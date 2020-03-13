Eczacıların maske isyanı

İstanbul’da hastaneler bölgesi olarak bilinen Fındıkzade’de eczanelerde maske bulmak mümkün değil. Eczacılar, “Ne olduğu belli olmayan maskeleri bize 3 TL’ye satmaya çalışıyorlar, almıyoruz” diyor. 30 kuruşluk maskeler medikallerde 4 TL’den satılıyor. Koruyucu olduğu iddia edilen maskelerin son fiyatı ise 60 TL.
“Maske takmanız, yeterli değil! Maske sizi virüsü kapmaktan korumaz. Sadece siz hasta iseniz virüsü başkalarına bulaştırmanıza engel olabilir. Maskeye değil, el temizliğine güvenin. Maskenizi değil, elinizi temiz tutun.”
Bu sözlerin sahibi Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu...
Ülkenin neredeyse tek bir gündemi var: Koronavirüs... Müftüoğlu virüsten korunmanın sadece virüse indirgenmesinin yanlış olduğunu çok net vurguluyor. Ancak medikal kuyrukları gösteriyor ki maske talebi kısa vadede dinecek gibi değil.
ECZANELERDE MASKE YOK
Dün İstanbul’da hastaneler bölgesi olarak adlandırılan Fındıkzade, Millet Caddesi bölgesini dolaşıp maskelerle ilgili son durumu yerinde görmeye çalıştım. Eczanelerin tamanına yakınında maske yok. Medikallerde ise ateş pahası. Virüsten hemen önce tanesi 30 kuruşa satılan üç katlı basit maskelerin tanesi 4 TL’ye fırlamış.
BULAMIYORUZ Kİ UCUZUNU SATALIM
Eczacılarla konuştum. Maske bulamadıklarını, buldukları maskeler içinse fahiş fiyatlar talep edildiğini söylediler. Piyasada hiç görmedikleri markalarda maskelerin cirit attığına dikkat eden bir eczacı, “Nereden geldiği belli olmayan ithal maskeler var. Bunların güvenirliği konusunda bir bilgimiz yok. Onları bile bize 3 TL’den satmaya çalışıyorlar” dedi.
UÇUCU YAĞDAN DEZENFEKTAN
Koronavirüs ile birlikte maskenin yanı sıra dezenfektan ürünlere de ilgi had safhada. Medikallerde markasız satılan ürünler dikkat çekiyor. Eczaneler ellerindeki dezenfektanın tükendiğini alkole alternatif uçucu yağlar ile dezenfektan imal ettiklerini açık açık söylüyor. Bu ürünlerin ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyorum. Ancak lütfen markasız, güvensiz ürünlerden uzak durun. Virüsten korunacağım derken başka sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmayın.
KORONAVİRÜS İÇİN HANGİ MASKE KULLANILMALI?
CERRAHİ MASKE: HASTA TAKAR
* Cerrahi maske, eczaneden satın alınabilen ve “damlacık” yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlar
* Aslında cerrahlar için tasarlanmıştırlar, çünkü bu ürünler doktorun burnundan ve ağzından patojenlerin cerrahi alana girmesini önlerler.
* Hastaya bakan kişiler takarsa, hastayı ve çevresini (hava, yüzeyler, ekipman, cerrahi bölge) korurlar.
* Bulaşıcı bir hastalığı olan kişi tarafından takılırsa çevredekileri korumuş olur.
* Bu maskeler tek kullanımlık, 3-8 saat ömürlüdürler.
SOLUNUM MASKELERİ: KORUNMAK İSTEYEN TAKAR
* Kullanıcının sağlık açısından tehlikeli olan maddeleri, gazları solumasını engeller.
* Havadaki bulaşıcı virüslerden yani Koronavirüs,SARS, H1N1, vb. gibi bir virüsten koruyabilirler.
* Filtre tipine bağlı olarak parçacıklara ve gazlara karşı etkili olurlar.
* Filtreleme maskeleri bazen gaz çıkış aparatı içerebilir.
* Valf, maskenin içinde buğulanmayı önler, kolayca nefes alıp verilmesini sağlar.
* Solunum maskeleri tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir olabilir.
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YILDA 16 YERLİ MASKE
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye’de yıllık 1.3 milyar adet maske üretim kapasitesi olduğunu açıkladı. Nüfusumuz 80 milyon olduğuna göre kabaca bir hesapla kişi başına düşen yıllık maske sayımız 16. Bunların büyük oranda ‘günlük kullan at’ tipte olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Son 3 aydır yurtdışına can hıraş maske ihracatı yapıldığını, ihracatın 4 Mart itibariyle özel izne bağlandığını unutmayalım. Bakan Pekcan’ın verdiği rakamlara göre üreticiler yılın 365 günü tam kapasite çalışsa günlük maske üretimimiz 3.6 milyon adet olur. Maske sıkıntısı sadece bizde değil dünyada büyük dert. Hastalığın ne zaman tedavülden kalkacağı belli olmadığına göre maskeyi planlamadan üretime, dağıtımdan satışa mercek altına almakta fayda var. Aman dikkat!
N95 MASKE YOK MUADİLİNİ VERELİM
Koronavirüs salgını sonrasında gündeme gelen N95 maskeleri havadaki partikülleri verimli şekilde filitreliyor. Maske virüs ve bakterilere karşı yüzde 100 koruma sağlamasa bile yoğun ilgi görüyor. Dolaştığım hiçbir medikalde N95 tipi maske olmaması dikkatimi çekti. Onun yerine medikaller FFP3 tipi maske önerdiler. Tanesi 60 TL. Daha ucuza satılanını bulamadım. FF2 tipi maskeler 50 TL. FF1’ler ise 30 TL.
