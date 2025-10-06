Emlak Katılım’a en çok başvuru otomobil için

Haberin Devamı

Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., faaliyetlerini Emlak Katılım şubelerinden gerçekleştiriyor.

Hatırlarsanız, 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayan sistemi bizzat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tanıtmıştı.

Önce sistemi özetle bir hatırlatalım: “Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli” ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunuluyor. Ayrıca “Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli” ile de katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alıyor. Bu sistemde katılımcılar bir araya geliyor. Ev, araç ya da iş yeri almak için gereken finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirleniyor. Katılımcılar sisteme organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli de ödüyor. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olup taksit ödemeyi sürdürüyor.

MEVCUT TABLONUN YANSIMASI

Peki, aradan geçen 1 aylık süreçte acaba vatandaşın ilgisi nasıl oldu? Küçük bir araştırma yaptım. Sistem faaliyete geçtikten bir süre sonra Emlak katılım çalışma takviminde değişiklik yapmış, cumartesi günleri de hizmet vermeye başlamıştı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemine ilginin doludizgin devam ettiğini kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçelere uygun taksitlerle ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen birçok vatandaşın cumartesi günleri de dahil Emlak Katılım şubeleri üzerinden başvuruda bulunduğunu öğrendim.

Vatandaşın en çok ne almak istediğini de araştırdım. Buna göre, Emlak Katılım’a bu dönemde en çok başvuru otomobil alımı için yapılıyormuş. Tasarruf finansmanı yönteminde sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olunabiliyor. Otomobil satışlarının rekorlar kırıp devam ettiği, birinci el konut piyasasında durgunluğun sürdüğü bir dönemdeyiz. Anlaşılan bu tablo, Emlak Katılım’ın Tasarruf Finansmanı sistemine de doğrudan yansımış.

BU SİSTEME İLGİ NEDEN BÜYÜK?

HALK arasında evim şirketleri olarak bilinen sistemde önemli hamle 2021’de yapılmış, BDDK’nın dümene geçmesiyle onlarca şirket kapatılmıştı. O tarihten sonra kalan şirketler denetime tabi olduğu için sisteme güven arttı. Bunun üzerine bir de ilk kez bir kamu bankası faizsiz finansman modeline dahil olunca işin rengi tam anlamıyla değişti. Konut kredi faizlerinin yıllık yüzde 40’ları bulduğu bu dönemde yüzde 20’leri bulmayan maliyeti ile devlet güvenceli bu sisteme ilgi arttı.

Geçmişte sadece faiz hassasiyeti olan kesimin odağında olan bu model, artık toplum her kesiminden ilgi görüyor. Ev-araba almak isteyen beyaz yakalılar da çözümü burada arıyor.