Dizel araçlara yeni nesil yakıt

TAM da dizel teknolojisi tarihe karışıyor dediğimiz bir dönemde Shell’den tarihi bir adım geldi. Şirket, dizel tüketen araçların hiçbir değişiklik yapmadan kullanabileceği GTL yakıtını Türkiye’de satacağını açıkladı.

Doğalgazdan üretilen sentetik yakıt Shell GTL Fuel daha önce İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya’da aktif olarak kullanılıyordu. GTL’nin EPDK’dan alınan izin gereği Türkiye’de sadece kamusal müşterilere dökme olarak satılacağı açıklandı.

Geleneksel dizele alternatif olarak geliştirilen ürün, daha temiz yanma, uzun depolama ömrü ve zorlu hava koşullarında yüksek performans özelliklerine sahip. Dünyada ulaşım, tarım, inşaat, madencilik, deniz taşımacılığı, sağlık ve enerji sektörlerinde yaygın olarak tercih edilen GTL yakıtının Türkiye’de de inşaat, maden sektörlerinde; hastane, AVM, kayak tesisleri ve otel gibi turistik tesisler ile veri depolama merkezi gibi büyük dizel jeneratörlerin kritik olduğu tesislerde kullanılması bekleniyor.

‘NET SIFIR VİZYONUYLA UYUMLU’

Shell’in davetlisi olarak gittiğimiz Amsterdam’da Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell & Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, konunun detaylarını anlattı. “Türkiye’de bir ilk olarak müşterilerimize sunduğumuz Shell GTL Fuel ürünü, ülkemizin 2053 net sıfır vizyonuyla son derece uyumlu” diyen Erdem, “Bu aynı zamanda Türkiye’nin enerji dönüşümüne teknoloji transferi ve düşük karbonlu çözümlerle katkı sunma kararlılığımızın bir parçası. Türkiye için en iyi ürün ve hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Shell Enerji Dönüşüm Kampüsü’nde biraraya geldiğimiz Erdem, GTL’nin şu anda kurumsal ve ticari müşterilere satışa uygun halde olduğunu belirtti.

YASAL ZEMİN 2023’TE OLUŞTU

Erdem, şu bilgileri verdi: “2023’te EPDK’nın sentetik ve parafinik yakıtların piyasaya arzına izin vermesiyle birlikte bu ürünü Türkiye’ye getirebilir hale geldik. Perakende ve pompa satışları şu an için mümkün değil ama kurumsal müşteriler için uygun. Fiyatı dizelle rekabet edebilir seviyelerde olacak. Ancak kesin rakamlar için henüz erken. GTL, bir dizel alternatifi olduğu için sadece dizel motorlu araçlarda kullanılabilir. Benzinli araçlarda kullanılması uygun değil. GTL üreten başka tesisler de olsa, dünyanın en büyük GTL tesisi Shell’e ait. Diğer şirketler isterse ürün tedarik edebileceği kaynaklar mevcut ancak Türkiye’de kısa vadede yüksek rekabet beklemiyoruz” diye konuştu.

GTL’İN AVANTAJLARI

- Doğalgazı sentetik sıvı yakıta dönüştürerek dizel motorlar için yüksek performanslı bir alternatif yaratıyor.

- Yüksek setan sayısı sayesinde daha verimli, sessiz ve güvenilir.

- Neredeyse sıfır kükürt ve aromatik içeriğiyle NOx, SOx ve partikül madde gibi zararlı yerel emisyonları önemli ölçüde düşürüyor.

- Toksik olmayan ve biyolojik olarak kolayca parçalanabilen yapısı çevreye uyumlu.

- Oksidasyona dayanıklı, 5 yıl kalite güvencesi veriyor. Özellikle jeneratör ve acil durum sistemleri için avantaj oluşturuyor.

- Düşük sıcaklıklarda akışkanlığını yitirmiyor ve mevcut dizel motorlarda hiçbir teknik değişiklik gerektirmeden “drop-in” olarak doğrudan kullanılabiliyor.

ÜÇ KRİTİK ALANDA ÖNEMLİ

Ahmet Erdem, “GTL yakıtımız özellikle üç kritik alanda önemli avantajlar sunuyor. İnşaat ve altyapı projelerinde, maden ve ağır hizmet gibi zorlu koşullarda, hastaneler ve veri merkezleri gibi kritik tesislerde kullanılan jeneratörlerde de minimum 5 yıla varan depolama ömrü ve anında sorunsuz çalışma özelliğiyle öne çıkıyor” diye konuştu.

KATAR’A 20 MİLYAR DOLARLIK İNCİ

KATAR’da kurulan Shell Pearl GTL tesisi, dünyanın en büyük GTL üretim tesisi olarak nitelendiriliyor. Ras Laffan Endüstri Şehri’nde yer alan tesis, 350 futbol sahası büyüklüğünde. Günde 140 bin varil GTL yakıt dışındaki GTL ürünleri, 120 bin varil doğalgaz sıvıları ve etan ile 70 bin varil GTL yakıt üretiliyor. Bu miktar yaklaşık 225 bin araca günlük yakıt sağlıyor.

Ahmet Erdem, Shell’in 1970’ten bugüne kadar GTL teknolojisine 20 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve bu alanda 3 bin 500’den fazla patent alındığını söyledi. Erdem, “2024’tea Ar-Ge çalışmalarına 1.1 milyar dolar harcandı. Bunun yaklaşık 500 milyon doları ise (%45) karbon azaltma projelerine ayrıldı. Amsterdam’daki Enerji Dönüşüm Kampüsü, Shell’in bilimsel inovasyon üssü olarak tasarlandı” dedi.