyorum.”

Haberin Devamı

YAŞLANAN NÜFUSA STRATEJİK EYLEM PLANI

Türkiye’de nüfusun giderek yaşlandığına dikkat çeken Cevdet Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız zaten yıllardır ‘en az 3 çocuk’ diyor. Aslında şimdi bunun kıymeti bence daha iyi anlaşılıyor. Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu’nun ilk toplantısını 9 Ocak’ta yapacağız. İlk yapacağımız toplantıda ana bir çerçevenin belirlenmesi için istişarelerimiz olacak tabi, hemen ilk toplantıda yol haritamızın şekillenmesini beklememek gerekir, kapsamlı yol haritamız için bir sunum olacak, bunun üzerinde tartışacağız ve muhtemelen yeni bir strateji eylem planını başlatacağız” dedi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE SIKILAŞMAYA DEVAM

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin geçen yılın sonunda mevduat faizlerine fazla yansımadığına dikkat çeken Yılmaz “Bankalar yılsonunda pazar paylarını daha yüksek tutmak istiyorlar, dolayısıyla mevduat faizlerini fazla düşürmediler. Şimdi daha fazla yansımasını bekleyebiliriz artık” diye konuştu. Yılmaz, tüketici kredilerini cazip hale getirmek gibi bir yaklaşımımız yok ama üreticilerin, reel sektörün, istihdam üretenlerin, bütün bu farklı kesimleri destekleyen programlarımız var” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘ENFLASYONU ÇOK KONUŞMAYACAĞIZ’

ORTA Vadeli Program’ın (OVP) 2024 yılında sonuç vermeye başladığını belirten Yılmaz, “Riskleri azalttık, temeli sağlamlaştırdık. Bu çok önemli gelişme. Öngörülen takvim çerçevesinde dezenflasyon süreci başladı. Enflasyonda haziran ayından aralıka kadar 31 puan civarında bir düşüş oldu. Bu yıl enflasyonu geçen yılki kadar konuşmayacağız. 2026 sonu OVP öngörümüz tek hane” dedi.

DENGELİ BÜYÜME DÖNEMİ

İÇ tüketimden ziyade dış talep destekli bir büyüme sürecine girildiğine, yani ‘dengeli büyüme’ döneminin başladığına işaret eden Yılmaz, “Bu da yine OVP’de öngörülen bir gelişme” diye konuştu. 2024 yılı büyü-mesiyle ilgili de öngörülerini paylaşan Yılmaz, “OVP’deki yüzde 3.5, 2025’te ise yüzde 4 civarı büyüme öngörülüyor. 2024 sonunda milli gelirin 1.3 trilyon dolara, kişi başı gelirin de 15 bin 500 dolara ulaşmasını bekliyoruz. Hollanda’dan sonra 17’inci büyük ekonomiyiz. Satın alma gücüne göre kişi başına gelirde Avrupa Birliği ile fark önemli oranda kapandı” dedi.