Eczacıların maske isyanı
İstanbul’da hastaneler bölgesi olarak bilinen Fındıkzade’de eczanelerde maske bulmak mümkün değil. Eczacılar, “Ne olduğu belli olmayan maskeleri bize 3 TL’ye satmaya çalışıyorlar, almıyoruz” diyor. 30 kuruşluk maskeler medikallerde 4 TL’den satılıyor. Koruyucu olduğu iddia edilen maskelerin son fiyatı ise 60 TL.
“Maske takmanız, yeterli değil! Maske sizi virüsü kapmaktan korumaz. Sadece siz hasta iseniz virüsü başkalarına bulaştırmanıza engel olabilir. Maskeye değil, el temizliğine güvenin. Maskenizi değil, elinizi temiz tutun.”
Bu sözlerin sahibi Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu...
Ülkenin neredeyse tek bir gündemi var: Koronavirüs... Müftüoğlu virüsten korunmanın sadece virüse indirgenmesinin yanlış olduğunu çok net vurguluyor. Ancak medikal kuyrukları gösteriyor ki maske talebi kısa vadede dinecek gibi değil.
ECZANELERDE MASKE YOK
Dün İstanbul’da hastaneler bölgesi olarak adlandırılan Fındıkzade, Millet Caddesi bölgesini dolaşıp maskelerle ilgili son durumu yerinde görmeye çalıştım. Eczanelerin tamanına yakınında maske yok. Medikallerde ise ateş pahası. Virüsten hemen önce tanesi 30 kuruşa satılan üç katlı basit maskelerin tanesi 4 TL’ye fırlamış.
BULAMIYORUZ Kİ UCUZUNU SATALIM
Eczacılarla konuştum. Maske bulamadıklarını, buldukları maskeler içinse fahiş fiyatlar talep edildiğini söylediler. Piyasada hiç görmedikleri markalarda maskelerin cirit attığına dikkat eden bir eczacı, “Nereden geldiği belli olmayan ithal maskeler var. Bunların güvenirliği konusunda bir bilgimiz yok. Onları bile bize 3 TL’den satmaya çalışıyorlar” dedi.
UÇUCU YAĞDAN DEZENFEKTAN
Koronavirüs ile birlikte maskenin yanı sıra dezenfektan ürünlere de ilgi had safhada. Medikallerde markasız satılan ürünler dikkat çekiyor. Eczaneler ellerindeki dezenfektanın tükendiğini alkole alternatif uçucu yağlar ile dezenfektan imal ettiklerini açık açık söylüyor. Bu ürünlerin ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyorum. Ancak lütfen markasız, güvensiz ürünlerden uzak durun. Virüsten korunacağım derken başka sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmayın.
KORONAVİRÜS İÇİN HANGİ MASKE KULLANILMALI?
CERRAHİ MASKE: HASTA TAKAR
* Cerrahi maske, eczaneden satın alınabilen ve “damlacık” yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlar
* Aslında cerrahlar için tasarlanmıştırlar, çünkü bu ürünler doktorun burnundan ve ağzından patojenlerin cerrahi alana girmesini önlerler.
* Hastaya bakan kişiler takarsa, hastayı ve çevresini (hava, yüzeyler, ekipman, cerrahi bölge) korurlar.
* Bulaşıcı bir hastalığı olan kişi tarafından takılırsa çevredekileri korumuş olur.
* Bu maskeler tek kullanımlık, 3-8 saat ömürlüdürler.
SOLUNUM MASKELERİ: KORUNMAK İSTEYEN TAKAR
* Kullanıcının sağlık açısından tehlikeli olan maddeleri, gazları solumasını engeller.
* Havadaki bulaşıcı virüslerden yani Koronavirüs,SARS, H1N1, vb. gibi bir virüsten koruyabilirler.
* Filtre tipine bağlı olarak parçacıklara ve gazlara karşı etkili olurlar.
* Filtreleme maskeleri bazen gaz çıkış aparatı içerebilir.
* Valf, maskenin içinde buğulanmayı önler, kolayca nefes alıp verilmesini sağlar.
* Solunum maskeleri tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir olabilir.
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YILDA 16 YERLİ MASKE
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye’de yıllık 1.3 milyar adet maske üretim kapasitesi olduğunu açıkladı. Nüfusumuz 80 milyon olduğuna göre kabaca bir hesapla kişi başına düşen yıllık maske sayımız 16. Bunların büyük oranda ‘günlük kullan at’ tipte olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Son 3 aydır yurtdışına can hıraş maske ihracatı yapıldığını, ihracatın 4 Mart itibariyle özel izne bağlandığını unutmayalım. Bakan Pekcan’ın verdiği rakamlara göre üreticiler yılın 365 günü tam kapasite çalışsa günlük maske üretimimiz 3.6 milyon adet olur. Maske sıkıntısı sadece bizde değil dünyada büyük dert. Hastalığın ne zaman tedavülden kalkacağı belli olmadığına göre maskeyi planlamadan üretime, dağıtımdan satışa mercek altına almakta fayda var. Aman dikkat!
N95 MASKE YOK MUADİLİNİ VERELİM
Koronavirüs salgını sonrasında gündeme gelen N95 maskeleri havadaki partikülleri verimli şekilde filitreliyor. Maske virüs ve bakterilere karşı yüzde 100 koruma sağlamasa bile yoğun ilgi görüyor. Dolaştığım hiçbir medikalde N95 tipi maske olmaması dikkatimi çekti. Onun yerine medikaller FFP3 tipi maske önerdiler. Tanesi 60 TL. Daha ucuza satılanını bulamadım. FF2 tipi maskeler 50 TL. FF1’ler ise 30 TL.