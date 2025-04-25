Deprem PR’ı ile fiyat yükseltmek

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Ev sahibi de olsa kiracı da olsa korkusunu yenmek için ilk bunu hedefler. Aslında son depremin ardından benzer korkuyu yaşayanlar imkânları olsa bugüne kadar bununla ilgili zaten aksiyon alırlardı. O yüzden yaşadığımız son deprem sonrası hemen göç benzeri bir hareketlilik beklemek sanırım yanlış olur. İstanbul gibi büyük bir şehirlerde riskli bölgelerde deprem gerçeği göz önünde bulundurularak inşa edilen konutlarda sorun olmadığına, olmayacağına göre bir an önce doğru şekilde kentsel dönüşüm yapmak zorundayız.

Ne yazık ki fırsatçılık çağımızın vebalarından biri. Bir yere kadar bunu anlıyorum da deprem gibi bir felaketin fırsatçılığını hiç ama hiç anlamıyorum. ‘Depreme dayanıklı’ mesajıyla verilen ilanları, bu gerekçeyle yapılan zamları nasıl izah edebileceğimizi bilemiyorum. Satışa çıkarılan ‘sıfır’ konutun zaten depreme dayanıklı olması gerekmiyor mu?

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2023’te yaşadığımız 11 ili kapsayan deprem sonrasında sağlam kalan konutların fiyatları yükseldi ya benzer bir durumun hemen bu deprem sonrasında da gerçekleşeceğini düşünenler olur mu, olur tabii ki. Ama bu iş arz talep meselesi değil midir? Siz konutunuza istediğiniz kadar fiyat biçin sonunda iş, insanların ödeyebilme kapasitesi ile sınırlı kalacaktır. Neyse bu ayrı bir konu...

BAKANLIK UYARDI

Dün Ticaret Bakanlığı, İstanbul Silivri depremlerinin ardından satılık ve kiralık konut ilan sitelerine fahiş fiyat denetimi başlattı. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, depremi fırsat bilerek fiyatları yükselten platformların tespit edilerek sorumlu kişi ve kurumlar hakkında idari yaptırımların derhal uygulanacağını duyurdu. Bu uyarının tedbir için yapıldığına şüphe yok.

ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Gel gelelim Ankara’da emlakçıların başkanının bir bülten yayınlayıp açıklama yapmasına da hiçbir anlam veremedim.

Şöyle demiş başkan:

“Ankara’da ev fiyatlarının hızla yükselmesi endişe verici. Bu durum toplumumuzun dayanışma ruhuna aykırıdır. Fırsatçı ev sahipleri emlak danışmanlarını aramasın.”

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Dün küçük bir araştırma yaptık. Ankara’da fiyatlar hızla yükselmiş mi... Yok öyle bir şey... Fırsatçı ev sahipleri emlak danışmanlarını aramış mı... Öyle bir yoğunluk da yok... O zaman nedir bu açıklamanın sebebi? Başkan bu açıklamaları belki de gerçekten iyi niyetle yaptı. Ama ben okuduğumda ya “Başkan Ankara’da ev fiyatları artsın, ev sahipleri de emlak danışmanlarını arasın istiyor ya da hazır bakanlık açıklama yapmışken rüzgârdan faydalanıp sesini duyurmanın peşinde” diye düşündüm.

Başkanın “Özellikle Ankara’da göç beklentisi nedeniyle kira ve satış fiyatlarında yapılan haksız artışlar bizleri derinden üzmüştür” söylemi de sorunlu değil mi?

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Daha insanlar neyin ne olduğunu anlamadan neyin göçünü yapacaklar, emlakçıların başkanı hangi araştırmanın sonucunda böyle bir fikre kapıldı anlamak mümkün değil.

Başkanın bu açıklamaları ister istemez Ankara’da ‘göç dalgası beklentisiyle’ konut fiyatlarının artmakta olduğu, ev sahiplerinin bu konuda emlakçıları aradığı algısı yaratmıyor mu? Özellikle böyle dönemlerde açıklamaların daha titiz bir sorumluluk süzgecinden geçirilmesi herkesin faydasına olacaktır.

EN ÇOK ‘$TRUMP’ ALAN BAŞKANLA YEMEĞİ YER

ABD Başkanı Donald Trump ile Virginia’da çok özel bir golf kulübünde “özel ve samimi bir akşam yemeği” yemek ve ardından da Beyaz Saray’ı gezmek ister misiniz? Başkanın kripto parası olarak anılan $TRUMP’ı tanıtan bir web sitesi, kripto paranın en büyük alıcılarının bu şansa kavuşacağını açıkladı. “Dünyanın en özel daveti” başlığı ile yapılan bu çağrı, Trump’ın kripto girişimlerinden birine yatırım karşılığında Beyaz Saray’a erişim teklifi olarak yorumlandı ve çok eleştirildi.

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Trump’ın aylardır kriptoya yönelik kararları başkanlık tarihinde görülmemiş şekilde etik dışı adımlar olarak anılıyor. Bu arada akşam yemeği daveti haberinin sosyal medyada yayılmasıyla kripto para biriminin fiyatı yüzde 60’ın üzerinde arttı bile. Trump’ın aldığı kararlara, açıklamalara birçok anlam yüklemeye çalışıyoruz, piyasaları nasıl etkiler diye yorumlamaya çalışıyoruz ya... İşimiz gerçekten çok zor!