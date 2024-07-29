Ekonomik gelişmede bankaların rolü

Haberin Devamı

Çünkü salon 600 kişilikti ve biz temmuz ayının ortasında bankacılık ve dijitalleşme konuşacaktık. Etkinliğin saati yaklaştığında o salon tamamen dolmuştu. Moderatörlüğünü yaptığım panelde de dile getirdim. Öncelikle katılım gösterenleri sonra da başta Akbank Genel Müdürü Kaan Gür olmak üzere etkinlikte emeği geçen Akbanklıları takdir etmek gerekir. Bu yaz sıcağında böyle bir toplantıda bu kadar çok insanın bir araya gelmesi büyük başarı ve geleceğimiz açısından çok önemli. Bu tür etkinlikler belirlenen konularda bilgilenmenin yanı sıra bankacıların halkı, halkın da bankacıları dinlemesi, yenilik ve sorunların dile getirilmesi, karşılıklı fikir alışverişi için müthiş bir ortam sunuyor.

Haberin Devamı

Etkinliğin sonunda Ankaralılardan gelen sorular da gösterdi ki iş dünyasının gündemindeki en önemli konu, kurun geleceği ve faizlerin ne kadar süre sonra tekrar düşmeye başlayacağı, yani kredi piyasasının normalleşmesi. Verilen cevaplardan çıkardığım not yıl sonuna kadar mevcut duruma göre çok radikal bir değişim beklenmediği. Tabii olağanüstü bir gelişme yaşamazsak. Bir başka gözlemim ise özellikle sanayicilerin kredi piyasasında normalleşme beklemesinin en büyük sebebi bekleyen yatırımlar. Bu da sevindirici bir gelişme.

BANKALAR NEDEN ÖNEMLİ

Yeri gelmişken bankaların ekonomik gelişmede önemli bir rol üstlendiğini de hatırlatmama izin verin. Nedenlerini kısaca sıralayayım.

-Tasarrufları toplayarak bu kaynakları verimli yatırım fırsatlarına yönlendirirler. Bu şekilde, işletmelerin büyümesi ve ekonomik faaliyetlerin genişlemesi için gerekli finansmanı sağlarlar.

-İşletmelere ve bireylere kredi vererek yatırım yapmalarına, ev, araba vs satın almalarına olanak tanır. Bu sayede ekonomik faaliyetlerin artmasına ve büyümeye katkıda bulunurlar.

-Günlük işlemlerden büyük ödemelere kadar geniş bir yelpazede ödeme hizmetleri sunarlar. Böylece ticaretin ve ekonomik faaliyetlerin düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlarlar.

Haberin Devamı

-Finansal piyasalarda karşılaşılan riskleri yöneterek ekonomik istikrarı korurlar. Rezerv imkanları, sigorta ve diğer risk yönetimi araçları ile ekonomik belirsizliklerin etkilerini azaltırlar.

-Müşterilerine mali planlama, yatırım stratejileri ve finansal danışmanlık hizmetleri sunarak ekonomik bilinçliliği artırırlar. Bu sayede bireyler ve işletmeler daha bilinçli ve sağlam mali kararlar verebilirler.

-Merkez bankası ile işbirliği yaparak para arzını yöneten bankalar, ekonomide likidite dengesini sağlarlar. Bu, kredi koşullarının iyileştirilmesi ve ekonomik döngülerin dengeye oturtulması açısından önemlidir.

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir bankacılık ve tıkır tıkır işleyen bir sistem ekonomimizin ve ülkemizin gelişimi çok kıymetli. Başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyasının bankacılık alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmesi de dünya ile rekabet açısından kritik önemde. Bu bilinçle yapılan her çalışmanın meyvelerinin, önümüzdeki dönemde fazlasıyla alınacağına kuşkum yok.